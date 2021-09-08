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Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году

Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году - РИА Новости, 08.09.2021

Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году

Стоимость автомобилей в России в 2022 году продолжит увеличиваться на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов и, как следствие, превышения спроса над... РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T05:06

2021-09-08T05:06

2021-09-08T05:06

экономика

москва

авто

сергей власов

россия

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Стоимость автомобилей в России в 2022 году продолжит увеличиваться на фоне сохраняющегося дефицита микрочипов и, как следствие, превышения спроса над предложением, будет способствовать этому и подорожание комплектующих, поделился прогнозом с РИА Новости эксперт маркетплейса "Банкавто" (платформа "РГС Банка") Сергей Власов.Накануне он рассказал, что дефицит электроники сохранится в 2022 году, что заставит производителей адаптировать комплектации или нажимать на кнопку остановки конвейера. При этом единственным решением проблемы дефицита микрочипов эксперт видит децентрализацию их производства.Он напомнил, что в настоящее время заказанные автомобили приходится ждать около 7 месяцев, при этом очереди растянулись на все марки, от бюджетных до премиальных, ведь детали электроники везде одни. При этом если в прошлом году цены на автомобили начали увеличивать, когда салоны быстро опустели из-за отложенного спроса после пандемии, то теперь очереди за автомобилями растягиваются из-за отсутствия деталей, продолжил эксперт."Это весомый повод прибавить к ценнику еще, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли", - отметил он.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, москва, авто, сергей власов, россия