02:21 07.09.2021 (обновлено: 08:03 07.09.2021)
На Украине рассказали о сигнале России из США
Глава МИД Украины: увеличение военной помощи Киеву от США является сигналом для России
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, "сигналом" для России.
"Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России", — заявил Кулеба.
По словам министра, американские партнеры кулуарно говорили украинской делегации, что также считают "наилучшим сигналом" для Москвы именно увеличение поддержки Киева Вашингтоном.
Кроме того, Кулеба выразил мнение, что "Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее". При этом министр предположил, что итоги встречи Зеленского и Байдена "безусловно" укрепили официальный Киев.
Встреча Байдена и Зеленского прошла 1 сентября в Вашингтоне. После встречи президентов на сайте главы украинского государства опубликовали совместное заявление Вашингтона и Киева, включающее в себя пять направлений сотрудничества в сферах: безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.