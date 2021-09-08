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В РВИО рассказали о роли Финляндии в блокаде Ленинграда
В РВИО рассказали о роли Финляндии в блокаде Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2021
В РВИО рассказали о роли Финляндии в блокаде Ленинграда
Участие финских войск в наступлении на Ленинград стало одним из ключевых факторов установления блокады города, без вмешательства финнов гитлеровцы не смогли бы... РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T01:09
2021-09-08T01:09
общество
финляндия
москва
кольский полуостров
великая отечественная война (1941-1945)
блокада ленинграда (1941-1944)
нева (река)
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участие финских войск в наступлении на Ленинград стало одним из ключевых факторов установления блокады города, без вмешательства финнов гитлеровцы не смогли бы осуществить окружение, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, продлившаяся почти 900 дней и ставшая одним из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За эти годы в осажденном городе погибли, по разным данным, от 800 тысяч до более миллиона человек, при этом только 3% из них - от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода и болезней.Историк пояснил, что именно за счёт поддержки гитлеровцев со стороны Финляндии Ленинград удалось зажать между финской армией, двигавшейся с севера со стороны Карельского перешейка, и войсками нацистской Германии с юга."Если бы Финляндия не совершила агрессию против СССР в 1941 году, то у Советского Союза был бы запасной пусть в обход Ладожского озера с севера, и блокада города на Неве стала бы невозможной", - пояснил Мягков.Не лучше нацистовИсторик добавил, что поддержав Гитлера, Финляндия установила жестокий, сопоставимый с нацистским режим в оккупированной Карелии."Только в одном Петрозаводске было шесть концлагерей, в которых содержались обычные мирные жители, прежде всего не успевшие эвакуироваться русские. Отношение к ним со стороны финнов было зверское. Десятки тысяч из них погибли от голода, издевательств, расстрелов. Более того, из примерно 60 тысяч военнослужащих Красной армии, попавших в финский в плен в 1941-1944 годах, около трети погибло", - подчеркнул собеседник агентства.Мягков также опроверг бытующую в финской историографии версию тех событий, согласно которой участие Финляндии в войне является логическим продолжением советско-финской войны 1939-1940 годов. Историк подчеркнул, что в 1941 году Хельсинки преследовали собственные захватнические амбиции строительства "великой Финляндии"."В Хельсинки мечтали реализовать идею "великой Финляндии", захватив всю советскую Карелию, Кольский полуостров, и повести наступление чуть ли не до Архангельска", - отметил он.Историческое значениеГоворя об историческом значении обороны Ленинграда, Мягков отметил, что это уникальный эпизод не только в Великой Отечественной, но и во всей мировой истории - никогда, ни до ни после, такой крупный мегаполис (2,5 миллиона человек по состоянию на 1941 год) не оказывался отрезан от "большой земли", и при этом не только устоял перед натиском противника, но и продолжал жить, производя необходимое оружие для фронта в условиях страшного голода.Научный директор РВИО подчеркнул, что если бы Ленинграду не удалось бы почти три года сдерживать масштабную группировку немецких войск, они могли бы взять Москву, что могло бы иметь непоправимые последствия для хода всей Великой Отечественной."Если бы Ленинград пал, часть нацистской группы армий "Север" была бы переброшена в направлении Москвы - в этом случае был бы также полностью перерезан путь из северных русских портов, через которые велись поставки военной техники союзников по ленд-лизу для Красной армии. Более значительные силы немцев участвовали бы тогда в наступлении на советскую столицу. Положение СССР стало бы критическим", - пояснил историк.
https://ria.ru/20210901/leningrad-1748119520.html
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финляндия
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кольский полуостров
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Битва за город: 80-я годовщина начала обороны Ленинграда
10 июля 1941 года – день начала обороны Ленинграда. Битва за город стала самой длинной в ходе Великой Отечественной войны. Она продлилась до 9 августа 1944 года и включила в себя 872 дня страшной блокады.
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общество, финляндия, москва, кольский полуостров, великая отечественная война (1941-1945), блокада ленинграда (1941-1944), нева (река), российское военно-историческое общество (рвио), россия
01:09 08.09.2021
 
