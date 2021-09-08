https://ria.ru/20210908/komik-1749212737.html

Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей

Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей - РИА Новости, 08.09.2021

Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей

Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T16:26

2021-09-08T16:26

2021-09-08T16:26

происшествия

санкт-петербург

тольятти

youtube

россия

илья соболев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568916685_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_55702438cd7ad5ccf063f3361d518da7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной шуткой и взыскав с него 100 тысяч рублей морального ущерба, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд исковые требования Тарантова удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг", - говорится в сообщении.Как следует из аудиотрансляции заседания из Петроградского районного суда, представитель Соболева подготовил мировое соглашение, но Тарантов "счел его неприемлемым".Ранее Соболев сообщал, что в ноябре 2019 года в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов, отправил некоему Леониду нецензурную шутку. А в октябре 2020 года в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, который оказался этим абонентом и потребовал взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.Согласно иску, копию которого предоставил РИА Новости Тарантов, в программе была использована его фотография с указанием его имени, на использование которой он согласия не давал. Кроме того, как пишет истец, изображение сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Этот факт не соответствует действительности и "задевает" его "честь и достоинство", указывает житель Тольятти.Тарантов просил суд обязать Соболева удалить программу с YouTube, опубликовать опровержение, а также взыскать с комика компенсацию морального вреда в размере более 84,4 миллиона рублей. Такая сумма объяснялась расчетом 100 рублей за каждый факт просмотра ролика в интернете, который на момент подачи заявления в суд посмотрели 844 434 раза.

https://ria.ru/20210830/mirzalizade-1747817899.html

https://ria.ru/20210831/komik-1748045050.html

санкт-петербург

тольятти

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, тольятти, youtube, россия, илья соболев