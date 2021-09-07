https://ria.ru/20210907/targetolog-1749013098.html

Таргетолог: как стать специалистом по таргетированной рекламе

Таргетолог — это что за профессия: чем занимается и как им стать

Таргетолог: как стать специалистом по таргетированной рекламе

Профессия таргетолог востребована на рынке труда: любому виду бизнеса необходима грамотная подача. В обязанности специалиста входит работа по настройке рекламы... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:52

2021-09-07T13:52

2021-09-07T14:04

общество

технологии

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Профессия таргетолог востребована на рынке труда: любому виду бизнеса необходима грамотная подача. В обязанности специалиста входит работа по настройке рекламы в соцсетях для решения поставленных задач. О том, какие навыки нужно иметь, чтобы стать таргетологом, какие функции выполняет таргетированная реклама, какие перспективы развития в этой профессии — в материале РИА Новости.Кто такой таргетологТаргетолог — это маркетолог, специализирующийся на рекламе в социальных сетях, направленной на расширение покупательской аудитории того или иного продукта. Таким образом, от его работы зависит популярность марки и доход от продаж. Этот тип рекламы называется таргетированной (от английского target — цель): с помощью настроек специалист ограничивает круг пользователей, которым она будет видна, чтобы выйти на целевую аудиторию, где люди с большой вероятностью выполнят желаемое действие (пойдут на мероприятие, купят курсы и т.д.).Суть работыРабота по настройке таргетированной рекламы заключается в установлении определенных критериев, по которым будут показываться объявления. Таргетолог выделяет целевую аудиторию конкретного бизнеса, находит ее в интернете и добивается того, чтобы покупателей стало еще больше. Так, молодым родителям попадаются объявления о детской одежде, а любителям живописи — о предстоящих выставках. Особенно востребована его работа среди интернет-магазинов, не имеющих физических точек продаж: клиенты могут узнать о них только через Сеть. Важно не путать контекстную и таргетированную рекламу: контекстная сегментирует аудиторию по ключевым словам, тогда как таргет — по личным данным пользователей.ОбязанностиПрофессия таргетолога ограничивается не только настройками в рекламном кабинете, он и позволяет создавать рекламу в соцсетях. Для этого необходимо проанализировать рынок, выделить определенную категорию людей, которые хотели и могли бы приобрести товар или услугу. Важный аспект работы — умение специалиста вникнуть в полученные данные о бизнесе и выяснить ключевые характеристики потенциальных потребителей, предпочитаемую ими соцсеть, возраст, город, семейное положение, интересы и др.Далее таргетологи рассматривают рынок продаж, выделяют основных конкурентов, на основе этой информации также формируют представления о ценовой политике в том или ином сегменте, а это, в свою очередь, помогает определить платежеспособность клиентов. Последний шаг — создание "цепляющего" рекламного объявления, самостоятельно, либо с представителями смежных профессий: копирайтерами, веб-дизайнерами или SMM-менеджерами. Часто это не одно, а несколько объявлений, направленных на разные сегменты, например, реклама музыкального фестиваля оказывается нацеленной на подростков, музыкантов и представителей СМИ. Каждый из них имеет разную мотивацию для совершения покупки билета, поэтому специалисты продумывают несколько рекламных публикаций.Во многих случаях заказчик предпочитает полностью отдать ведение рекламной кампании в руки таргетологов. Дальнейшей работой специалиста по таргету станет отслеживание результативности объявления, корректировка первоначальных настроек, запуск А/B тестирований (с их помощью выясняют, какие изменения могут повысить целевой показатель путем проведения эксперимента с двумя гипотезами).ОтветственностьОдин из сложных аспектов работы таргетолога заключается в отношениях с заказчиками. Владельцы бизнеса ожидают гарантированного быстрого роста продаж за короткий срок и хотят уложиться в скромный бюджет на рекламную кампанию. Но специалист по таргету не может гарантировать безупречный результат от рекламы, точное количество клиентов и т.д., это не его зона ответственности, многое зависит от самого продукта и качества обработки заявок. Например, продать сумку из натуральной кожи намного легче и быстрее, нежели антикварный сервиз, а привлеченных клиентов легко отпугнуть неприветливым администратором.Таргетологи отвечают за прозрачность собственной работы: аналитику, статистику, график прироста можно представить наглядно. Также они несут ответственность за расход выделенного бюджета и за сроки выполнения работ. Заказчик, в свою очередь, имеет право потребовать подтверждение того, что проект будет доведен до конца: должен быть составлен договор или другой официальный документ.Необходимые навыкиЧтобы овладеть профессией, будущему таргетологу необходимы следующие навыки:О таргетированной рекламеРаботу с таргетированной рекламой можно довольно быстро освоить: все соцсети имеют понятные механизмы ее настройки. По мнению экспертов, она действительно эффективна и дешевле альтернативных способов привлечения аудитории. Фактически заказчики покупают у сетей интерес и внимание клиентов.FacebookFacebook — крупная мировая социальная сеть, обладающая большим количеством активных пользователей, и выгодная рекламная площадка. В Facebook каждый может создать свой рекламный кабинет — Ads Manager, где и появится возможность разместить рекламу. Главная особенность настроек в этой сети — возможность выбрать цель продвижения, от которой будет зависеть выбор других критериев. Эта соцсеть напрямую связана с Instagram, что позволяет размещать объявление одновременно на двух платформах. Рекламную запись можно публиковать в ленте или в историях.InstagramInstagram — одна из самых популярных торговых площадок, доказательством служат многочисленные интернет-магазины, зарегистрированные именно в этой сети. Таргетированная реклама в Instagram начинается с рекламного кабинета в Facebook и работает по тому же принципу. Большое значение для таргета в этой сети имеют интересы "юзеров": это основной критерий, который поможет значительно сузить круг пользователей и выйти на нужную целевую аудиторию. В Instagram можно экспериментировать с форматами рекламы: пост в ленте, карусель (позволит показать сразу несколько товаров), история, где к объявлению добавляется ссылка сразу на сайт, либо видео Reels.VkontakteСоцсеть Vkontakte востребована среди русскоязычных пользователей. Таргетологам здесь предлагается два вида рекламных объявлений: тексто-графические блоки сбоку страницы и промо-записи в самой ленте. Вконтакте считается довольно сложной для рекламы площадкой: легко попасть в бан, сложно удержать стабильное число показов, аудитория не очень лояльна к объявлениям. В итоге усилия нужно прикладывать и к тому, чтобы рекламу не скрывали, не оставляли под промо негативных комментариев. Если приноровиться, то можно получить хороший результат и здесь, например, успешно раскручиваются владельцы групп, бизнес с собственной страницей и частные специалисты.OdnoklassnikiОдноклассники — рекламная площадка для тех, кто ориентируется на российские регионы. Рекламный кабинет с настройками находится на платформе MyTarget от Mail.ru Group. Есть возможность открыть его напрямую через Одноклассники посредством кнопки "создать кампанию". В разделе "Что рекламируем?" можно выбрать категорию и место, куда приведет ссылка из объявления: сайт, группа в ОК или просто пост на стене. Площадка предлагает различные формы рекламы: блоки, как боковые, так и широкоформатные, тизеры, карусели и мультиформат, объединяющий все категории.TiktokTiktok — бурно развивающаяся платформа. Возможность таргетированной рекламы в данной соцсети появилась относительно недавно. Ее особенность — тренды: успех объявления зависит от попадания в них. Целевая аудитория охватывает не всех пользователей, а именно подписчиков определенного блогера, что уже повышает спрос из-за личного интереса и доверия к фигуре: нередко таргетированная реклама поступает к пользователям через него. Настроить таргет можно в самом приложении, создав рекламный аккаунт.Перспективы профессииВостребованность специалистов-таргетологов напрямую связана с развитием соцсетей. Существует некоторая путаница между профессиями: маркетолог в соцсетях, то есть направленность довольно узкая, часто ассоциируется с SMM-менеджером, хотя последний имеет более широкий профиль. О перспективах и сложностях выбравших данную профессию рассказал таргетолог Алексей Земиров.Спрос на таргетологов"По части спроса — на HH.ru и подобных сайтах доcтаточно предложений. Спрос хороший, даже без учета того, что большинство вакансий уходит по сарафанному радио", — отметил эксперт. С каждым днем возникает все больше интернет-магазинов и т.п., нуждающихся в качественной рекламе и ее грамотном размещении.ДоходыКак и во всех профессиях, доход напрямую связан с опытом работы и имеющимися навыками. Еще один фактор — приложенные усилия: больше выполненных заказов, выше уровень заработка.Плюсы работыКак и другие представители digital-специальностей, таргетолог может работать удаленно, не связывая себя с определенной компанией, а зарабатывая, ведя различные проекты.Фриланс, чаще всего, доступен тем, кто обладает высокой самоорганизацией и способен создать себе рабочее пространство дома.Минусы работыОднако для специалистов, предпочитающих свободный выбор, это не будет минусами.Самостоятельное обучениеПолучить диплом таргетолога на сегодня можно только на курсах. Но самостоятельное обучение и опыт работы будут главным вкладом в образование. Ежедневные изменения в соцсетях, настроениях аудитории, современных трендах в рекламе, все это те знания, которые приходят здесь и сейчас. Поэтому часто нет смысла покупать курсы, плюс в том, что очень много материала находится в открытом доступе.После изучения всего доступного материала, развития навыка работы с инструментами аналитики, можно приступать к дополнительному образованию.Дополнительные знанияИскать дополнительные знания можно на курсах, которые смогли бы решить конкретные задачи и скорректировать какие-либо пробелы и слабые места. Консультации у крупных специалистов из этой сферы — последний шаг в образовании таргетолога.Как искать работуБольшой спрос на рынке труда позволяет даже новичкам найти свое место. Иногда таргетологами становятся бывшие smm-специалисты, в этом случае пригодятся опыт и связи с прошлого места работы.Первый клиентНе стоит сразу пытаться найти крупный проект, для начала можно попробовать создать и настроить таргетированную рекламу для малого бизнеса. Зачастую первым клиентом может стать и эксперт, продвигающий свои услуги. С погружения в работу с небольшими компаниями начинается путь к известным брендам.Типичные ошибкиАлексей Земиров акцентировал внимание на одной большой ошибке: не стоит думать, что удаленная работа означает подработку. "Это полноценная работа, и если не отдаваться ей на 100%, то и результат будет соответствующий", — добавил он. Второй распространенной ошибкой является небрежное отношение к интервьюированию заказчика: без хорошего брифа найти целевую аудиторию будет очень сложно. И третья — из-за малого опыта начинающий таргетолог использует чужие кейсы, когда важно помнить про уникальность даже не рекламной кампании, а одного объявления.

https://ria.ru/20210903/rezyume-1748614901.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210205/programmist-1596150763.html

https://na.ria.ru/20210723/mgppu-1742541954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, работа, навигатор абитуриента, кем стать