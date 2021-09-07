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"Следил за детьми": что известно об убийстве школьниц в Кузбассе
"Следил за детьми": что известно об убийстве школьниц в Кузбассе - РИА Новости, 07.09.2021
"Следил за детьми": что известно об убийстве школьниц в Кузбассе
В Киселевске Кемеровской области задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который, по версии следствия, убил двух десятилетних девочек. Как выяснилось, он уже РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:31
2021-09-07T18:06
общество
убийство
школа
дети
кемеровская область
киселевск
криминал
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. В Киселевске Кемеровской области задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который, по версии следствия, убил двух десятилетних девочек. Как выяснилось, он уже отсидел десять лет за педофилию, а освободившись, неоднократно нарушал условия административного надзора. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.Поиски пропавшихПодозреваемого обнаружили в заброшенном доме на окраине города. Он не сопротивлялся. Сперва уверял, что накануне вечером случайно встретил девочек возле продуктового магазина. Купил им семечек, поскольку они "хотели покормить голубей". Затем якобы отправился домой. Однако позже все же признался в убийстве и показал, где спрятал тела.Катя Ф. и Ира Д. (имена несовершеннолетних изменены) учились в четвертом классе 25-й школы, жили в нескольких кварталах друг от друга. Ира росла в благополучной семье. "Все работают, в целом ни в чем не нуждаются", — отметила Светлана, соседка. Катины родные, по словам горожан, злоупотребляли алкоголем.Шестого сентября после уроков девочки пошли вместе гулять. Ближе к вечеру встретили Пестерникова. Камера видеонаблюдения зафиксировала их втроем около магазина.Последние кадры — дети в сопровождении мужчины идут мимо автобусной остановки "Обувная фабрика". Это было около шести вечера. Родители обратились в полицию ближе к ночи. На поиски подняли весь личный состав ОВД, уголовный розыск, подразделение по делам несовершеннолетних областного полицейского главка. Подключились и добровольцы отряда "Лиза Алерт"."Утром у местного ДК собрались 25 волонтеров со всей области и больше 120 местных жителей, — рассказывает руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт Кузбасс" Дарья Топчий. — Прочесывали в первую очередь маршрут от дома до школы".Жители Кузбасса в городских пабликах теперь сообщают, что неоднократно видели Пестерникова с детьми. "Какой-то дядя Витя постоянно угощал ребятишек сладостями", — вспоминает один из местных."Был женат, есть дети"В 2009 году Виктора Пестерникова осудили по статье 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет"). Он признал вину и раскаялся. Педофилу дали десять лет строгого режима. Наказание отбывал в колонии № 44 в Белово. В характеристике уточняют, что заключенный занимался ремонтом обуви. Также его привлекали к работам по благоустройству территории. Несколько раз он нарушал правила внутреннего распорядка, всячески уклонялся от воспитательных мероприятий. "Круг общения состоял из осужденных, ведущих приспособленческий образ жизни", — говорится в документе.Пестерников прошел программу коррекции личности, но без энтузиазма — "ради галочки".Поддерживал контакт с матерью, сожительницей и детьми. Уверял, что планирует вернуться к семье, найти работу.Уголовник на свободеПосле освобождения весной 2019-го Пестерников поселился в Мысках, а потом перебрался в Киселевск. В СК сейчас выясняют, насколько тщательно полицейские работали с бывшим уголовником. Пестерников должен был два раза в месяц отмечаться в отделе, по ночам находиться дома. Также ему запретили участвовать в массовых мероприятиях, появляться в кафе, барах и других заведениях, где продают алкоголь.Осенью 2019-го по требованию полиции Мысков из-за нарушений режима контроль ужесточили: Пестерникова обязали приходить в полицию уже трижды в месяц, запретили покидать квартиру с 21 часа до шести утра и выезжать за пределы Мысковского городского округа. За предыдущие нарушения вынесли предупреждение.По подозрению в халатности должностных лиц органов профилактики возбудили уголовное дело.
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кемеровская область
киселевск
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"Голубей покормили, и я пошел домой" – Пестерников на первом допросе
"Они семечек попросили, я купил им газировки". Подозреваемый в убийстве двух девочек Пестерников сразу после задержания. Сначала он все отрицал и рассказал свою версию. По его словам, он купил девочкам семечки и газировку, после чего дети покормили голубей и ушли домой.
2021-09-07T15:31
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Мужчина с пропавшими девочками в Киселевске. Запись камер наблюдения
После магазина неизвестный мужчина ушёл с пропавшими в Киселёвске девочками в сторону гаражей. Вчера вечером начались поиски десятилетних Феслер Анастасии и Дегтярь Ульяны — они ушли в школу и не вернулись. По словам продавцов магазина, где последний раз видели их, мужчина набрал полную тележку вкусностей. Дети называют его "дядей Витей" (любит малышей). На поиски выдвинулись полицейские с собаками. Жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вёл их в сторону ТЦ "Арбат" около семи часов вечера.
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общество, убийство, школа, дети, кемеровская область, киселевск, криминал
15:31 07.09.2021 (обновлено: 18:06 07.09.2021)
 

