Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/komik-1749212737.html
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей - РИА Новости, 08.09.2021
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей
Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T16:26
2021-09-08T16:26
происшествия
санкт-петербург
тольятти
youtube
россия
илья соболев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568916685_0:0:3275:1843_1920x0_80_0_0_55702438cd7ad5ccf063f3361d518da7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной шуткой и взыскав с него 100 тысяч рублей морального ущерба, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд исковые требования Тарантова удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг", - говорится в сообщении.Как следует из аудиотрансляции заседания из Петроградского районного суда, представитель Соболева подготовил мировое соглашение, но Тарантов "счел его неприемлемым".Ранее Соболев сообщал, что в ноябре 2019 года в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов, отправил некоему Леониду нецензурную шутку. А в октябре 2020 года в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, который оказался этим абонентом и потребовал взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.Согласно иску, копию которого предоставил РИА Новости Тарантов, в программе была использована его фотография с указанием его имени, на использование которой он согласия не давал. Кроме того, как пишет истец, изображение сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Этот факт не соответствует действительности и "задевает" его "честь и достоинство", указывает житель Тольятти.Тарантов просил суд обязать Соболева удалить программу с YouTube, опубликовать опровержение, а также взыскать с комика компенсацию морального вреда в размере более 84,4 миллиона рублей. Такая сумма объяснялась расчетом 100 рублей за каждый факт просмотра ролика в интернете, который на момент подачи заявления в суд посмотрели 844 434 раза.
https://ria.ru/20210830/mirzalizade-1747817899.html
https://ria.ru/20210831/komik-1748045050.html
санкт-петербург
тольятти
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568916685_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_1d6721334d77e1d8aa0ef3cd82105bb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, санкт-петербург, тольятти, youtube, россия, илья соболев
16:26 08.09.2021
 
Суд взыскал с комика Соболева сто тысяч рублей

Суд взыскал с комика Соболева 100 тысяч рублей и обязал удалить ролик с шуткой на YouTube

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИлья Соболев
Илья Соболев - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Петроградский районный суд частично удовлетворил иск юриста из Тольятти Леонида Тарантова к комику Илье Соболеву, обязав стендапера удалить ролик с неудачной шуткой и взыскав с него 100 тысяч рублей морального ущерба, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Суд исковые требования Тарантова удовлетворил частично, обязав Соболева удалить ролик и опубликовать опровержение. Моральный вред взыскан в размере 100 тысяч рублей. Также взысканы расходы на оплату юридических услуг", - говорится в сообщении.
Комик Идрак Мирзализаде
30 августа, 12:57
МВД признало пожизненно нежелательным пребывание в России Мирзализаде
Как следует из аудиотрансляции заседания из Петроградского районного суда, представитель Соболева подготовил мировое соглашение, но Тарантов "счел его неприемлемым".
Ранее Соболев сообщал, что в ноябре 2019 года в одной из программ "Можно ваш телефончик?" на YouTube ее участник, выполняя задание послать аудиосообщение любому человеку из своего списка контактов, отправил некоему Леониду нецензурную шутку. А в октябре 2020 года в суд обратился Леонид Тарантов из Тольятти, который оказался этим абонентом и потребовал взыскать с комика 84,4 миллиона рублей.
Согласно иску, копию которого предоставил РИА Новости Тарантов, в программе была использована его фотография с указанием его имени, на использование которой он согласия не давал. Кроме того, как пишет истец, изображение сопровождалось репликами, указывающими на его "якобы причастность к кругу лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией". Этот факт не соответствует действительности и "задевает" его "честь и достоинство", указывает житель Тольятти.
Тарантов просил суд обязать Соболева удалить программу с YouTube, опубликовать опровержение, а также взыскать с комика компенсацию морального вреда в размере более 84,4 миллиона рублей. Такая сумма объяснялась расчетом 100 рублей за каждый факт просмотра ролика в интернете, который на момент подачи заявления в суд посмотрели 844 434 раза.
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 17:34
Соловьев резко ответил комику Квашонкину, оскорбившему Россию
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургТольяттиYouTubeРоссияИлья Соболев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния