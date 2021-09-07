https://ria.ru/20210907/turizm-1749051155.html

Дрозденко: туризм — один из драйверов развития МСП Ленобласти

Дрозденко: туризм — один из драйверов развития МСП Ленобласти - РИА Новости, 07.09.2021

Дрозденко: туризм — один из драйверов развития МСП Ленобласти

Туризм становится одним из драйверов развития предпринимательства в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе Ленинградского... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:54

2021-09-07T16:54

2021-09-07T16:54

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

россия

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С.–ПEТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Туризм становится одним из драйверов развития предпринимательства в Ленинградской области, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе Ленинградского бизнес-форума "Энергия возможностей".По его словам, в 2020 году Ленинградскую область посетили 4,7 миллиона человек. При этом внутренний туризм остается сейчас самым востребованным по всей России, наблюдается положительная динамика увеличения туристского потока и возвращения к уровню количества туристов, которое было до пандемии.Глава региона отметил, что современный турист привык к комфорту, помимо обзора достопримечательностей в регионе ему необходим комфорт - выпить чашку кофе, вкусно пообедать, отдохнуть в гостинице, погулять."Нужна совокупность факторов, и тогда проект "полетит", — заключил Дрозденко.В свою очередь, в пресс-службе региональной администрации добавили, что в настоящий момент в Ленинградской области насчитывается 420 малых и средних предприятий, которые размещают туристов и гостей - это отели, санатории, базы отдыха, кемпинги. В регионе действуют почти 1900 предприятий общественного питания, а также почти 450 туристических агентств и организаций, предоставляющих различные услуги в сфере туризма.В числе механизмов поддержки туристической отрасли - субсидии на создание мест размещения для туристов (на это направление выделено в 2021 году 17 миллионов рублей), микрозаймы, программа бизнес-акселерации для предприятий сферы услуг.

https://realty.ria.ru/20210906/sad-1748866873.html

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ленинградская область, александр дрозденко, россия