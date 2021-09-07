https://ria.ru/20210907/signal-1748951218.html

На Украине рассказали о сигнале России из США

На Украине рассказали о сигнале России из США - РИА Новости, 07.09.2021

На Украине рассказали о сигнале России из США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T02:21

2021-09-07T02:21

2021-09-07T08:03

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джо байден

владимир зеленский

мид украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, "сигналом" для России.По словам министра, американские партнеры кулуарно говорили украинской делегации, что также считают "наилучшим сигналом" для Москвы именно увеличение поддержки Киева Вашингтоном.Кроме того, Кулеба выразил мнение, что "Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее". При этом министр предположил, что итоги встречи Зеленского и Байдена "безусловно" укрепили официальный Киев.Встреча Байдена и Зеленского прошла 1 сентября в Вашингтоне. После встречи президентов на сайте главы украинского государства опубликовали совместное заявление Вашингтона и Киева, включающее в себя пять направлений сотрудничества в сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20210907/pushkov-1748950162.html

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в мире, украина, киев, москва, джо байден, владимир зеленский, мид украины, дмитрий кулеба, сша, россия