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Таргетолог: как стать специалистом по таргетированной рекламе
Таргетолог — это что за профессия: чем занимается и как им стать
Таргетолог: как стать специалистом по таргетированной рекламе
Профессия таргетолог востребована на рынке труда: любому виду бизнеса необходима грамотная подача. В обязанности специалиста входит работа по настройке рекламы... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:52
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общество
технологии
работа
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Профессия таргетолог востребована на рынке труда: любому виду бизнеса необходима грамотная подача. В обязанности специалиста входит работа по настройке рекламы в соцсетях для решения поставленных задач. О том, какие навыки нужно иметь, чтобы стать таргетологом, какие функции выполняет таргетированная реклама, какие перспективы развития в этой профессии — в материале РИА Новости.Кто такой таргетологТаргетолог — это маркетолог, специализирующийся на рекламе в социальных сетях, направленной на расширение покупательской аудитории того или иного продукта. Таким образом, от его работы зависит популярность марки и доход от продаж. Этот тип рекламы называется таргетированной (от английского target — цель): с помощью настроек специалист ограничивает круг пользователей, которым она будет видна, чтобы выйти на целевую аудиторию, где люди с большой вероятностью выполнят желаемое действие (пойдут на мероприятие, купят курсы и т.д.).Суть работыРабота по настройке таргетированной рекламы заключается в установлении определенных критериев, по которым будут показываться объявления. Таргетолог выделяет целевую аудиторию конкретного бизнеса, находит ее в интернете и добивается того, чтобы покупателей стало еще больше. Так, молодым родителям попадаются объявления о детской одежде, а любителям живописи — о предстоящих выставках. Особенно востребована его работа среди интернет-магазинов, не имеющих физических точек продаж: клиенты могут узнать о них только через Сеть. Важно не путать контекстную и таргетированную рекламу: контекстная сегментирует аудиторию по ключевым словам, тогда как таргет — по личным данным пользователей.ОбязанностиПрофессия таргетолога ограничивается не только настройками в рекламном кабинете, он и позволяет создавать рекламу в соцсетях. Для этого необходимо проанализировать рынок, выделить определенную категорию людей, которые хотели и могли бы приобрести товар или услугу. Важный аспект работы — умение специалиста вникнуть в полученные данные о бизнесе и выяснить ключевые характеристики потенциальных потребителей, предпочитаемую ими соцсеть, возраст, город, семейное положение, интересы и др.Далее таргетологи рассматривают рынок продаж, выделяют основных конкурентов, на основе этой информации также формируют представления о ценовой политике в том или ином сегменте, а это, в свою очередь, помогает определить платежеспособность клиентов. Последний шаг — создание "цепляющего" рекламного объявления, самостоятельно, либо с представителями смежных профессий: копирайтерами, веб-дизайнерами или SMM-менеджерами. Часто это не одно, а несколько объявлений, направленных на разные сегменты, например, реклама музыкального фестиваля оказывается нацеленной на подростков, музыкантов и представителей СМИ. Каждый из них имеет разную мотивацию для совершения покупки билета, поэтому специалисты продумывают несколько рекламных публикаций.Во многих случаях заказчик предпочитает полностью отдать ведение рекламной кампании в руки таргетологов. Дальнейшей работой специалиста по таргету станет отслеживание результативности объявления, корректировка первоначальных настроек, запуск А/B тестирований (с их помощью выясняют, какие изменения могут повысить целевой показатель путем проведения эксперимента с двумя гипотезами).