В РВИО рассказали о роли Финляндии в блокаде Ленинграда

Директор РВИО Мягков: нацисты не сдержали бы блокаду Ленинграда без помощи Финляндии

© РИА Новости / Борис Кудояров / Перейти в фотобанкБлокада Ленинграда
Блокада Ленинграда - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Борис Кудояров
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Участие финских войск в наступлении на Ленинград стало одним из ключевых факторов установления блокады города, без вмешательства финнов гитлеровцы не смогли бы осуществить окружение, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ровно 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, продлившаяся почти 900 дней и ставшая одним из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. За эти годы в осажденном городе погибли, по разным данным, от 800 тысяч до более миллиона человек, при этом только 3% из них - от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода и болезней.
"Раньше мы не уделяли должного внимания вопросу участия финских войск в блокаде Ленинграда. В советское послевоенное время считалось, что раз Финляндия стала нейтральной страной, то нужно как-то обходить эту историю стороной, не подчеркивать этот момент. Однако сегодня мы должны расставить все точки над "и" - да, Финляндия участвовала, и если бы не её вступление в войну в 1941 году на стороне Германии, то блокады бы не было", - сказал Мягков.
Историк пояснил, что именно за счёт поддержки гитлеровцев со стороны Финляндии Ленинград удалось зажать между финской армией, двигавшейся с севера со стороны Карельского перешейка, и войсками нацистской Германии с юга.
"Если бы Финляндия не совершила агрессию против СССР в 1941 году, то у Советского Союза был бы запасной пусть в обход Ладожского озера с севера, и блокада города на Неве стала бы невозможной", - пояснил Мягков.
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Не лучше нацистов

Историк добавил, что поддержав Гитлера, Финляндия установила жестокий, сопоставимый с нацистским режим в оккупированной Карелии.
"Только в одном Петрозаводске было шесть концлагерей, в которых содержались обычные мирные жители, прежде всего не успевшие эвакуироваться русские. Отношение к ним со стороны финнов было зверское. Десятки тысяч из них погибли от голода, издевательств, расстрелов. Более того, из примерно 60 тысяч военнослужащих Красной армии, попавших в финский в плен в 1941-1944 годах, около трети погибло", - подчеркнул собеседник агентства.
Мягков также опроверг бытующую в финской историографии версию тех событий, согласно которой участие Финляндии в войне является логическим продолжением советско-финской войны 1939-1940 годов. Историк подчеркнул, что в 1941 году Хельсинки преследовали собственные захватнические амбиции строительства "великой Финляндии".
"В Хельсинки мечтали реализовать идею "великой Финляндии", захватив всю советскую Карелию, Кольский полуостров, и повести наступление чуть ли не до Архангельска", - отметил он.

Историческое значение

Говоря об историческом значении обороны Ленинграда, Мягков отметил, что это уникальный эпизод не только в Великой Отечественной, но и во всей мировой истории - никогда, ни до ни после, такой крупный мегаполис (2,5 миллиона человек по состоянию на 1941 год) не оказывался отрезан от "большой земли", и при этом не только устоял перед натиском противника, но и продолжал жить, производя необходимое оружие для фронта в условиях страшного голода.
Научный директор РВИО подчеркнул, что если бы Ленинграду не удалось бы почти три года сдерживать масштабную группировку немецких войск, они могли бы взять Москву, что могло бы иметь непоправимые последствия для хода всей Великой Отечественной.
"Если бы Ленинград пал, часть нацистской группы армий "Север" была бы переброшена в направлении Москвы - в этом случае был бы также полностью перерезан путь из северных русских портов, через которые велись поставки военной техники союзников по ленд-лизу для Красной армии. Более значительные силы немцев участвовали бы тогда в наступлении на советскую столицу. Положение СССР стало бы критическим", - пояснил историк.
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ОбществоФинляндияМоскваКольский полуостровВеликая Отечественная война (1941-1945)Блокада Ленинграда (1941-1944)Нева (река)Российское военно-историческое общество (РВИО)Россия
 
 
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