"Следил за детьми": что известно об убийстве школьниц в Кузбассе

Кадр записи камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кисилевске
Кадр записи камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кисилевске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Мария Марикян, Виктор Званцев. В Киселевске Кемеровской области задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который, по версии следствия, убил двух десятилетних девочек. Как выяснилось, он уже отсидел десять лет за педофилию, а освободившись, неоднократно нарушал условия административного надзора. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Поиски пропавших

Подозреваемого обнаружили в заброшенном доме на окраине города. Он не сопротивлялся. Сперва уверял, что накануне вечером случайно встретил девочек возле продуктового магазина. Купил им семечек, поскольку они "хотели покормить голубей". Затем якобы отправился домой. Однако позже все же признался в убийстве и показал, где спрятал тела.
Катя Ф. и Ира Д. (имена несовершеннолетних изменены) учились в четвертом классе 25-й школы, жили в нескольких кварталах друг от друга. Ира росла в благополучной семье. "Все работают, в целом ни в чем не нуждаются", — отметила Светлана, соседка. Катины родные, по словам горожан, злоупотребляли алкоголем.
Шестого сентября после уроков девочки пошли вместе гулять. Ближе к вечеру встретили Пестерникова. Камера видеонаблюдения зафиксировала их втроем около магазина.
Последние кадры — дети в сопровождении мужчины идут мимо автобусной остановки "Обувная фабрика". Это было около шести вечера. Родители обратились в полицию ближе к ночи. На поиски подняли весь личный состав ОВД, уголовный розыск, подразделение по делам несовершеннолетних областного полицейского главка. Подключились и добровольцы отряда "Лиза Алерт".
"Утром у местного ДК собрались 25 волонтеров со всей области и больше 120 местных жителей, — рассказывает руководитель пресс-службы "ЛизаАлерт Кузбасс" Дарья Топчий. — Прочесывали в первую очередь маршрут от дома до школы".
Жители Кузбасса в городских пабликах теперь сообщают, что неоднократно видели Пестерникова с детьми. "Какой-то дядя Витя постоянно угощал ребятишек сладостями", — вспоминает один из местных.

"Был женат, есть дети"

В 2009 году Виктора Пестерникова осудили по статье 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет"). Он признал вину и раскаялся. Педофилу дали десять лет строгого режима. Наказание отбывал в колонии № 44 в Белово.
В характеристике уточняют, что заключенный занимался ремонтом обуви. Также его привлекали к работам по благоустройству территории. Несколько раз он нарушал правила внутреннего распорядка, всячески уклонялся от воспитательных мероприятий. "Круг общения состоял из осужденных, ведущих приспособленческий образ жизни", — говорится в документе.
Пестерников прошел программу коррекции личности, но без энтузиазма — "ради галочки".

"Хитрый, тщеславный, зависимый — так оценили педофила психологи. — Самооценка объективная. С сотрудниками администрации и осужденными всегда вежлив и корректен".

Поддерживал контакт с матерью, сожительницей и детьми. Уверял, что планирует вернуться к семье, найти работу.
© СК РФСотрудники СК на месте убийства двух девочек в Киселевске
Сотрудники СК РФ на месте убийства двух девочек в Киселевске
© СК РФ
Сотрудники СК на месте убийства двух девочек в Киселевске

Уголовник на свободе

После освобождения весной 2019-го Пестерников поселился в Мысках, а потом перебрался в Киселевск.

"Постоянно ошивался на детской площадке и выпивал с местными алкашами, — вспоминает местная жительница Елена. — При этом к детям вроде не приставал, поэтому в полицию никто не обращался. Мы ведь даже не знали, что он был судим за изнасилование ребенка".

© СК РФСотрудники СК на месте убийства двух девочек в Киселевске
Сотрудники СК РФ на месте убийства двух девочек в Киселевске
© СК РФ
Сотрудники СК на месте убийства двух девочек в Киселевске
В СК сейчас выясняют, насколько тщательно полицейские работали с бывшим уголовником. Пестерников должен был два раза в месяц отмечаться в отделе, по ночам находиться дома. Также ему запретили участвовать в массовых мероприятиях, появляться в кафе, барах и других заведениях, где продают алкоголь.
Осенью 2019-го по требованию полиции Мысков из-за нарушений режима контроль ужесточили: Пестерникова обязали приходить в полицию уже трижды в месяц, запретили покидать квартиру с 21 часа до шести утра и выезжать за пределы Мысковского городского округа. За предыдущие нарушения вынесли предупреждение.
По подозрению в халатности должностных лиц органов профилактики возбудили уголовное дело.
Цветы и мягкие игрушки у дома на улице Судостроителей в Тюмени, где жила восьмилетняя Анастасия Муравьева - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 19:54
"Работал с детьми": что известно о зверском убийстве школьницы в Тюмени
 
ОбществоУбийствоШколаДетиКемеровская областьКиселевскКриминал
 
 
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