ОтветственностьОдин из сложных аспектов работы таргетолога заключается в отношениях с заказчиками. Владельцы бизнеса ожидают гарантированного быстрого роста продаж за короткий срок и хотят уложиться в скромный бюджет на рекламную кампанию. Но специалист по таргету не может гарантировать безупречный результат от рекламы, точное количество клиентов и т.д., это не его зона ответственности, многое зависит от самого продукта и качества обработки заявок. Например, продать сумку из натуральной кожи намного легче и быстрее, нежели антикварный сервиз, а привлеченных клиентов легко отпугнуть неприветливым администратором.Таргетологи отвечают за прозрачность собственной работы: аналитику, статистику, график прироста можно представить наглядно. Также они несут ответственность за расход выделенного бюджета и за сроки выполнения работ. Заказчик, в свою очередь, имеет право потребовать подтверждение того, что проект будет доведен до конца: должен быть составлен договор или другой официальный документ.Необходимые навыкиЧтобы овладеть профессией, будущему таргетологу необходимы следующие навыки:О таргетированной рекламеРаботу с таргетированной рекламой можно довольно быстро освоить: все соцсети имеют понятные механизмы ее настройки. По мнению экспертов, она действительно эффективна и дешевле альтернативных способов привлечения аудитории. Фактически заказчики покупают у сетей интерес и внимание клиентов.FacebookFacebook — крупная мировая социальная сеть, обладающая большим количеством активных пользователей, и выгодная рекламная площадка. В Facebook каждый может создать свой рекламный кабинет — Ads Manager, где и появится возможность разместить рекламу. Главная особенность настроек в этой сети — возможность выбрать цель продвижения, от которой будет зависеть выбор других критериев. Эта соцсеть напрямую связана с Instagram, что позволяет размещать объявление одновременно на двух платформах. Рекламную запись можно публиковать в ленте или в историях.InstagramInstagram — одна из самых популярных торговых площадок, доказательством служат многочисленные интернет-магазины, зарегистрированные именно в этой сети. Таргетированная реклама в Instagram начинается с рекламного кабинета в Facebook и работает по тому же принципу. Большое значение для таргета в этой сети имеют интересы "юзеров": это основной критерий, который поможет значительно сузить круг пользователей и выйти на нужную целевую аудиторию. В Instagram можно экспериментировать с форматами рекламы: пост в ленте, карусель (позволит показать сразу несколько товаров), история, где к объявлению добавляется ссылка сразу на сайт, либо видео Reels.VkontakteСоцсеть Vkontakte востребована среди русскоязычных пользователей. Таргетологам здесь предлагается два вида рекламных объявлений: тексто-графические блоки сбоку страницы и промо-записи в самой ленте. Вконтакте считается довольно сложной для рекламы площадкой: легко попасть в бан, сложно удержать стабильное число показов, аудитория не очень лояльна к объявлениям. В итоге усилия нужно прикладывать и к тому, чтобы рекламу не скрывали, не оставляли под промо негативных комментариев. Если приноровиться, то можно получить хороший результат и здесь, например, успешно раскручиваются владельцы групп, бизнес с собственной страницей и частные специалисты.OdnoklassnikiОдноклассники — рекламная площадка для тех, кто ориентируется на российские регионы. Рекламный кабинет с настройками находится на платформе MyTarget от Mail.ru Group. Есть возможность открыть его напрямую через Одноклассники посредством кнопки "создать кампанию". В разделе "Что рекламируем?" можно выбрать категорию и место, куда приведет ссылка из объявления: сайт, группа в ОК или просто пост на стене. Площадка предлагает различные формы рекламы: блоки, как боковые, так и широкоформатные, тизеры, карусели и мультиформат, объединяющий все категории.TiktokTiktok — бурно развивающаяся платформа. Возможность таргетированной рекламы в данной соцсети появилась относительно недавно. Ее особенность — тренды: успех объявления зависит от попадания в них. Целевая аудитория охватывает не всех пользователей, а именно подписчиков определенного блогера, что уже повышает спрос из-за личного интереса и доверия к фигуре: нередко таргетированная реклама поступает к пользователям через него. Настроить таргет можно в самом приложении, создав рекламный аккаунт.