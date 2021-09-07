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В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины
В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 07.09.2021
В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины
Обезглавленное тело мужчины, который числился пропавшим без вести с 20 мая, обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:53
2021-09-07T09:53
2021-09-07T09:53
происшествия
тосненский район
ленинградская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Обезглавленное тело мужчины, который числился пропавшим без вести с 20 мая, обнаружили в Тосненском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, обстоятельства уточняются.
тосненский район
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происшествия, тосненский район, ленинградская область
В Ленинградской области нашли обезглавленное тело мужчины
Источник: обезглавленное тело мужчины, пропавшего в мае, нашли в Ленинградской области