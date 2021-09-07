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Захарова обвинила западные СМИ в "спланированной провокации" против России
Захарова обвинила западные СМИ в "спланированной провокации" против России - РИА Новости, 07.09.2021
Захарова обвинила западные СМИ в "спланированной провокации" против России
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов никогда не встречался с советником бывшего главы каталонского правительства Жозепом Луисом Алаем,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:26
2021-09-07T17:26
в мире
испания
олег сыромолотов
карлес пучдемон
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов никогда не встречался с советником бывшего главы каталонского правительства Жозепом Луисом Алаем, который, по сообщениям зарубежных СМИ, якобы просил Москву поддержать отделение Каталонии от Испании, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай сказал, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами. Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании. Газета утверждает, что в России Алай и "российский бизнесмен Александр Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Владимировичем Сыромолотовым…, который сейчас отвечает за противодействие терроризму и занимает должность заместителя министра иностранных дел".Захарова назвала публикацию газеты фальшивкой. "Спрашиваю Олега Владимировича Сыромолотова: "Когда была встреча? В каком формате?". Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо ещё. Олег Владимирович Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает", - написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив, что вся публикация газеты - "глупейшая фальшивка".Она отметила, что газета не делала запросов в МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о встречах, что является еще одним доказательством "заранее спланированной провокации". "Нью-Йорк Таймс", а также все другие средства массовой информации, которые перепечатали эту дезу, не просто должны, а обязаны написать опровержение", - добавила официальный представитель российского МИД.По данным газеты, Пучдемон подтвердил факт поездок, Алай при этом подчеркнул, что любое предположение о том, что он искал российской поддержки, является "фантастической историей, выдуманной Мадридом". Офис Пучдемона раскритиковал публикации в ряде СМИ, что он якобы пытался установить связи с российскими официальными лицами в 2019 году.Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь.
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в мире, испания, олег сыромолотов, карлес пучдемон, россия
17:26 07.09.2021
 
Захарова обвинила западные СМИ в "спланированной провокации" против России

Захарова опровергла сообщения западных СМИ о встрече замглавы МИД Сыромолотова и Пучдемона

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов никогда не встречался с советником бывшего главы каталонского правительства Жозепом Луисом Алаем, который, по сообщениям зарубежных СМИ, якобы просил Москву поддержать отделение Каталонии от Испании, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее советник бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона Жозеп Луис Алай сказал, что летал в Москву весной 2019 года, но заявил, что эти поездки были частью регулярных контактов с зарубежными журналистами и официальными лицами. Газета New York Times со ссылкой на доклад европейской разведки заявляла, что Алай встречался с российскими официальными лицами, чтобы заручиться поддержкой России в отделении Каталонии от Испании. Газета утверждает, что в России Алай и "российский бизнесмен Александр Дмитренко встретились с несколькими действующими чиновниками внешней разведки, а также с Олегом Владимировичем Сыромолотовым…, который сейчас отвечает за противодействие терроризму и занимает должность заместителя министра иностранных дел".
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Захарова назвала публикацию газеты фальшивкой. "Спрашиваю Олега Владимировича Сыромолотова: "Когда была встреча? В каком формате?". Оказалось, что не было никакой встречи ни в Москве, ни где-либо ещё. Олег Владимирович Сыромолотов никогда не встречался с Жозепом Льюисом Алаем ни в Москве, ни за рубежом, контактов с ним не поддерживал и не поддерживает", - написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив, что вся публикация газеты - "глупейшая фальшивка".
Она отметила, что газета не делала запросов в МИД с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о встречах, что является еще одним доказательством "заранее спланированной провокации". "Нью-Йорк Таймс", а также все другие средства массовой информации, которые перепечатали эту дезу, не просто должны, а обязаны написать опровержение", - добавила официальный представитель российского МИД.
По данным газеты, Пучдемон подтвердил факт поездок, Алай при этом подчеркнул, что любое предположение о том, что он искал российской поддержки, является "фантастической историей, выдуманной Мадридом". Офис Пучдемона раскритиковал публикации в ряде СМИ, что он якобы пытался установить связи с российскими официальными лицами в 2019 году.
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Региональный парламент Каталонии незаконно провозгласил независимость от Испании после референдума в октябре 2017 года. После этого Пучдемон, а также несколько бывших членов его правительства уехали из Испании. Они были объявлены в национальный и европейский розыск. Ряд политиков при этом были приговорены к тюремному заключению в Испании, но летом 2021 года помилованы. В мае 2019 года Пучдемон был избран в Европарламент.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во вторник, что в Кремле категорически отвергают причастность Москвы к событиям в Каталонии: это инсинуации и ложь.
 
В миреИспанияОлег СыромолотовКарлес ПучдемонРоссия
 
 
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