Перспективы профессииВостребованность специалистов-таргетологов напрямую связана с развитием соцсетей. Существует некоторая путаница между профессиями: маркетолог в соцсетях, то есть направленность довольно узкая, часто ассоциируется с SMM-менеджером, хотя последний имеет более широкий профиль. О перспективах и сложностях выбравших данную профессию рассказал таргетолог Алексей Земиров.Спрос на таргетологов"По части спроса — на HH.ru и подобных сайтах доcтаточно предложений. Спрос хороший, даже без учета того, что большинство вакансий уходит по сарафанному радио", — отметил эксперт. С каждым днем возникает все больше интернет-магазинов и т.п., нуждающихся в качественной рекламе и ее грамотном размещении.ДоходыКак и во всех профессиях, доход напрямую связан с опытом работы и имеющимися навыками. Еще один фактор — приложенные усилия: больше выполненных заказов, выше уровень заработка.Плюсы работыКак и другие представители digital-специальностей, таргетолог может работать удаленно, не связывая себя с определенной компанией, а зарабатывая, ведя различные проекты.Фриланс, чаще всего, доступен тем, кто обладает высокой самоорганизацией и способен создать себе рабочее пространство дома.Минусы работыОднако для специалистов, предпочитающих свободный выбор, это не будет минусами.Самостоятельное обучениеПолучить диплом таргетолога на сегодня можно только на курсах. Но самостоятельное обучение и опыт работы будут главным вкладом в образование. Ежедневные изменения в соцсетях, настроениях аудитории, современных трендах в рекламе, все это те знания, которые приходят здесь и сейчас. Поэтому часто нет смысла покупать курсы, плюс в том, что очень много материала находится в открытом доступе.После изучения всего доступного материала, развития навыка работы с инструментами аналитики, можно приступать к дополнительному образованию.Дополнительные знанияИскать дополнительные знания можно на курсах, которые смогли бы решить конкретные задачи и скорректировать какие-либо пробелы и слабые места. Консультации у крупных специалистов из этой сферы — последний шаг в образовании таргетолога.Как искать работуБольшой спрос на рынке труда позволяет даже новичкам найти свое место. Иногда таргетологами становятся бывшие smm-специалисты, в этом случае пригодятся опыт и связи с прошлого места работы.Первый клиентНе стоит сразу пытаться найти крупный проект, для начала можно попробовать создать и настроить таргетированную рекламу для малого бизнеса. Зачастую первым клиентом может стать и эксперт, продвигающий свои услуги. С погружения в работу с небольшими компаниями начинается путь к известным брендам.Типичные ошибкиАлексей Земиров акцентировал внимание на одной большой ошибке: не стоит думать, что удаленная работа означает подработку. "Это полноценная работа, и если не отдаваться ей на 100%, то и результат будет соответствующий", — добавил он. Второй распространенной ошибкой является небрежное отношение к интервьюированию заказчика: без хорошего брифа найти целевую аудиторию будет очень сложно. И третья — из-за малого опыта начинающий таргетолог использует чужие кейсы, когда важно помнить про уникальность даже не рекламной кампании, а одного объявления.
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общество, технологии, работа, навигатор абитуриента, кем стать
13:52 07.09.2021 (обновлено: 14:04 07.09.2021)
 

