https://ria.ru/20210908/komik-1749212737.html
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей - РИА Новости, 08.09.2021
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей
Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:26
2021-09-08T16:26
2021-09-08T16:26
происшествия
санкт-петербург
тольятти
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россия
илья соболев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной шуткой и взыскав с него 100 тысяч рублей морального ущерба, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд исковые требования Тарантова удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг", - говорится в сообщении.Как следует из аудиотрансляции заседания из Петроградского районного суда, представитель Соболева подготовил мировое соглашение, но Тарантов "счел его неприемлемым".Ранее Соболев сообщал, что в ноябре 2019 года в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов, отправил некоему Леониду нецензурную шутку. А в октябре 2020 года в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, который оказался этим абонентом и потребовал взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.Согласно иску, копию которого предоставил РИА Новости Тарантов, в программе была использована его фотография с указанием его имени, на использование которой он согласия не давал. Кроме того, как пишет истец, изображение сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Этот факт не соответствует действительности и "задевает" его "честь и достоинство", указывает житель Тольятти.Тарантов просил суд обязать Соболева удалить программу с YouTube, опубликовать опровержение, а также взыскать с комика компенсацию морального вреда в размере более 84,4 миллиона рублей. Такая сумма объяснялась расчетом 100 рублей за каждый факт просмотра ролика в интернете, который на момент подачи заявления в суд посмотрели 844 434 раза.
https://ria.ru/20210830/mirzalizade-1747817899.html
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происшествия, санкт-петербург, тольятти, youtube, россия, илья соболев
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей
Суд взыскал с комика Соболева 100 тысяч рублей и обязал удалить ролик с шуткой на YouTube
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости.
Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной шуткой и взыскав с него 100 тысяч рублей морального ущерба, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Суд исковые требования Тарантова удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг", - говорится в сообщении.
Как следует из аудиотрансляции заседания из Петроградского районного суда, представитель Соболева подготовил мировое соглашение, но Тарантов "счел его неприемлемым".
Ранее Соболев сообщал, что в ноябре 2019 года в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов, отправил некоему Леониду нецензурную шутку. А в октябре 2020 года в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, который оказался этим абонентом и потребовал взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.
Согласно иску, копию которого предоставил РИА Новости Тарантов, в программе была использована его фотография с указанием его имени, на использование которой он согласия не давал. Кроме того, как пишет истец, изображение сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Этот факт не соответствует действительности и "задевает" его "честь и достоинство", указывает житель Тольятти
.
Тарантов просил суд обязать Соболева удалить программу с YouTube, опубликовать опровержение, а также взыскать с комика компенсацию морального вреда в размере более 84,4 миллиона рублей. Такая сумма объяснялась расчетом 100 рублей за каждый факт просмотра ролика в интернете, который на момент подачи заявления в суд посмотрели 844 434 раза.