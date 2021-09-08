https://ria.ru/20210908/klon-1749127618.html
Телеканал RT сообщил о регистрации в США "клона" ФБК*
Телеканал RT сообщил о регистрации в США "клона" ФБК* - РИА Новости, 08.09.2021
Телеканал RT сообщил о регистрации в США "клона" ФБК*
У "Фонда борьбы с коррупцией"* в США появился "клон", сообщает RT. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T10:50
2021-09-08T10:50
2021-09-08T12:20
сша
массачусетс
пробизнесбанк
александр железняков
леонид волков
владимир ашурков
фонд борьбы с коррупцией
россия
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. У "Фонда борьбы с коррупцией"* в США появился "клон", сообщает RT.Исходя из документов из реестра юрлиц Массачусетса, журналисты указали, что в этом штате зарегистрирована некоммерческая организация Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF), руководят которой экс-глава штабов ФБК* Леонид Волков и исполнительный директор ФБК* Владимир Ашурков. В правление вошел экс-совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, обвиняемый в России в хищении 28 миллиардов рублей.Отмечается, что организация открыта 27 июля 2021 года. Волков, Ашурков и Железняк числятся директорами фонда, при этом Волков стал президентом ACF, Ашурков — вице-президентом и казначеем. При этом все трое, добавляет RT, объявлены Россией в международный розыск.Минюст в начале августа по решению Мосгорсуда включил "Фонд борьбы с коррупцией"* и "Штабы Навального"* в перечень запрещенных организаций. В сентябре ФБК* официально ликвидирована по решению суда.Сам Алексей Навальный отбывает наказание в колонии по делу "Ив Роше" о хищении 30 миллионов рублей.*Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20210905/sud-1748762985.html
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сша, массачусетс, пробизнесбанк, александр железняков, леонид волков, владимир ашурков, фонд борьбы с коррупцией, россия
10:50 08.09.2021 (обновлено: 12:20 08.09.2021)
Телеканал RT сообщил о регистрации в США "клона" ФБК*
RT: в США появился "клон" "Фонда борьбы с коррупцией"