Таргетолог: как стать специалистом по таргетированной рекламе

© Depositphotos / GaudiLabЛюди общаются в коворкинге
Люди общаются в коворкинге - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / GaudiLab
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Профессия таргетолог востребована на рынке труда: любому виду бизнеса необходима грамотная подача. В обязанности специалиста входит работа по настройке рекламы в соцсетях для решения поставленных задач. О том, какие навыки нужно иметь, чтобы стать таргетологом, какие функции выполняет таргетированная реклама, какие перспективы развития в этой профессии — в материале РИА Новости.

Кто такой таргетолог

Таргетолог — это маркетолог, специализирующийся на рекламе в социальных сетях, направленной на расширение покупательской аудитории того или иного продукта. Таким образом, от его работы зависит популярность марки и доход от продаж. Этот тип рекламы называется таргетированной (от английского target — цель): с помощью настроек специалист ограничивает круг пользователей, которым она будет видна, чтобы выйти на целевую аудиторию, где люди с большой вероятностью выполнят желаемое действие (пойдут на мероприятие, купят курсы и т.д.).

Суть работы

Работа по настройке таргетированной рекламы заключается в установлении определенных критериев, по которым будут показываться объявления. Таргетолог выделяет целевую аудиторию конкретного бизнеса, находит ее в интернете и добивается того, чтобы покупателей стало еще больше. Так, молодым родителям попадаются объявления о детской одежде, а любителям живописи — о предстоящих выставках. Особенно востребована его работа среди интернет-магазинов, не имеющих физических точек продаж: клиенты могут узнать о них только через Сеть. Важно не путать контекстную и таргетированную рекламу: контекстная сегментирует аудиторию по ключевым словам, тогда как таргет — по личным данным пользователей.
© Depositphotos / DragonImagesАнализ данных
Анализ данных - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Depositphotos / DragonImages
Анализ данных

Обязанности

Профессия таргетолога ограничивается не только настройками в рекламном кабинете, он и позволяет создавать рекламу в соцсетях. Для этого необходимо проанализировать рынок, выделить определенную категорию людей, которые хотели и могли бы приобрести товар или услугу. Важный аспект работы — умение специалиста вникнуть в полученные данные о бизнесе и выяснить ключевые характеристики потенциальных потребителей, предпочитаемую ими соцсеть, возраст, город, семейное положение, интересы и др.
Далее таргетологи рассматривают рынок продаж, выделяют основных конкурентов, на основе этой информации также формируют представления о ценовой политике в том или ином сегменте, а это, в свою очередь, помогает определить платежеспособность клиентов. Последний шаг — создание "цепляющего" рекламного объявления, самостоятельно, либо с представителями смежных профессий: копирайтерами, веб-дизайнерами или SMM-менеджерами. Часто это не одно, а несколько объявлений, направленных на разные сегменты, например, реклама музыкального фестиваля оказывается нацеленной на подростков, музыкантов и представителей СМИ. Каждый из них имеет разную мотивацию для совершения покупки билета, поэтому специалисты продумывают несколько рекламных публикаций.
Во многих случаях заказчик предпочитает полностью отдать ведение рекламной кампании в руки таргетологов. Дальнейшей работой специалиста по таргету станет отслеживание результативности объявления, корректировка первоначальных настроек, запуск А/B тестирований (с их помощью выясняют, какие изменения могут повысить целевой показатель путем проведения эксперимента с двумя гипотезами).
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Ответственность

Один из сложных аспектов работы таргетолога заключается в отношениях с заказчиками. Владельцы бизнеса ожидают гарантированного быстрого роста продаж за короткий срок и хотят уложиться в скромный бюджет на рекламную кампанию. Но специалист по таргету не может гарантировать безупречный результат от рекламы, точное количество клиентов и т.д., это не его зона ответственности, многое зависит от самого продукта и качества обработки заявок. Например, продать сумку из натуральной кожи намного легче и быстрее, нежели антикварный сервиз, а привлеченных клиентов легко отпугнуть неприветливым администратором.
Таргетологи отвечают за прозрачность собственной работы: аналитику, статистику, график прироста можно представить наглядно. Также они несут ответственность за расход выделенного бюджета и за сроки выполнения работ. Заказчик, в свою очередь, имеет право потребовать подтверждение того, что проект будет доведен до конца: должен быть составлен договор или другой официальный документ.

Необходимые навыки

Чтобы овладеть профессией, будущему таргетологу необходимы следующие навыки:
  • Коммуникабельность, чтобы уметь договариваться с заказчиком, клиентом, другими сотрудниками на работе.
  • Эмпатия и базовые знания по психологии, чтобы понимать особенности каждого сегмента аудитории, легко подбирать к ним "ключи".
  • Креативность — для создания эффективных "цепляющих" объявлений.
  • Знания в области маркетинга, понимание механизмов работы социальных сетей и интернет-продвижения.
  • Таргетолог должен уметь работать с другими рекламными инструментами, такими как LiveDune, Allsocial и т.д.
  • Нужно понимать веб-аналитику
  • Уметь собирать данные, обрабатывать их, анализировать и представлять.

