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Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане достигло 16 человек
Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане достигло 16 человек - РИА Новости, 07.09.2021
Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане достигло 16 человек
Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 16, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:09
2021-09-07T12:15
в мире
казахстан
взрывы на складах боеприпасов в казахстане
жамбылская область
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АЛМА-АТА, 7 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 16, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура."Седьмого сентября 2021 года в городской больнице г. Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, погибший был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.
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казахстан
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в мире, казахстан, взрывы на складах боеприпасов в казахстане , жамбылская область
12:09 07.09.2021 (обновлено: 12:15 07.09.2021)
 
Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане достигло 16 человек

Минобороны Казахстана: число жертв взрывов на военном складе достигло 16 человек

© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики КазахстанСотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара
Сотрудник МЧС Республики Казахстан во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан
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АЛМА-АТА, 7 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 16, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.
Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура.
"Седьмого сентября 2021 года в городской больнице г. Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, погибший был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.
Мурат Бектанов - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 12:04
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В миреКазахстанВзрывы на складах боеприпасов в КазахстанеЖамбылская область
 
 
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