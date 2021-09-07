https://ria.ru/20210907/telo-1748968024.html

В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины

В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 07.09.2021

В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины

Обезглавленное тело мужчины, который числился пропавшим без вести с 20 мая, обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:53

2021-09-07T09:53

2021-09-07T09:53

происшествия

тосненский район

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Обезглавленное тело мужчины, который числился пропавшим без вести с 20 мая, обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, обстоятельства уточняются.

тосненский район

ленинградская область

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2021

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происшествия, тосненский район, ленинградская область