О таргетированной рекламе

Работу с таргетированной рекламой можно довольно быстро освоить: все соцсети имеют понятные механизмы ее настройки. По мнению экспертов, она действительно эффективна и дешевле альтернативных способов привлечения аудитории. Фактически заказчики покупают у сетей интерес и внимание клиентов.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОфициальная страница российского агентства международной информации "РИА Новости" в социальной сети Facebook на экране компьютера
Официальная страница российского агентства международной информации РИА Новости в социальной сети Facebook на экране компьютера - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Официальная страница российского агентства международной информации "РИА Новости" в социальной сети Facebook на экране компьютера

Facebook

Facebook — крупная мировая социальная сеть, обладающая большим количеством активных пользователей, и выгодная рекламная площадка. В Facebook каждый может создать свой рекламный кабинет — Ads Manager, где и появится возможность разместить рекламу. Главная особенность настроек в этой сети — возможность выбрать цель продвижения, от которой будет зависеть выбор других критериев. Эта соцсеть напрямую связана с Instagram, что позволяет размещать объявление одновременно на двух платформах. Рекламную запись можно публиковать в ленте или в историях.

Instagram

Instagram — одна из самых популярных торговых площадок, доказательством служат многочисленные интернет-магазины, зарегистрированные именно в этой сети. Таргетированная реклама в Instagram начинается с рекламного кабинета в Facebook и работает по тому же принципу. Большое значение для таргета в этой сети имеют интересы "юзеров": это основной критерий, который поможет значительно сузить круг пользователей и выйти на нужную целевую аудиторию. В Instagram можно экспериментировать с форматами рекламы: пост в ленте, карусель (позволит показать сразу несколько товаров), история, где к объявлению добавляется ссылка сразу на сайт, либо видео Reels.

Vkontakte

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети Вконтакте на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Соцсеть Vkontakte востребована среди русскоязычных пользователей. Таргетологам здесь предлагается два вида рекламных объявлений: тексто-графические блоки сбоку страницы и промо-записи в самой ленте. Вконтакте считается довольно сложной для рекламы площадкой: легко попасть в бан, сложно удержать стабильное число показов, аудитория не очень лояльна к объявлениям. В итоге усилия нужно прикладывать и к тому, чтобы рекламу не скрывали, не оставляли под промо негативных комментариев. Если приноровиться, то можно получить хороший результат и здесь, например, успешно раскручиваются владельцы групп, бизнес с собственной страницей и частные специалисты.

Odnoklassniki

Одноклассники — рекламная площадка для тех, кто ориентируется на российские регионы. Рекламный кабинет с настройками находится на платформе MyTarget от Mail.ru Group. Есть возможность открыть его напрямую через Одноклассники посредством кнопки "создать кампанию". В разделе "Что рекламируем?" можно выбрать категорию и место, куда приведет ссылка из объявления: сайт, группа в ОК или просто пост на стене. Площадка предлагает различные формы рекламы: блоки, как боковые, так и широкоформатные, тизеры, карусели и мультиформат, объединяющий все категории.
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВ офисе интернет-компании Mail.Ru
В офисе интернет-компании Mail.Ru - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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В офисе интернет-компании Mail.Ru

Tiktok

Tiktok — бурно развивающаяся платформа. Возможность таргетированной рекламы в данной соцсети появилась относительно недавно. Ее особенность — тренды: успех объявления зависит от попадания в них. Целевая аудитория охватывает не всех пользователей, а именно подписчиков определенного блогера, что уже повышает спрос из-за личного интереса и доверия к фигуре: нередко таргетированная реклама поступает к пользователям через него. Настроить таргет можно в самом приложении, создав рекламный аккаунт.

Перспективы профессии

Востребованность специалистов-таргетологов напрямую связана с развитием соцсетей. Существует некоторая путаница между профессиями: маркетолог в соцсетях, то есть направленность довольно узкая, часто ассоциируется с SMM-менеджером, хотя последний имеет более широкий профиль. О перспективах и сложностях выбравших данную профессию рассказал таргетолог Алексей Земиров.

