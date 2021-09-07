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https://ria.ru/20210907/shoygu-1749011601.html
Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков - РИА Новости, 07.09.2021
Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что министр обороны Сергей Шойгу наверняка концептуально обсудил с главой государства Владимиром Путиным... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:33
2021-09-07T13:33
общество
сергей шойгу
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что министр обороны Сергей Шойгу наверняка концептуально обсудил с главой государства Владимиром Путиным во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири.Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.Позже в интервью РБК Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска."Подобные программы развития, конечно, они формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются. Очень тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа. Что касается обсуждения, то по крайней мере в эти дни (во время отдыха в сибирской тайге Путина и Шойгу - ред.), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли идея строительства новых городов в Сибири с президентом.
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общество, сергей шойгу, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:33 07.09.2021
 
Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков

Песков: Шойгу мог обсудить на отдыхе с Путиным идею о строительстве новых городов в Сибири

© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время прогулки в тайге - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что министр обороны Сергей Шойгу наверняка концептуально обсудил с главой государства Владимиром Путиным во время отдыха свою идею о строительстве новых городов в Сибири.
Шойгу в августе на встрече с научной общественностью в новосибирском Академгородке заявил, что считает необходимым построить в Сибири три, а лучше пять крупных городов с населением от 300 тысяч человек до 1 миллиона, причем сделать их конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности – например, на энергомашиностроение, лесопереработку или нефтехимию. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил глава военного ведомства.
Позже в интервью РБК Шойгу заявил, что новые города в Сибири могут построить между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.
"Подобные программы развития, конечно, они формулируются сначала рамочно, концептуально, а потом уже очень тщательно прорабатываются. Очень тщательно прорабатываются, это огромная, титаническая работа. Что касается обсуждения, то по крайней мере в эти дни (во время отдыха в сибирской тайге Путина и Шойгу - ред.), наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли идея строительства новых городов в Сибири с президентом.
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ОбществоСергей ШойгуВладимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
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