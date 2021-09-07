https://ria.ru/20210907/sud-1749085595.html

В Петербурге арестовали мужчину, изнасиловавшего пенсионерку

В Петербурге арестовали мужчину, изнасиловавшего пенсионерку - РИА Новости, 07.09.2021

В Петербурге арестовали мужчину, изнасиловавшего пенсионерку

Невский районный суд арестовал Александра Осипова, обвиняемого в изнасиловании пожилой женщины и причинении ей вреда здоровью, сообщили в объединённой... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T21:55

2021-09-07T21:55

2021-09-07T22:20

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Невский районный суд арестовал Александра Осипова, обвиняемого в изнасиловании пожилой женщины и причинении ей вреда здоровью, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Осипова по 6 октября", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Уточняется, что Осипов был задержан в понедельник, ему предъявлено обвинение, вину он признал частично.Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пожилой женщины, из-за чего она скончалась в больнице. По его информации, в 2017 году женщину нашли в 3-м Рабфаковском переулке прохожие, после чего госпитализировали, но она скончалась от травм в больнице. Шестого сентября этого года на проспекте Косыгина правоохранители задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления.

https://ria.ru/20200303/1567899516.html

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происшествия, санкт-петербург, россия