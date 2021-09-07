13:52 07.09.2021 (обновлено: 14:04 07.09.2021)
Таргетолог: как стать специалистом по таргетированной рекламе
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Профессия таргетолог востребована на рынке труда: любому виду бизнеса необходима грамотная подача. В обязанности специалиста входит работа по настройке рекламы в соцсетях для решения поставленных задач. О том, какие навыки нужно иметь, чтобы стать таргетологом, какие функции выполняет таргетированная реклама, какие перспективы развития в этой профессии — в материале РИА Новости.
Кто такой таргетолог
Таргетолог — это маркетолог, специализирующийся на рекламе в социальных сетях, направленной на расширение покупательской аудитории того или иного продукта. Таким образом, от его работы зависит популярность марки и доход от продаж. Этот тип рекламы называется таргетированной (от английского target — цель): с помощью настроек специалист ограничивает круг пользователей, которым она будет видна, чтобы выйти на целевую аудиторию, где люди с большой вероятностью выполнят желаемое действие (пойдут на мероприятие, купят курсы и т.д.).
Суть работы
Работа по настройке таргетированной рекламы заключается в установлении определенных критериев, по которым будут показываться объявления. Таргетолог выделяет целевую аудиторию конкретного бизнеса, находит ее в интернете и добивается того, чтобы покупателей стало еще больше. Так, молодым родителям попадаются объявления о детской одежде, а любителям живописи — о предстоящих выставках. Особенно востребована его работа среди интернет-магазинов, не имеющих физических точек продаж: клиенты могут узнать о них только через Сеть. Важно не путать контекстную и таргетированную рекламу: контекстная сегментирует аудиторию по ключевым словам, тогда как таргет — по личным данным пользователей.
Обязанности
Профессия таргетолога ограничивается не только настройками в рекламном кабинете, он и позволяет создавать рекламу в соцсетях. Для этого необходимо проанализировать рынок, выделить определенную категорию людей, которые хотели и могли бы приобрести товар или услугу. Важный аспект работы — умение специалиста вникнуть в полученные данные о бизнесе и выяснить ключевые характеристики потенциальных потребителей, предпочитаемую ими соцсеть, возраст, город, семейное положение, интересы и др.
Далее таргетологи рассматривают рынок продаж, выделяют основных конкурентов, на основе этой информации также формируют представления о ценовой политике в том или ином сегменте, а это, в свою очередь, помогает определить платежеспособность клиентов. Последний шаг — создание "цепляющего" рекламного объявления, самостоятельно, либо с представителями смежных профессий: копирайтерами, веб-дизайнерами или SMM-менеджерами. Часто это не одно, а несколько объявлений, направленных на разные сегменты, например, реклама музыкального фестиваля оказывается нацеленной на подростков, музыкантов и представителей СМИ. Каждый из них имеет разную мотивацию для совершения покупки билета, поэтому специалисты продумывают несколько рекламных публикаций.
Во многих случаях заказчик предпочитает полностью отдать ведение рекламной кампании в руки таргетологов. Дальнейшей работой специалиста по таргету станет отслеживание результативности объявления, корректировка первоначальных настроек, запуск А/B тестирований (с их помощью выясняют, какие изменения могут повысить целевой показатель путем проведения эксперимента с двумя гипотезами).
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Ответственность
Один из сложных аспектов работы таргетолога заключается в отношениях с заказчиками. Владельцы бизнеса ожидают гарантированного быстрого роста продаж за короткий срок и хотят уложиться в скромный бюджет на рекламную кампанию. Но специалист по таргету не может гарантировать безупречный результат от рекламы, точное количество клиентов и т.д., это не его зона ответственности, многое зависит от самого продукта и качества обработки заявок. Например, продать сумку из натуральной кожи намного легче и быстрее, нежели антикварный сервиз, а привлеченных клиентов легко отпугнуть неприветливым администратором.
Таргетологи отвечают за прозрачность собственной работы: аналитику, статистику, график прироста можно представить наглядно. Также они несут ответственность за расход выделенного бюджета и за сроки выполнения работ. Заказчик, в свою очередь, имеет право потребовать подтверждение того, что проект будет доведен до конца: должен быть составлен договор или другой официальный документ.
Необходимые навыки
Чтобы овладеть профессией, будущему таргетологу необходимы следующие навыки:
- —Коммуникабельность, чтобы уметь договариваться с заказчиком, клиентом, другими сотрудниками на работе.
