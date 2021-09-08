КСА оценило решение Байдена рассекретить материалы по теракту 2001 года
Саудовская Аравия оценила решение Байдена рассекретить материалы по теракту 2001 года
© AP Photo / Gene BoyarsТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
© AP Photo / Gene Boyars
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в США приветствует указ президента США Джо Байдена о рассекречивании материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.
Ранее президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода.
"Посольство Саудовской Аравии в США приветствует публикацию засекреченных документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года в США, Руководство Саудовской Аравии с того трагического дня 20 лет назад постоянно призывало опубликовать все материалы, связанные с расследованием атак США", - говорится в заявлении саудовской дипмиссии, опубликованном в Twitter.
Королевство в очередной раз подчеркнуло, что не причастно к атакам, отметив, что расследования, проводившиеся на протяжении этих лет, не выявили никаких доказательств того, что руководство страны или ее чиновники знали заранее об атаках.
"Саудовская Аравия вновь заявляет о том, что поддерживает полное рассекречивание любых документов, относящихся к расследованию США терактов 11 сентября в надежде на то, что полное обнародование материалов положит конец необоснованным обвинениям в адрес королевства раз и навсегда", - резюмирует посольство.
Саудовскими подданными были 15 из 19 человек, которые 11 сентября 2001 года протаранили на захваченных пассажирских самолетах башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Еще один угнанный авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами терактов, за которыми стояла группировка "Аль-Каида"*, стали порядка трех тысяч человек.
* Террористическая организация, запрещена в России
* Террористическая организация, запрещена в России