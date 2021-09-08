https://ria.ru/20210908/avtoprobeg-1749127187.html

Ульяновцы принимают участие в автопробеге "Чистая страна 2.0"

Ульяновцы принимают участие в автопробеге "Чистая страна 2.0" - РИА Новости, 08.09.2021

Ульяновцы принимают участие в автопробеге "Чистая страна 2.0"

Ульяновцы принимают участие в автопробеге "Чистая страна 2.0", организованного для поддержки нацпроекта "Экология", автопробег проходит с 6 по 29 сентября через РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T11:05

2021-09-08T11:05

2021-09-08T11:05

ульяновская область

ульяновская область

москва

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

россия

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УЛЬЯНОВСК, 8 сен -РИА Новости. Ульяновцы принимают участие в автопробеге "Чистая страна 2.0", организованного для поддержки нацпроекта "Экология", автопробег проходит с 6 по 29 сентября через 11 субъектов России, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.Организаторами проекта выступают Ассоциация "Чистая страна" и Минприроды РФ.Автоколонна преодолеет порядка трех тысяч километров и проследует по основным городам Приволжского федерального округа- Нижний Новгород , Саранск , Ульяновск , Набережные Челны, Камбарка и другие. Старт автопробега был дан 6 сентября в Москве, Ульяновск встретит автопробег 15 сентября.В городах маршрута запланированы выставки спецтехники, во время которых можно будет узнать больше о машинах, занимающихся сбором и вывозом твердых коммунальных отходов в России. Жители смогут увидеть своими глазами, как за считанные секунды мусоровоз может превратить крупногабаритный мусор в щепки, а самым юным посетителям выставки разрешат посидеть за рулём.В деловой программе автопробега запланированы "круглые столы", посвященные реализации национального проекта "Экология", на которых будет презентована федеральная государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов, создаваемая Федеральным экологическим оператором для управления всем жизненным циклом отходов – от образования до переработки во вторичную продукцию.

https://ria.ru/20210902/assambleya-1748381345.html

ульяновская область

москва

россия

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ульяновская область, москва, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), россия