- —Эмпатия и базовые знания по психологии, чтобы понимать особенности каждого сегмента аудитории, легко подбирать к ним "ключи".
- —Креативность — для создания эффективных "цепляющих" объявлений.
- —Знания в области маркетинга, понимание механизмов работы социальных сетей и интернет-продвижения.
- —Таргетолог должен уметь работать с другими рекламными инструментами, такими как LiveDune, Allsocial и т.д.
- —Нужно понимать веб-аналитику
- —Уметь собирать данные, обрабатывать их, анализировать и представлять.
О таргетированной рекламе
Работу с таргетированной рекламой можно довольно быстро освоить: все соцсети имеют понятные механизмы ее настройки. По мнению экспертов, она действительно эффективна и дешевле альтернативных способов привлечения аудитории. Фактически заказчики покупают у сетей интерес и внимание клиентов.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкОфициальная страница российского агентства международной информации "РИА Новости" в социальной сети Facebook на экране компьютера
Официальная страница российского агентства международной информации "РИА Новости" в социальной сети Facebook на экране компьютера
Facebook — крупная мировая социальная сеть, обладающая большим количеством активных пользователей, и выгодная рекламная площадка. В Facebook каждый может создать свой рекламный кабинет — Ads Manager, где и появится возможность разместить рекламу. Главная особенность настроек в этой сети — возможность выбрать цель продвижения, от которой будет зависеть выбор других критериев. Эта соцсеть напрямую связана с Instagram, что позволяет размещать объявление одновременно на двух платформах. Рекламную запись можно публиковать в ленте или в историях.
Instagram — одна из самых популярных торговых площадок, доказательством служат многочисленные интернет-магазины, зарегистрированные именно в этой сети. Таргетированная реклама в Instagram начинается с рекламного кабинета в Facebook и работает по тому же принципу. Большое значение для таргета в этой сети имеют интересы "юзеров": это основной критерий, который поможет значительно сузить круг пользователей и выйти на нужную целевую аудиторию. В Instagram можно экспериментировать с форматами рекламы: пост в ленте, карусель (позволит показать сразу несколько товаров), история, где к объявлению добавляется ссылка сразу на сайт, либо видео Reels.
Vkontakte
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Страница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
Соцсеть Vkontakte востребована среди русскоязычных пользователей. Таргетологам здесь предлагается два вида рекламных объявлений: тексто-графические блоки сбоку страницы и промо-записи в самой ленте. Вконтакте считается довольно сложной для рекламы площадкой: легко попасть в бан, сложно удержать стабильное число показов, аудитория не очень лояльна к объявлениям. В итоге усилия нужно прикладывать и к тому, чтобы рекламу не скрывали, не оставляли под промо негативных комментариев. Если приноровиться, то можно получить хороший результат и здесь, например, успешно раскручиваются владельцы групп, бизнес с собственной страницей и частные специалисты.
Odnoklassniki
Одноклассники — рекламная площадка для тех, кто ориентируется на российские регионы. Рекламный кабинет с настройками находится на платформе MyTarget от Mail.ru Group. Есть возможность открыть его напрямую через Одноклассники посредством кнопки "создать кампанию". В разделе "Что рекламируем?" можно выбрать категорию и место, куда приведет ссылка из объявления: сайт, группа в ОК или просто пост на стене. Площадка предлагает различные формы рекламы: блоки, как боковые, так и широкоформатные, тизеры, карусели и мультиформат, объединяющий все категории.
В офисе интернет-компании Mail.Ru
Tiktok
Tiktok — бурно развивающаяся платформа. Возможность таргетированной рекламы в данной соцсети появилась относительно недавно. Ее особенность — тренды: успех объявления зависит от попадания в них. Целевая аудитория охватывает не всех пользователей, а именно подписчиков определенного блогера, что уже повышает спрос из-за личного интереса и доверия к фигуре: нередко таргетированная реклама поступает к пользователям через него. Настроить таргет можно в самом приложении, создав рекламный аккаунт.
Перспективы профессии
Востребованность специалистов-таргетологов напрямую связана с развитием соцсетей. Существует некоторая путаница между профессиями: маркетолог в соцсетях, то есть направленность довольно узкая, часто ассоциируется с SMM-менеджером, хотя последний имеет более широкий профиль. О перспективах и сложностях выбравших данную профессию рассказал таргетолог Алексей Земиров.
