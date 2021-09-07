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Дрозденко: туризм — один из драйверов развития МСП Ленобласти
Дрозденко: туризм — один из драйверов развития МСП Ленобласти - РИА Новости, 07.09.2021
Дрозденко: туризм — один из драйверов развития МСП Ленобласти
Туризм становится одним из драйверов развития предпринимательства в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе Ленинградского... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:54
2021-09-07T16:54
2021-09-07T16:54
ленинградская область
ленинградская область
александр дрозденко
россия
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С.–ПEТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Туризм становится одним из драйверов развития предпринимательства в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе Ленинградского бизнес-форума "Энергия возможностей".По его словам, в 2020 году Ленинградскую область посетили 4,7 миллиона человек. При этом внутренний туризм остается сейчас самым востребованным по всей России, наблюдается положительная динамика увеличения туристского потока и возвращения к уровню количества туристов, которое было до пандемии.Глава региона отметил, что современный турист привык к комфорту, помимо обзора достопримечательностей в регионе ему необходим комфорт - выпить чашку кофе, вкусно пообедать, отдохнуть в гостинице, погулять."Нужна совокупность факторов, и тогда проект "полетит", — заключил Дрозденко.В свою очередь, в пресс-службе региональной администрации добавили, что в настоящий момент в Ленинградской области насчитывается 420 малых и средних предприятий, которые размещают туристов и гостей - это отели, санатории, базы отдыха, кемпинги. В регионе действуют почти 1900 предприятий общественного питания, а также почти 450 туристических агентств и организаций, предоставляющих различные услуги в сфере туризма.В числе механизмов поддержки туристической отрасли - субсидии на создание мест размещения для туристов (на это направление выделено в 2021 году 17 миллионов рублей), микрозаймы, программа бизнес-акселерации для предприятий сферы услуг.
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ленинградская область, александр дрозденко, россия
С.–ПEТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости.
Туризм становится одним из драйверов развития предпринимательства в Ленинградской области
, сообщил глава региона Александр Дрозденко
в ходе Ленинградского бизнес-форума "Энергия возможностей".
По его словам, в 2020 году Ленинградскую область посетили 4,7 миллиона человек. При этом внутренний туризм остается сейчас самым востребованным по всей России
, наблюдается положительная динамика увеличения туристского потока и возвращения к уровню количества туристов, которое было до пандемии.
"Сегодня идет активное развитие внутреннего туризма, и мы видим, как в Ленинградской области появляются новые направления туризма, связанные с активным отдыхом, оздоровительный туризм, агротуризм. Мы стали одним из первых регионов, где развивается экологический туризм - это проект "Тропа 47" - маршруты, которые создаются на особо охраняемых природных территориях, в усадьбах, вблизи интересных природных достопримечательностей", - сказал губернатор.
Глава региона отметил, что современный турист привык к комфорту, помимо обзора достопримечательностей в регионе ему необходим комфорт - выпить чашку кофе, вкусно пообедать, отдохнуть в гостинице, погулять.
"Нужна совокупность факторов, и тогда проект "полетит", — заключил Дрозденко.
В свою очередь, в пресс-службе региональной администрации добавили, что в настоящий момент в Ленинградской области насчитывается 420 малых и средних предприятий, которые размещают туристов и гостей - это отели, санатории, базы отдыха, кемпинги. В регионе действуют почти 1900 предприятий общественного питания, а также почти 450 туристических агентств и организаций, предоставляющих различные услуги в сфере туризма.
В числе механизмов поддержки туристической отрасли - субсидии на создание мест размещения для туристов (на это направление выделено в 2021 году 17 миллионов рублей), микрозаймы, программа бизнес-акселерации для предприятий сферы услуг.