https://ria.ru/20210908/klon-1749127618.html

Телеканал RT сообщил о регистрации в США "клона" ФБК*

Телеканал RT сообщил о регистрации в США "клона" ФБК* - РИА Новости, 08.09.2021

Телеканал RT сообщил о регистрации в США "клона" ФБК*

У "Фонда борьбы с коррупцией"* в США появился "клон", сообщает RT. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T10:50

2021-09-08T10:50

2021-09-08T12:20

сша

массачусетс

пробизнесбанк

александр железняков

леонид волков

владимир ашурков

фонд борьбы с коррупцией

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730201182_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e18debbfb2ce85e4cefd6b75cd5b0afe.jpg

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. У "Фонда борьбы с коррупцией"* в США появился "клон", сообщает RT.Исходя из документов из реестра юрлиц Массачусетса, журналисты указали, что в этом штате зарегистрирована некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF), руководят которой экс-глава штабов ФБК* Леонид Волков и исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков. В правление вошел экс-совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении 28 миллиардов рублей.Отмечается, что организация открыта 27 июля 2021 года. Волков, Ашурков и Железняк числятся директорами фонда, при этом Волков стал президентом ACF, Ашурков — вице-президентом и казначеем. При этом все трое, добавляет RT, объявлены Россией в международный розыск.Минюст в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда.Сам Алексей Навальный отбывает наказание в колонии по делу "Ив Роше" о хищении 30 миллионов рублей.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20210905/sud-1748762985.html

сша

массачусетс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, массачусетс, пробизнесбанк, александр железняков, леонид волков, владимир ашурков, фонд борьбы с коррупцией, россия