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Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V"
Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.09.2021
Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V"
Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V", это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:09
2021-09-07T13:41
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
пакистан
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V", это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.Он отметил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины."Но нельзя вакцинировать население такой большой страны - более 200 миллионов человек - только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе – производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся", - сказал посол."У России есть научная база, есть успешная вакцина, и это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью Шафката Али Хана &gt;&gt;
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в мире, вакцинация, пакистан, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
09:09 07.09.2021 (обновлено: 13:41 07.09.2021)
 
Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V"

Посол в Москве: Пакистан обсуждает возможность производства российской вакцины "Спутник V"

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины Sputnik V в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Производство вакцины Sputnik V в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V", это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.
Он отметил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины.
"Но нельзя вакцинировать население такой большой страны - более 200 миллионов человек - только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе – производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся", - сказал посол.
России есть научная база, есть успешная вакцина, и это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Читайте полный текст интервью Шафката Али Хана >>
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
 
Распространение коронавирусаВ миреВакцинацияПакистанРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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