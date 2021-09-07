https://ria.ru/20210907/sud-1749085595.html
В Петербурге арестовали мужчину, изнасиловавшего пенсионерку
В Петербурге арестовали мужчину, изнасиловавшего пенсионерку - РИА Новости, 07.09.2021
В Петербурге арестовали мужчину, изнасиловавшего пенсионерку
Невский районный суд арестовал Александра Осипова, обвиняемого в изнасиловании пожилой женщины и причинении ей вреда здоровью, сообщили в объединённой... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T21:55
2021-09-07T21:55
2021-09-07T22:20
происшествия
санкт-петербург
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Невский районный суд арестовал Александра Осипова, обвиняемого в изнасиловании пожилой женщины и причинении ей вреда здоровью, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Осипова по 6 октября", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.Уточняется, что Осипов был задержан в понедельник, ему предъявлено обвинение, вину он признал частично.Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пожилой женщины, из-за чего она скончалась в больнице. По его информации, в 2017 году женщину нашли в 3-м Рабфаковском переулке прохожие, после чего госпитализировали, но она скончалась от травм в больнице. Шестого сентября этого года на проспекте Косыгина правоохранители задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления.
https://ria.ru/20200303/1567899516.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия
21:55 07.09.2021 (обновлено: 22:20 07.09.2021)
В Петербурге арестовали мужчину, изнасиловавшего пенсионерку
Суд в Петербурге арестовал мужчину, изнасиловавшего пенсионерку в 2017 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости.
Невский районный суд арестовал Александра Осипова, обвиняемого в изнасиловании пожилой женщины и причинении ей вреда здоровью, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга
.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Осипова по 6 октября", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Уточняется, что Осипов был задержан в понедельник, ему предъявлено обвинение, вину он признал частично.
Ранее источник в силовых структурах сообщил, что в Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании и избиении пожилой женщины, из-за чего она скончалась в больнице. По его информации, в 2017 году женщину нашли в 3-м Рабфаковском переулке прохожие, после чего госпитализировали, но она скончалась от травм в больнице. Шестого сентября этого года на проспекте Косыгина правоохранители задержали 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления.