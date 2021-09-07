https://ria.ru/20210907/sputnikv-1748963803.html

Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V"

Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 07.09.2021

Исламабад и Москва обсуждают производство в Пакистане вакцины "Спутник V"

Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V", это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:09

2021-09-07T09:09

2021-09-07T13:41

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вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Исламабад и Москва обсуждают возможность производства в Пакистане вакцины "Спутник V", это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между странами, заявил в интервью РИА Новости посол Пакистана в России Шафкат Али Хан.Он отметил, что на прошлой неделе Пакистан уже получил первую партию поставок российской вакцины."Но нельзя вакцинировать население такой большой страны - более 200 миллионов человек - только с помощью закупленной вакцины. И здесь мы переходим ко второй фазе – производству в Пакистане. Дискуссии по этому вопросу уже ведутся", - сказал посол."У России есть научная база, есть успешная вакцина, и это может стать еще одной сферой для развития сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.Читайте полный текст интервью Шафката Али Хана >>

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пакистан

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в мире, вакцинация, пакистан, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"