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В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины
В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 07.09.2021
В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины
Обезглавленное тело мужчины, который числился пропавшим без вести с 20 мая, обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:53
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происшествия
тосненский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Обезглавленное тело мужчины, который числился пропавшим без вести с 20 мая, обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, обстоятельства уточняются.
тосненский район
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происшествия, тосненский район, ленинградская область
09:53 07.09.2021
 
В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины

Источник: обезглавленное тело мужчины, пропавшего в мае, нашли в Ленинградской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Обезглавленное тело мужчины, который числился пропавшим без вести с 20 мая, обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тело мужчины без головы было найдено в Тосненском районе недалеко от железной дороги. По предварительным данным, мужчина считался пропавшим без вести 20 мая", - сказал собеседник агентства.
По его словам, обстоятельства уточняются.
 
ПроисшествияТосненский районЛенинградская область
 
 
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