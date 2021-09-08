Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210908/antisanktsii-1749232257.html
В "Яблоке" предложили отменить антисанкции для борьбы с бедностью
В "Яблоке" предложили отменить антисанкции для борьбы с бедностью - РИА Новости, 08.09.2021
В "Яблоке" предложили отменить антисанкции для борьбы с бедностью
Партия "Яблоко" для борьбы с бедностью предлагает отменить антисанкции, что позволит сэкономить 5 миллиардов рублей, заявил председатель партии Николай Рыбаков. РИА Новости, 08.09.2021
2021-09-08T17:52
2021-09-08T17:52
политика
яблоко
выборы в государственную думу
санкции в отношении россии
николай рыбаков
импортозамещение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739818147_0:0:2677:1505_1920x0_80_0_0_32b3982b7e91317b406989f52728a029.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Партия "Яблоко" для борьбы с бедностью предлагает отменить антисанкции, что позволит сэкономить 5 миллиардов рублей, заявил председатель партии Николай Рыбаков.Россия ввела ограничения на импорт ряда продуктов из ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран, взяв курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно."Нужно отменить антисанкции, потому что невозможно себе представить, что, с одной стороны, в нашей стране 18 миллионов человек живет за чертой бедности, а с другой стороны - на границе уничтожаются продукты. И на эти меры из бюджета страны выделяется 5 миллиардов рублей. На уничтожение продуктов на границе", – заявил Рыбаков в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия 1".Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://ria.ru/20201207/importozameschenie-1587964629.html
https://ria.ru/20210214/sanktsii-1597248146.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739818147_53:0:2545:1869_1920x0_80_0_0_bacd7175861dff4722bd189a69600027.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, яблоко, выборы в государственную думу, санкции в отношении россии, николай рыбаков, импортозамещение
17:52 08.09.2021
 
В "Яблоке" предложили отменить антисанкции для борьбы с бедностью

Лидер "Яблока" Рыбаков предложил снять ограничения на импорт продуктов из стран Запада

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСъезд партии "Яблоко"
Съезд партии Яблоко - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сен – РИА Новости. Партия "Яблоко" для борьбы с бедностью предлагает отменить антисанкции, что позволит сэкономить 5 миллиардов рублей, заявил председатель партии Николай Рыбаков.
Россия ввела ограничения на импорт ряда продуктов из ЕС, Норвегии, США, Канады и Австралии в августе 2014 года в ответ на санкции западных стран, взяв курс на импортозамещение. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Москва не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Твердый козий сыр, изготовленный в селе Надежда Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:04
Ъ: Россия не смогла достичь целей по импортозамещению продуктов
"Нужно отменить антисанкции, потому что невозможно себе представить, что, с одной стороны, в нашей стране 18 миллионов человек живет за чертой бедности, а с другой стороны - на границе уничтожаются продукты. И на эти меры из бюджета страны выделяется 5 миллиардов рублей. На уничтожение продуктов на границе", – заявил Рыбаков в ходе предвыборных дебатов в эфире телеканала "Россия 1".
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьёвке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зелёные", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 08:00
Дорого обошлось: Европа потеряла миллиарды из-за России
 
ПолитикаЯблокоВыборы в Государственную думуСанкции в отношении РоссииНиколай РыбаковИмпортозамещение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:18Пушков ответил на слова генсека НАТО об опасности создания армии ЕС
05:18Несколько медведей вышли в населенные пункты на Камчатке
05:12ЦПВС: боевики в сирийском Дераа сдали оружие правительственным силам
05:04Мощный тайфун "Чансу" надвигается на Японию
04:49СМИ: теракты 2001 года в США навсегда изменили жизнь в стране
04:37"Ростелеком" выяснил, кто виновен в утечках данных российского бизнеса
04:33Глава Пентагона отложил визит в Саудовскую Аравию
04:22Аэропорт Владивостока обслужил свыше 36 тысяч пассажиров в дни работы ВЭФ
04:15Сопротивление заявило о контроле над 65 процентами территории Панджшера
04:13Врач предупредила об опасности бабьего лета
04:07Дворкович: полноценная переработка мусора появится в России к 2030 году
03:55Кинолог рассказал, как не превратить щенка в пугливую и агрессивную собаку
03:46Источник: Россия начнет экспортировать ракету-убийцу командных пунктов
03:35Дворкович оценил шансы на появление универсального лекарства от COVID-19
03:34Памятник Колумбу в Мехико заменят статуей, посвященной коренному населению
03:26На Украине умерших начали хоронить на огородах из-за COVID-19
03:24Космонавты установят контейнер с российской почвой в открытом космосе
03:18Эксперт научил, как быть, если на вас повесили долг, который вы не брали
03:17Комиссия стран-участниц МКС: станция сможет работать после 2024 года
03:13На Украине объяснили, почему для Зеленского важна встреча с Путиным
Лента новостейМолния