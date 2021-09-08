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КСА оценило решение Байдена рассекретить материалы по теракту 2001 года

КСА оценило решение Байдена рассекретить материалы по теракту 2001 года - РИА Новости, 08.09.2021

КСА оценило решение Байдена рассекретить материалы по теракту 2001 года

Посольство Саудовской Аравии в США приветствует указ президента США Джо Байдена о рассекречивании материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T22:59

2021-09-08T22:59

2021-09-08T22:59

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джо байден

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аль-каида

теракты 11 сентября (2001)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Посольство Саудовской Аравии в США приветствует указ президента США Джо Байдена о рассекречивании материалов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года.Ранее президент США Джо Байден, выполняя одно из своих предвыборных обещаний, поручил министерству юстиции и другим причастным ведомствам провести ревизию массива документов и обнародовать рассекреченные сведения в течение полугода."Посольство Саудовской Аравии в США приветствует публикацию засекреченных документов, имеющих отношение к терактам 11 сентября 2001 года в США, Руководство Саудовской Аравии с того трагического дня 20 лет назад постоянно призывало опубликовать все материалы, связанные с расследованием атак США", - говорится в заявлении саудовской дипмиссии, опубликованном в Twitter.Королевство в очередной раз подчеркнуло, что не причастно к атакам, отметив, что расследования, проводившиеся на протяжении этих лет, не выявили никаких доказательств того, что руководство страны или ее чиновники знали заранее об атаках."Саудовская Аравия вновь заявляет о том, что поддерживает полное рассекречивание любых документов, относящихся к расследованию США терактов 11 сентября в надежде на то, что полное обнародование материалов положит конец необоснованным обвинениям в адрес королевства раз и навсегда", - резюмирует посольство.Саудовскими подданными были 15 из 19 человек, которые 11 сентября 2001 года протаранили на захваченных пассажирских самолетах башни-близнецы в Нью-Йорке и здание Пентагона под Вашингтоном. Еще один угнанный авиалайнер упал в поле в штате Пенсильвания. Жертвами терактов, за которыми стояла группировка "Аль-Каида"*, стали порядка трех тысяч человек.* Террористическая организация, запрещена в России* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210908/psaki-1749263630.html

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в мире, twitter, сша, пенсильвания, джо байден, министерство обороны сша, аль-каида, теракты 11 сентября (2001), россия