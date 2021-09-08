https://ria.ru/20210908/antisanktsii-1749232257.html

В "Яблоке" предложили отменить антисанкции для борьбы с бедностью

В "Яблоке" предложили отменить антисанкции для борьбы с бедностью - РИА Новости, 08.09.2021

В "Яблоке" предложили отменить антисанкции для борьбы с бедностью

Партия "Яблоко" для борьбы с бедностью предлагает отменить антисанкции, что позволит сэкономить 5 миллиардов рублей, заявил председатель партии Николай Рыбаков. РИА Новости, 08.09.2021

2021-09-08T17:52

2021-09-08T17:52

2021-09-08T17:52

политика

яблоко

выборы в государственную думу

санкции в отношении россии

николай рыбаков

импортозамещение

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Партия "Яблоко" для борьбы с бедностью предлагает отменить антисанкции, что позволит сэкономить 5 миллиардов рублей, заявил председатель партии Николай Рыбаков.Россия ввела ограничения на импорт ряда продуктов из ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран, взяв курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно."Нужно отменить антисанкции, потому что невозможно себе представить, что, с одной стороны, в нашей стране 18 миллионов человек живет за чертой бедности, а с другой стороны - на границе уничтожаются продукты. И на эти меры из бюджета страны выделяется 5 миллиардов рублей. На уничтожение продуктов на границе", – заявил Рыбаков в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия 1".Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20201207/importozameschenie-1587964629.html

https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, яблоко, выборы в государственную думу, санкции в отношении россии, николай рыбаков, импортозамещение