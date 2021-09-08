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В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19 - РИА Новости, 08.09.2021
В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19
Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T07:53
2021-09-08T10:38
распространение коронавируса
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
наталья пшеничная
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.В целом каких-то новых симптомов за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году, добавила специалист.COVID-19 — острая респираторная инфекция, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Может протекать как незаметно, так и в тяжелой форме. Распространенные признаки — повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость. Возможны серьезные осложнения: пневмония, полиорганная недостаточность, септический шок, венозная тромбоэмболия. Для обозначения долгосрочных негативных последствий медики используют понятие "постковидный синдром".
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общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
07:53 08.09.2021 (обновлено: 10:38 08.09.2021)
 
В Роспотребнадзоре назвали самый грозный симптом COVID-19

Эпидемиолог Роспотребнадзора Пшеничная: одышка является самым грозным признаком COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Самым опасным симптомом COVID-19 можно считать одышку на фоне других респираторных проявлений, сообщила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В этом случае следует немедленно обратиться к врачу", — подчеркнула она.

В целом каких-то новых симптомов за последнее время не появилось, все они были описаны еще в прошлом году, добавила специалист.
COVID-19 — острая респираторная инфекция, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Может протекать как незаметно, так и в тяжелой форме. Распространенные признаки — повышенная температура, сухой кашель, быстрая утомляемость. Возможны серьезные осложнения: пневмония, полиорганная недостаточность, септический шок, венозная тромбоэмболия. Для обозначения долгосрочных негативных последствий медики используют понятие "постковидный синдром".
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья Пшеничная
 
 
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