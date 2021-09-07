https://ria.ru/20210907/studiya-1746221223.html

Военные маринисты из музея: как работает легендарная художественная студия

Военные маринисты из музея: как работает легендарная художественная студия - РИА Новости, 07.09.2021

Военные маринисты из музея: как работает легендарная художественная студия

В Санкт-Петербурге с 1952 года работает мастерская, воспитавшая несколько поколений военных художников-маринистов. Здесь стараются сохранить традиции русской... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:00

2021-09-07T10:00

2021-09-07T10:00

морская держава

санкт-петербург

центральный военно-морской музей

россия

морская держава

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1952 года работает мастерская, воспитавшая несколько поколений военных художников-маринистов. Здесь стараются сохранить традиции русской реалистической школы, однако темы произведений с течением времени меняются. Специально для проекта "Морская держава" рассказываем об уникальной мастерской, для которой ориентир – лучшие образцы русской маринистики."Главная цель мастерской сейчас – как и 70 лет назад – создание полной художественной летописи Российского флота, главный приоритет в работе – профессионализм и верность исторической правде", — рассказал директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай. Именно как проект музея последние десятилетия существует лаборатория.Мастерскую открыли в Ленинграде в 1952 году, тогда она называлась студией. После строгого конкурса в нее зачислили талантливых мастеров, членов Союза художников СССР, работающих в морском жанре. Поскольку студия создавалась как военная структура, всем зачисленным художникам были присвоены звания офицеров ВМФ. Перед ними поставили несколько задач: через живопись пропагандировать силы флота, вспоминать подвиги героев-моряков, рассказывать о современном быте ВМФ, а также просто создавать произведения искусства для военно-морских музеев и делать копии маринистов-классиков."В 1950–1980-е годы по понятным причинам в фокусе внимания были события революционной истории России, гражданской и Великой Отечественной войн. С начала 1990-х годов, когда идеологические ограничения были сняты, круг тем расширился. Табуированных сюжетов не осталось, и художники с увлечением стали заполнять исторические лакуны", — рассказал Нехай.Художники не только сидели за мольбертами, смешивая краски, но и изучали военно-морское дело, потому что студия находилась в помещениях Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Здесь маринисты могли знакомиться с теорией и практикой подводного плавания, ездили в воинские части, на военные маневры, участвовали в боях кораблей флота и дальних походах, поэтому могли вживую увидеть то, что нужно было переложить на холст.Спустя 10 лет студия стала работать при Центральном военно-морском музее."Это решение стало важным моментом для дальнейшего творческого становления маринистов — отныне они могли постоянно пользоваться консультациями научных сотрудников музея, им стали доступны богатейшие коллекции фондов и ценнейшее книгохранилище научной библиотеки одного из старейших музейных собраний страны", — рассказали в пресс-службе музея.Здесь можно увидеть сотни моделей парусных кораблей, обратиться к сотрудникам за консультацией — они помогут разобраться в деталях рангоута или такелажа. Некоторые маринисты делают в залах музея зарисовки корабельных моделей, изучают базу данных и архивы. Директор уточнил, что в музее осторожно подходят к внедрению новых мультимедийных средств. Но когда это происходит, то администрация всегда обращается к опыту художников-маринистов.Сегодня в мастерскую приглашают работать профессиональных художников, окончивших вуз художественного профиля. Они проходят конкурс, потому что здесь ценят профессиональные качества, но кроме этого кандидат должен любить море и флот. Без этого маринисту не состояться, считает Нехай. Работы художников-любителей тоже иногда выставляют, особенно если они написаны бывшими офицерами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, центральный военно-морской музей, россия, морская держава