Спрос на таргетологов
"По части спроса — на HH.ru и подобных сайтах доcтаточно предложений. Спрос хороший, даже без учета того, что большинство вакансий уходит по сарафанному радио", — отметил эксперт. С каждым днем возникает все больше интернет-магазинов и т.п., нуждающихся в качественной рекламе и ее грамотном размещении.
Доходы
Как и во всех профессиях, доход напрямую связан с опытом работы и имеющимися навыками. Еще один фактор — приложенные усилия: больше выполненных заказов, выше уровень заработка.
"Доходная вилка очень широкая. Волка ноги кормят, соответственно и доход зависит от того, насколько выложишься. Я лично знаю таргетологов зарабатывающих 500 тысяч в месяц и таргетологов, зарабатывающих 15 тысяч. "Средняя температура по палате", насколько я могу судить — 50-70 тысяч рублей в месяц", — сказал Алексей Земиров.
Плюсы работы
Как и другие представители digital-специальностей, таргетолог может работать удаленно, не связывая себя с определенной компанией, а зарабатывая, ведя различные проекты.
"Тут много вариантов дополнительного заработка — создание и продажа собственных обучающих материалов, масштабирование в агентство, реферальная программа (когда отдаешь другим специалистам клиентов за процент)", — добавил эксперт.
Фриланс, чаще всего, доступен тем, кто обладает высокой самоорганизацией и способен создать себе рабочее пространство дома.
Минусы работы
- —Отсутствие стабильности. Многие не готовы идти на риск и самостоятельно справляться с ситуациями, когда заказчика оказывается сложно найти.
- —Степень ответственности: если штатный работник может переложить ее на плечи своего руководителя, то в случае таргетолога так не получится.
- —Сжатые сроки. Проект нужно завершить в соответствии с требованиями владельца бизнеса.
Однако для специалистов, предпочитающих свободный выбор, это не будет минусами.
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Самостоятельное обучение
Получить диплом таргетолога на сегодня можно только на курсах. Но самостоятельное обучение и опыт работы будут главным вкладом в образование. Ежедневные изменения в соцсетях, настроениях аудитории, современных трендах в рекламе, все это те знания, которые приходят здесь и сейчас. Поэтому часто нет смысла покупать курсы, плюс в том, что очень много материала находится в открытом доступе.
Алексей Земиров отметил: "Книги по таргету я бы не рекомендовал — формат очень консервативный для такой динамично развивающейся деятельности. Книги можно по контенту и маркетингу читать, но это уже часть разговора о том, что хороший таргетолог всегда не только таргетолог".
После изучения всего доступного материала, развития навыка работы с инструментами аналитики, можно приступать к дополнительному образованию.
Дополнительные знания
Искать дополнительные знания можно на курсах, которые смогли бы решить конкретные задачи и скорректировать какие-либо пробелы и слабые места. Консультации у крупных специалистов из этой сферы — последний шаг в образовании таргетолога.
Как искать работу
Большой спрос на рынке труда позволяет даже новичкам найти свое место. Иногда таргетологами становятся бывшие smm-специалисты, в этом случае пригодятся опыт и связи с прошлого места работы.
"Приходишь и честно говоришь, что ты ничего не умеешь, но будешь стараться. Работа эта будет неблагодарная и за бесплатно, но зато набьются первые шишки. Либо же через спам — ищешь страницы бизнеса и предлагаешь свои услуги за бесплатно", — советует начинающим Алексей Земиров.
Первый клиент
Не стоит сразу пытаться найти крупный проект, для начала можно попробовать создать и настроить таргетированную рекламу для малого бизнеса. Зачастую первым клиентом может стать и эксперт, продвигающий свои услуги. С погружения в работу с небольшими компаниями начинается путь к известным брендам.
Типичные ошибки
Алексей Земиров акцентировал внимание на одной большой ошибке: не стоит думать, что удаленная работа означает подработку. "Это полноценная работа, и если не отдаваться ей на 100%, то и результат будет соответствующий", — добавил он. Второй распространенной ошибкой является небрежное отношение к интервьюированию заказчика: без хорошего брифа найти целевую аудиторию будет очень сложно. И третья — из-за малого опыта начинающий таргетолог использует чужие кейсы, когда важно помнить про уникальность даже не рекламной кампании, а одного объявления.