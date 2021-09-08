https://ria.ru/20210908/dagestan-1749142595.html

В Дагестане уволили замдиректора школы, требовавшего носить косынки

В Дагестане уволили замдиректора школы, требовавшего носить косынки - РИА Новости, 08.09.2021

В Дагестане уволили замдиректора школы, требовавшего носить косынки

Заместитель директора Маджалисской школы в Дагестане, не допускавший к занятиям девочек без косынок, освобождён от занимаемой должности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:48

2021-09-08T11:48

2021-09-08T11:48

происшествия

татьяна москалькова

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 8 сен – РИА Новости. Заместитель директора Маджалисской школы в Дагестане, не допускавший к занятиям девочек без косынок, освобождён от занимаемой должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Кайтагского района.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что замдиректора школы запрещает входить в школу девочкам без головного убора. Девочки в белых косынках были допущены к школьным занятиям. Власти Кайтагского района сообщили, что привлекут замдиректора к ответственности. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась во вторник к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают обязательно носить косынки на занятиях."Заместитель директора Маджалисской школы Адамкади Курбанкадиев освобождён от занимаемой должности в этот вторник", – сказал представитель райадминистрации.

https://ria.ru/20210907/moskalkova-1749074574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, татьяна москалькова, республика дагестан