Военные маринисты из музея: как работает легендарная художественная студия
© Центральный военно-морской музейАкварель. Императорская яхта "Царевна". Художник В. И. Овчинников, 2020
© Центральный военно-морской музей
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге с 1952 года работает мастерская, воспитавшая несколько поколений военных художников-маринистов. Здесь стараются сохранить традиции русской реалистической школы, однако темы произведений с течением времени меняются. Специально для проекта "Морская держава" рассказываем об уникальной мастерской, для которой ориентир – лучшие образцы русской маринистики.
"Главная цель мастерской сейчас – как и 70 лет назад – создание полной художественной летописи Российского флота, главный приоритет в работе – профессионализм и верность исторической правде", — рассказал директор Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого Руслан Нехай. Именно как проект музея последние десятилетия существует лаборатория.
© Центральный военно-морской музейАкварель. Винтовой корвет "Буйвол". Художник А. А. Тронь, 2020
© Центральный военно-морской музей
Акварель. Винтовой корвет "Буйвол". Художник А. А. Тронь, 2020
Мастерскую открыли в Ленинграде в 1952 году, тогда она называлась студией. После строгого конкурса в нее зачислили талантливых мастеров, членов Союза художников СССР, работающих в морском жанре. Поскольку студия создавалась как военная структура, всем зачисленным художникам были присвоены звания офицеров ВМФ. Перед ними поставили несколько задач: через живопись пропагандировать силы флота, вспоминать подвиги героев-моряков, рассказывать о современном быте ВМФ, а также просто создавать произведения искусства для военно-морских музеев и делать копии маринистов-классиков.
"В 1950–1980-е годы по понятным причинам в фокусе внимания были события революционной истории России, гражданской и Великой Отечественной войн. С начала 1990-х годов, когда идеологические ограничения были сняты, круг тем расширился. Табуированных сюжетов не осталось, и художники с увлечением стали заполнять исторические лакуны", — рассказал Нехай.
© Центральный военно-морской музейКартина. Бой эскадры Джона Эльфинстона с турецким флотом при Наполи-ди-Романья в мае 1770 года. Художник М. В. Петров-Маслаков, 2020
© Центральный военно-морской музей
Картина. Бой эскадры Джона Эльфинстона с турецким флотом при Наполи-ди-Романья в мае 1770 года. Художник М. В. Петров-Маслаков, 2020
Художники не только сидели за мольбертами, смешивая краски, но и изучали военно-морское дело, потому что студия находилась в помещениях Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского Комсомола. Здесь маринисты могли знакомиться с теорией и практикой подводного плавания, ездили в воинские части, на военные маневры, участвовали в боях кораблей флота и дальних походах, поэтому могли вживую увидеть то, что нужно было переложить на холст.
Спустя 10 лет студия стала работать при Центральном военно-морском музее.
"Это решение стало важным моментом для дальнейшего творческого становления маринистов — отныне они могли постоянно пользоваться консультациями научных сотрудников музея, им стали доступны богатейшие коллекции фондов и ценнейшее книгохранилище научной библиотеки одного из старейших музейных собраний страны", — рассказали в пресс-службе музея.
© Центральный военно-морской музейКартина. Атомный ледокол "Россия" осуществляет проводку атомной подводной лодки. Художник А. А. Алешин, 2020
© Центральный военно-морской музей
Картина. Атомный ледокол "Россия" осуществляет проводку атомной подводной лодки. Художник А. А. Алешин, 2020
Здесь можно увидеть сотни моделей парусных кораблей, обратиться к сотрудникам за консультацией — они помогут разобраться в деталях рангоута или такелажа. Некоторые маринисты делают в залах музея зарисовки корабельных моделей, изучают базу данных и архивы. Директор уточнил, что в музее осторожно подходят к внедрению новых мультимедийных средств. Но когда это происходит, то администрация всегда обращается к опыту художников-маринистов.
Сегодня в мастерскую приглашают работать профессиональных художников, окончивших вуз художественного профиля. Они проходят конкурс, потому что здесь ценят профессиональные качества, но кроме этого кандидат должен любить море и флот. Без этого маринисту не состояться, считает Нехай. Работы художников-любителей тоже иногда выставляют, особенно если они написаны бывшими офицерами.