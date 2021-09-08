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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210908/kino-1748912325.html
Новый Серебренников, два ужастика и две аферистки. Кино недели
Новый Серебренников, два ужастика и две аферистки. Кино недели - РИА Новости, 08.09.2021
Новый Серебренников, два ужастика и две аферистки. Кино недели
На этой неделе в прокате новая картина Кирилла Серебренникова про Петровых. А еще сразу два фильма ужасов и комедия об американских аферистках. На что идти в... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:00
2021-09-08T08:58
кирилл серебренников
чулпан хаматова
юлия пересильд
культура
знаменитости
кино и сериалы
юрий колокольников
что посмотреть
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокате новая картина Кирилла Серебренникова про Петровых. А еще сразу два фильма ужасов и комедия об американских аферистках. На что идти в кино — в материале РИА Новости.Петровы Серебренникова"Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова не получили наград на Каннском фестивале, но отмечены многими зарубежными критиками.Эта фантасмагорическая драма понятна не всем иностранцам, но зато те, кто вырос в Советском Союзе, смогут ностальгировать сколько угодно.Лента по роману Сальникова рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын. И вот однажды их существование внезапно наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.Режиссер признавался, что снимать картину было непросто, однако все получилось благодаря команде и актерам Семену Серзину, Чулпан Хаматовой, Юрию Колокольникову, Юлии Пересильд."Что-то такое придумывается, а как это реализовать, никогда не знаешь, — пояснил Серебренников. — Вообще, каждый фильм снимаешь с нуля. И это счастье, что была и есть, собственно, хорошая команда".Героиня хорроровМиловидная Аннабель Уоллис часто снимается в хоррорах. После "Мумии" и "Проклятия Аннабель" актриса сыграла главную роль в ужастике "Злое".Для этого блондинка Уоллис стала брюнеткой. Ее хрупкая внешность делает саспенс в фильме еще более впечатляющим.Мэдисон мучают кошмары: во сне она становится свидетельницей зверских убийств. Потом оказывается, что все это происходит в реальности. Мэдисон хочет предотвратить преступления, но для этого ей надо узнать больше о своей приемной семье, детстве и воображаемых друзьях.Мешают главной героине таинственные фигуры в темных комнатах, странные звуки и что-то потустороннее.У австралийца Джеймса Вана серьезный опыт в хоррорах: "Пила", "Астрал", "Заклятие". В новой картине режиссер не изменяет себе: "Злое" получилось жутким и пугающим. И пусть Ван в некоторых интервью называл картину триллером, визуальный, звуковой ряд и неожиданные повороты сюжета явно из фильма ужасов.Ушлые домохозяйкиСреди новинок есть и комедия — "Отчаянные аферистки". Это основанная на реальных событиях история о махинациях со скидочными купонами.Домохозяйка Конни (Кристен Белл) помешана на скидках и стремится сэкономить на всем. Однажды она отправляет жалобу производителю продуктов и получает извинения, а также десятки скидочных купонов.Вместе с подругой ДжоДжо (Кирби Хауэлл-Баптист) Конни придумывает незаконную схему сбыта купонов. Потом к их бизнесу подключаются сотрудники склада в Мексике, где хранятся такие купоны, и хакерша (Биби Рекса).В итоге у домохозяек целый гараж наличных, собственные Lamborghini и другие ценности.Но незадачливый офицер из сети супермаркетов Кен (Пол Уолтер Хаузер) с инспектором почтовой службы Саймоном (Винс Вон) берутся за расследование.Киберпреступницу Тину сыграла популярная певица Биби Рекса: ее героиня получилась ловкой, смышленой и веселой.Особенность в том, что это вовсе не фильм для женщин, как может показаться на первый взгляд. Мужской дуэт Уолтера Хаузера и Вона — яркий и комичный. В результате лента превращается как будто в два бадди-муви: мужской и женский дуэты делают "Аферисток" смешными и запоминающимися.Фильм-лабиринтЕще один хоррор, "Дом на другой стороне", — с Ребеккой Холл и Стэйси Мартин.Молодая вдова Бет (Холл), шокированная смертью мужа, остается одна в доме на берегу озера, который он построил. Ее преследуют жуткие кошмары и видения, а вдобавок она ощущает потустороннее присутствие. Бет начинает перебирать вещи мужа в поисках ответов и находит свидетельства страшной тайны."Это запутанная и сложная история. Бет можно только гадать, знала ли она вообще человека, за которого вышла замуж. И еще это фильм о женщине в ситуации, разрушившей ей жизнь. Она ищет способ смириться с этим и пойти дальше", — объясняет Ребекка Холл.Получился мистический триллер о призраке, оттененный готической романтикой и нелицеприятными тайнами.
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кирилл серебренников, чулпан хаматова, юлия пересильд, знаменитости, кино и сериалы, юрий колокольников, что посмотреть
08:00 08.09.2021 (обновлено: 08:58 08.09.2021)
 

Новый Серебренников, два ужастика и две аферистки. Кино недели

© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. На этой неделе в прокате новая картина Кирилла Серебренникова про Петровых. А еще сразу два фильма ужасов и комедия об американских аферистках. На что идти в кино — в материале РИА Новости.

Петровы Серебренникова

"Петровы в гриппе" Кирилла Серебренникова не получили наград на Каннском фестивале, но отмечены многими зарубежными критиками.
Эта фантасмагорическая драма понятна не всем иностранцам, но зато те, кто вырос в Советском Союзе, смогут ностальгировать сколько угодно.
Лента по роману Сальникова рассказывает о самой обычной семье Петровых: он автослесарь, она библиотекарь, у них есть сын. И вот однажды их существование внезапно наполняется безумием, фантастикой и сюрреализмом.
© Фото : Sony PicturesКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Sony Pictures
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"

"Это такое кино противоречий, — рассказал в интервью РИА Новости исполнитель одной из ролей Юра Борисов. — Об уникальности, переплетении судеб, мотиваций. Как будто "Эффект бабочки", но только здесь все единым пластом друг с другом существует, без начала и конца и взаимоизменяется".

Режиссер признавался, что снимать картину было непросто, однако все получилось благодаря команде и актерам Семену Серзину, Чулпан Хаматовой, Юрию Колокольникову, Юлии Пересильд.
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев

Хаматова в фильме "Петровы в гриппе"

Кадр из фильма Петровы в гриппе
1 из 2

Хаматова в фильме "Петровы в гриппе"

© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей ПономаревКадр из фильма "Петровы в гриппе"
Кадр из фильма Петровы в гриппе
2 из 2
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
1 из 2

Хаматова в фильме "Петровы в гриппе"

© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
2 из 2
Кадр из фильма "Петровы в гриппе"
© Фото : предоставлено SPPR / Сергей Пономарев
"Что-то такое придумывается, а как это реализовать, никогда не знаешь, — пояснил Серебренников. — Вообще, каждый фильм снимаешь с нуля. И это счастье, что была и есть, собственно, хорошая команда".

Героиня хорроров

© UPIКадр из фильма "Злое"
Кадр из фильма Злое
© UPI
Кадр из фильма "Злое"
Миловидная Аннабель Уоллис часто снимается в хоррорах. После "Мумии" и "Проклятия Аннабель" актриса сыграла главную роль в ужастике "Злое".
Для этого блондинка Уоллис стала брюнеткой. Ее хрупкая внешность делает саспенс в фильме еще более впечатляющим.
Мэдисон мучают кошмары: во сне она становится свидетельницей зверских убийств. Потом оказывается, что все это происходит в реальности. Мэдисон хочет предотвратить преступления, но для этого ей надо узнать больше о своей приемной семье, детстве и воображаемых друзьях.
© UPI

Уоллис в фильме "Злое"

Кадр из фильма Злое
1 из 2

Уоллис в фильме "Злое"

© UPI
© UPIКадр из фильма "Злое"
Кадр из фильма Злое
2 из 2
Кадр из фильма "Злое"
© UPI
1 из 2

Уоллис в фильме "Злое"

© UPI
2 из 2
Кадр из фильма "Злое"
© UPI
Мешают главной героине таинственные фигуры в темных комнатах, странные звуки и что-то потустороннее.
У австралийца Джеймса Вана серьезный опыт в хоррорах: "Пила", "Астрал", "Заклятие". В новой картине режиссер не изменяет себе: "Злое" получилось жутким и пугающим. И пусть Ван в некоторых интервью называл картину триллером, визуальный, звуковой ряд и неожиданные повороты сюжета явно из фильма ужасов.

Ушлые домохозяйки

© Megogo DistributionКадр из фильма "Отчаянные аферистки"
Кадр из фильма Отчаянные аферистки
© Megogo Distribution
Кадр из фильма "Отчаянные аферистки"
Среди новинок есть и комедия — "Отчаянные аферистки". Это основанная на реальных событиях история о махинациях со скидочными купонами.
Домохозяйка Конни (Кристен Белл) помешана на скидках и стремится сэкономить на всем. Однажды она отправляет жалобу производителю продуктов и получает извинения, а также десятки скидочных купонов.
Вместе с подругой ДжоДжо (Кирби Хауэлл-Баптист) Конни придумывает незаконную схему сбыта купонов. Потом к их бизнесу подключаются сотрудники склада в Мексике, где хранятся такие купоны, и хакерша (Биби Рекса).
© Megogo DistributionКадр из фильма "Отчаянные аферистки"
Кадр из фильма Отчаянные аферистки
© Megogo Distribution
Кадр из фильма "Отчаянные аферистки"
В итоге у домохозяек целый гараж наличных, собственные Lamborghini и другие ценности.
Но незадачливый офицер из сети супермаркетов Кен (Пол Уолтер Хаузер) с инспектором почтовой службы Саймоном (Винс Вон) берутся за расследование.

"Для Конни, профессиональной спортсменки, крайне важен вкус победы. В обычной жизни она чувствует себя недооцененной и стремится это изменить. Мне очень нравилось ее играть. Это веселый и немного грустный персонаж", — рассказывает Кристен Белл.

Киберпреступницу Тину сыграла популярная певица Биби Рекса: ее героиня получилась ловкой, смышленой и веселой.
© Megogo DistributionКадр из фильма "Отчаянные аферистки"
Кадр из фильма Отчаянные аферистки
1 из 2
Кадр из фильма "Отчаянные аферистки"
© Megogo Distribution
© Megogo Distribution

Фрагмент из фильма "Отчаянные аферистки"

Кадр из фильма Отчаянные аферистки
2 из 2

Фрагмент из фильма "Отчаянные аферистки"

© Megogo Distribution
1 из 2
Кадр из фильма "Отчаянные аферистки"
© Megogo Distribution
2 из 2

Фрагмент из фильма "Отчаянные аферистки"

© Megogo Distribution
Особенность в том, что это вовсе не фильм для женщин, как может показаться на первый взгляд. Мужской дуэт Уолтера Хаузера и Вона — яркий и комичный. В результате лента превращается как будто в два бадди-муви: мужской и женский дуэты делают "Аферисток" смешными и запоминающимися.

Фильм-лабиринт

Еще один хоррор, "Дом на другой стороне", — с Ребеккой Холл и Стэйси Мартин.
© DisneyКадр из фильма "Дом на другой стороне"
Кадр из фильма Дом на другой стороне
© Disney
Кадр из фильма "Дом на другой стороне"
Молодая вдова Бет (Холл), шокированная смертью мужа, остается одна в доме на берегу озера, который он построил. Ее преследуют жуткие кошмары и видения, а вдобавок она ощущает потустороннее присутствие. Бет начинает перебирать вещи мужа в поисках ответов и находит свидетельства страшной тайны.
© Disney Кадр из фильма "Дом на другой стороне"
Кадр из фильма Дом на другой стороне
1 из 2
Кадр из фильма "Дом на другой стороне"
© Disney
© Disney

Сцена из фильма "Дом на другой стороне"

Кадр из фильма Дом на другой стороне
2 из 2

Сцена из фильма "Дом на другой стороне"

© Disney
1 из 2
Кадр из фильма "Дом на другой стороне"
© Disney
2 из 2

Сцена из фильма "Дом на другой стороне"

© Disney
"Это запутанная и сложная история. Бет можно только гадать, знала ли она вообще человека, за которого вышла замуж. И еще это фильм о женщине в ситуации, разрушившей ей жизнь. Она ищет способ смириться с этим и пойти дальше", — объясняет Ребекка Холл.
Получился мистический триллер о призраке, оттененный готической романтикой и нелицеприятными тайнами.
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