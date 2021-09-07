https://ria.ru/20210907/vzryv-1748992785.html

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане достигло 16 человек

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане достигло 16 человек - РИА Новости, 07.09.2021

Число жертв взрывов на военном складе в Казахстане достигло 16 человек

Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 16, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T12:09

2021-09-07T12:09

2021-09-07T12:15

в мире

казахстан

взрывы на складах боеприпасов в казахстане

жамбылская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747417791_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70c3c10c8034615ea396794e61cb1263.jpg

АЛМА-АТА, 7 сен - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов на складах боеприпасов в Казахстане увеличилось до 16, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны республики.Минобороны Казахстана 26 августа сообщило, что в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. Произошло не менее десяти взрывов. По данным МЧС, в больницы поступили около 100 пострадавших, в том числе 49 сотрудников местного департамента по ЧС. До настоящего времени сообщалось о гибели 15 человек и поисках одного пропавшего. Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура."Седьмого сентября 2021 года в городской больнице г. Тараз в результате травм, полученных 26 августа при тушении пожара на складе боеприпасов в Жамбылской области, скончался военнослужащий войсковой части 28349 капитан Кыргызалиев Ерлан Рыскулбекулы, 1983 года рождения", - говорится в сообщении пресс-службы.По данным пресс-службы, погибший был начальником отделения хранения боеприпасов и одним из первых приступил к работам по ликвидации возгорания на складе.

https://ria.ru/20210831/kazakhstan-1747963443.html

казахстан

жамбылская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, взрывы на складах боеприпасов в казахстане , жамбылская область