Спрос на таргетологов

"По части спроса — на HH.ru и подобных сайтах доcтаточно предложений. Спрос хороший, даже без учета того, что большинство вакансий уходит по сарафанному радио", — отметил эксперт. С каждым днем возникает все больше интернет-магазинов и т.п., нуждающихся в качественной рекламе и ее грамотном размещении.
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Доходы

Как и во всех профессиях, доход напрямую связан с опытом работы и имеющимися навыками. Еще один фактор — приложенные усилия: больше выполненных заказов, выше уровень заработка.
"Доходная вилка очень широкая. Волка ноги кормят, соответственно и доход зависит от того, насколько выложишься. Я лично знаю таргетологов зарабатывающих 500 тысяч в месяц и таргетологов, зарабатывающих 15 тысяч. "Средняя температура по палате", насколько я могу судить — 50-70 тысяч рублей в месяц", — сказал Алексей Земиров.

Плюсы работы

Как и другие представители digital-специальностей, таргетолог может работать удаленно, не связывая себя с определенной компанией, а зарабатывая, ведя различные проекты.
"Тут много вариантов дополнительного заработка — создание и продажа собственных обучающих материалов, масштабирование в агентство, реферальная программа (когда отдаешь другим специалистам клиентов за процент)", — добавил эксперт.
Фриланс, чаще всего, доступен тем, кто обладает высокой самоорганизацией и способен создать себе рабочее пространство дома.

Минусы работы

  • Отсутствие стабильности. Многие не готовы идти на риск и самостоятельно справляться с ситуациями, когда заказчика оказывается сложно найти.
  • Степень ответственности: если штатный работник может переложить ее на плечи своего руководителя, то в случае таргетолога так не получится.
  • Сжатые сроки. Проект нужно завершить в соответствии с требованиями владельца бизнеса.
Однако для специалистов, предпочитающих свободный выбор, это не будет минусами.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
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© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве

Самостоятельное обучение

Получить диплом таргетолога на сегодня можно только на курсах. Но самостоятельное обучение и опыт работы будут главным вкладом в образование. Ежедневные изменения в соцсетях, настроениях аудитории, современных трендах в рекламе, все это те знания, которые приходят здесь и сейчас. Поэтому часто нет смысла покупать курсы, плюс в том, что очень много материала находится в открытом доступе.
Алексей Земиров отметил: "Книги по таргету я бы не рекомендовал — формат очень консервативный для такой динамично развивающейся деятельности. Книги можно по контенту и маркетингу читать, но это уже часть разговора о том, что хороший таргетолог всегда не только таргетолог".
После изучения всего доступного материала, развития навыка работы с инструментами аналитики, можно приступать к дополнительному образованию.

Дополнительные знания

Искать дополнительные знания можно на курсах, которые смогли бы решить конкретные задачи и скорректировать какие-либо пробелы и слабые места. Консультации у крупных специалистов из этой сферы — последний шаг в образовании таргетолога.

Как искать работу

Большой спрос на рынке труда позволяет даже новичкам найти свое место. Иногда таргетологами становятся бывшие smm-специалисты, в этом случае пригодятся опыт и связи с прошлого места работы.
"Приходишь и честно говоришь, что ты ничего не умеешь, но будешь стараться. Работа эта будет неблагодарная и за бесплатно, но зато набьются первые шишки. Либо же через спам — ищешь страницы бизнеса и предлагаешь свои услуги за бесплатно", — советует начинающим Алексей Земиров.

Первый клиент

Не стоит сразу пытаться найти крупный проект, для начала можно попробовать создать и настроить таргетированную рекламу для малого бизнеса. Зачастую первым клиентом может стать и эксперт, продвигающий свои услуги. С погружения в работу с небольшими компаниями начинается путь к известным брендам.
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Типичные ошибки

Алексей Земиров акцентировал внимание на одной большой ошибке: не стоит думать, что удаленная работа означает подработку. "Это полноценная работа, и если не отдаваться ей на 100%, то и результат будет соответствующий", — добавил он. Второй распространенной ошибкой является небрежное отношение к интервьюированию заказчика: без хорошего брифа найти целевую аудиторию будет очень сложно. И третья — из-за малого опыта начинающий таргетолог использует чужие кейсы, когда важно помнить про уникальность даже не рекламной кампании, а одного объявления.
 
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