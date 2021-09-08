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В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19

В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021

В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19

Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T07:53

2021-09-08T07:53

2021-09-08T10:38

распространение коронавируса

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

наталья пшеничная

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.В целом каких-то новых симптомов за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году, добавила специалист.COVID-19 — острая респираторная инфекция, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Может протекать как незаметно, так и в тяжелой форме. Распространенные признаки — повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость. Возможны серьезные осложнения: пневмония, полиорганная недостаточность, септический шок, венозная тромбоэмболия. Для обозначения долгосрочных негативных последствий медики используют понятие "постковидный синдром".

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная