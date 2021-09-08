https://ria.ru/20210908/epilepsiya-1749105963.html

Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией

Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией - РИА Новости, 08.09.2021

Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией

Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией, Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минздрава России в этом... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T08:12

2021-09-08T08:12

2021-09-08T08:12

общество

владивосток

хабаровск

российская академия наук

россия

наука

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ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией, Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минздрава России в этом направлении, сообщает в среду региональное правительство ."Местные врачи впервые провели подобную манипуляцию - операцию на мозге пациента с эпилепсией. Координировал весь процесс главный нейрохирург РФ, академик Российской академии наук Владимир Крылов, который выступил в качестве наставника. Операция прошла в Краевой клинической больнице имени профессора О.В. Владимирцева (бывшая ККБ №2)", - сообщает правительство региона.Главный нейрохирург прибыл в Хабаровск для того, чтобы продолжить реализацию пилотного проекта "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах РФ". Отмечается, что пациенту – 27-летнему мужчине удалили участок гиппокампа (очаг заболевания). По прогнозам врачей, избавиться от приступов заболевания он сможет через два года.Зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов уточнил, что по проекту на Дальнем Востоке планируется создать три центра, в которых будут оказывать подобную помощь. Предположительно, центры будут созданы в Хабаровске, Владивостоке и Якутске."По опыту работы, выход на полную мощность в данном направлении может занять до четырех лет: это и обучение персонала, и налаживание потока пациентов. Данные операции – всегда единичные случаи. Ранее проводились они за пределами Хабаровского края, ближайшим городом для наших пациентов был Новосибирск", – отметил главврач больницы Михаил Космачев, чьи слова приводит пресс-служба.По словам академика Крылова, существует фармакорезистетная форма эпилепсии, когда лекарственные препараты не помогают. Диагноз составляет 30–40% от числа пациентов, которые страдают приступами. Из них 10–20% нуждаются в хирургическом лечении. В год в России должны делать примерно 4-5 тысяч операций при подобных заболеваниях. "Пациенты ждут операцию по 16–18 лет", – подытожил он.Эпилепсия – социальная проблема. На данный момент в России 485 тысяч пациентов страдают эпилепсией. В основном это молодые люди в возрасте 31-32 лет. Для них операция станет выходом из сложной жизненной ситуации.

https://ria.ru/20210902/kost-1748066496.html

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хабаровск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владивосток, хабаровск, российская академия наук, россия