Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210908/epilepsiya-1749105963.html
Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией
Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией - РИА Новости, 08.09.2021
Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией
Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией, Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минздрава России в этом... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T08:12
2021-09-08T08:12
общество
владивосток
хабаровск
российская академия наук
россия
наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96059/77/960597705_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_168bfee568ff8935a5b3760fc2b02263.jpg
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией, Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минздрава России в этом направлении, сообщает в среду региональное правительство ."Местные врачи впервые провели подобную манипуляцию - операцию на мозге пациента с эпилепсией. Координировал весь процесс главный нейрохирург РФ, академик Российской академии наук Владимир Крылов, который выступил в качестве наставника. Операция прошла в Краевой клинической больнице имени профессора О.В. Владимирцева (бывшая ККБ №2)", - сообщает правительство региона.Главный нейрохирург прибыл в Хабаровск для того, чтобы продолжить реализацию пилотного проекта "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах РФ". Отмечается, что пациенту – 27-летнему мужчине удалили участок гиппокампа (очаг заболевания). По прогнозам врачей, избавиться от приступов заболевания он сможет через два года.Зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов уточнил, что по проекту на Дальнем Востоке планируется создать три центра, в которых будут оказывать подобную помощь. Предположительно, центры будут созданы в Хабаровске, Владивостоке и Якутске."По опыту работы, выход на полную мощность в данном направлении может занять до четырех лет: это и обучение персонала, и налаживание потока пациентов. Данные операции – всегда единичные случаи. Ранее проводились они за пределами Хабаровского края, ближайшим городом для наших пациентов был Новосибирск", – отметил главврач больницы Михаил Космачев, чьи слова приводит пресс-служба.По словам академика Крылова, существует фармакорезистетная форма эпилепсии, когда лекарственные препараты не помогают. Диагноз составляет 30–40% от числа пациентов, которые страдают приступами. Из них 10–20% нуждаются в хирургическом лечении. В год в России должны делать примерно 4-5 тысяч операций при подобных заболеваниях. "Пациенты ждут операцию по 16–18 лет", – подытожил он.Эпилепсия – социальная проблема. На данный момент в России 485 тысяч пациентов страдают эпилепсией. В основном это молодые люди в возрасте 31-32 лет. Для них операция станет выходом из сложной жизненной ситуации.
https://ria.ru/20210902/kost-1748066496.html
владивосток
хабаровск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/96059/77/960597705_115:0:1886:1328_1920x0_80_0_0_94b463faf698ad16bfa3af168a8a0068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, владивосток, хабаровск, российская академия наук, россия
08:12 08.09.2021
 
Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией

Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента для лечения эпилепсии

© РИА Новости / Александр ПаниотовВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Александр Паниотов
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 8 сен - РИА Новости. Хабаровские врачи впервые провели операцию на мозге пациента с эпилепсией, Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минздрава России в этом направлении, сообщает в среду региональное правительство .
"Местные врачи впервые провели подобную манипуляцию - операцию на мозге пациента с эпилепсией. Координировал весь процесс главный нейрохирург РФ, академик Российской академии наук Владимир Крылов, который выступил в качестве наставника. Операция прошла в Краевой клинической больнице имени профессора О.В. Владимирцева (бывшая ККБ №2)", - сообщает правительство региона.
Главный нейрохирург прибыл в Хабаровск для того, чтобы продолжить реализацию пилотного проекта "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах РФ". Отмечается, что пациенту – 27-летнему мужчине удалили участок гиппокампа (очаг заболевания). По прогнозам врачей, избавиться от приступов заболевания он сможет через два года.
Зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов уточнил, что по проекту на Дальнем Востоке планируется создать три центра, в которых будут оказывать подобную помощь. Предположительно, центры будут созданы в Хабаровске, Владивостоке и Якутске.
"По опыту работы, выход на полную мощность в данном направлении может занять до четырех лет: это и обучение персонала, и налаживание потока пациентов. Данные операции – всегда единичные случаи. Ранее проводились они за пределами Хабаровского края, ближайшим городом для наших пациентов был Новосибирск", – отметил главврач больницы Михаил Космачев, чьи слова приводит пресс-служба.
По словам академика Крылова, существует фармакорезистетная форма эпилепсии, когда лекарственные препараты не помогают. Диагноз составляет 30–40% от числа пациентов, которые страдают приступами. Из них 10–20% нуждаются в хирургическом лечении. В год в России должны делать примерно 4-5 тысяч операций при подобных заболеваниях. "Пациенты ждут операцию по 16–18 лет", – подытожил он.
Эпилепсия – социальная проблема. На данный момент в России 485 тысяч пациентов страдают эпилепсией. В основном это молодые люди в возрасте 31-32 лет. Для них операция станет выходом из сложной жизненной ситуации.
Врачи во время работы над зубными протезами - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 08:00Наука
Почва для зубов. Создан материал, помогающий избежать болезненной операции
 
НаукаОбществоВладивостокХабаровскРоссийская академия наукРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния