https://ria.ru/20210907/sud-1749086896.html

Суд арестовал помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

Суд арестовал помощника организатора финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 07.09.2021

Суд арестовал помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

Вахитовский районный суд Казани во вторник арестовал до 28 сентября помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T22:22

2021-09-07T22:22

2021-09-07T22:22

происшествия

финансовая пирамида

республика татарстан (татарстан)

россия

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КАЗАНЬ, 7 сен – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани во вторник арестовал до 28 сентября помощника организатора финансовой пирамиды Finiko Ильгиза Шакирова, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев."Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ильгизу Шакирову до конца срока следствия, то есть до 28 сентября. Представитель надзорного ведомства в судебном заседании поддержал ходатайство следователя", - сказал Галиев.МВД РФ ранее информировало, что полиция задержала 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko. По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. По данным правоохранителей, задержанный через сайт компании принимал криптовалюту от граждан и агитировал их вкладывать средства в сомнительную схему. Отмечается, что его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений на интернет-ресурсах.На сегодняшний день, по информации МВД, поступило более 2,6 тысячи заявлений от пострадавших вкладчиков на сумму свыше 250 миллионов рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, Татарстана, из Казахстана и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от 100 тысяч до 81 миллиона рублей. Один из сооснователей пирамиды Finikо Кирилл Доронин был задержан и арестован 30 июля. Позднее Вахитовский райсуд заочно арестовал троих сооснователей Finiko Эдварда и Марата Сабировых, Зыгмунта Зыгмунтовича, которым заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Они объявлены в международный розыск.По информации МВД РФ, компания Finiko с 2018 года привлекала деньги под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, в том числе в финансовые инструменты фондовых рынков и криптовалюты. Организация была зарегистрирована за пределами РФ. Для привлечения клиентов распространялась информация о приеме денег по различным программам, позволяющим выплачивать ежемесячный доход в виде высоких процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность фактически не велась.Прокуратура Татарстана сообщила в декабре 2020 года, что в отношении неустановленных сотрудников компании Finiko, которые подозреваются в незаконном привлечении не менее 80 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды. По данным прокуратуры, клиентам компании гарантировался доход до 25% в месяц. При этом лицензия на деятельность форекс-дилера компании Finiko не выдавалась, в государственных реестрах и в налоговых органах она не была зарегистрирована.

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html

https://ria.ru/20210905/piramidy-1748728971.html

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происшествия, финансовая пирамида, республика татарстан (татарстан), россия