https://ria.ru/20210907/putin-1749069568.html
Пожаловавшейся Путину жительнице Карачаево-Черкесии провели газ
Пожаловавшейся Путину жительнице Карачаево-Черкесии провели газ - РИА Новости, 07.09.2021
Пожаловавшейся Путину жительнице Карачаево-Черкесии провели газ
Жительница Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии Роза Каппушева, которая в июне во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на проблемы РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T18:35
2021-09-07T18:35
2021-09-07T19:34
усть-джегута
владимир путин
рашид темрезов
газпром
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
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УСТЬ-ДЖЕГУТА (Карачаево-Черкесия), 7 сен - РИА Новости. Жительница Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии Роза Каппушева, которая в июне во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на проблемы с газификацией ее города, получила газ, передает корреспондент РИА Новости.В мероприятии по подключению жительницы Усть-Джегуты к газу принял участие вице-премьер РФ Александр Новак, а также глава республики Рашид Темрезов и гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов.Каппушева попросила оказать помощь в газификации северной части города. Она сообщила, что в 200 метрах от микрорайона находится газопровод, при этом затраты на газификацию домов оцениваются примерно в 200 тысяч рублей на семью. Путин тогда отметил, что подведение газопровода до границ земельных участков домов должно быть бесплатным для граждан и сообщил, что возьмет ситуацию под свой контроль.Для подключения был смонтирован газопровод протяженностью 6,2 километра. Его строительство завершено ранее запланированного срока - в середине августа, тогда как изначально в планах был 2022 год. Вместе с Каппушевой подключены четыре абонента, еще по одному ведутся работы по технологическому присоединению. По данным администрации Усть-Джегутинского городского поселения, в новом микрорайоне 1082 земельных участка, на которых расположено 342 объекта капитального строительства: из них газифицировано 48, подлежит газификации 294 домовладения.Новак во вторник находится с рабочим визитом в Карачаево-Черкесии, где также состоялось мероприятие, посвященное запуску в эксплуатацию межпоселкового газопровода Карачаевск-Теберда.Как отметил вице-премьер, сегодня в Карачаево-Черкессии отмечается День республики, и в ауле Новая Теберда этот день вдвойне праздничный - 4 тысячи местных домовладений сегодня бесплатно подключили к природному газу по программе догазификации. "Президентом Владимиром Путиным поддержана инициатива партии "Единая Россия" ускорить газификацию, было дано поручение, чтобы до конца 2022 года обеспечить догазификацию бесплатно там, где газ уже подведен к населенному пункту. В Карачаево-Черкесии таких 107 населенных пунктов", - сказал Новак.
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усть-джегута, владимир путин, рашид темрезов, газпром, карачаево-черкесская республика (кчр), россия
18:35 07.09.2021 (обновлено: 19:34 07.09.2021)
Пожаловавшейся Путину жительнице Карачаево-Черкесии провели газ
Жительница КЧР, просившая Путина помочь ее городу с газификацией, получила газ
УСТЬ-ДЖЕГУТА (Карачаево-Черкесия), 7 сен - РИА Новости.
Жительница Усть-Джегуты в Карачаево-Черкесии Роза Каппушева, которая в июне во время "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным
пожаловалась на проблемы с газификацией ее города, получила газ, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии по подключению жительницы Усть-Джегуты
к газу принял участие вице-премьер РФ Александр Новак
, а также глава республики Рашид Темрезов
и гендиректор "Газпром
межрегионгаза" Сергей Густов.
Каппушева попросила оказать помощь в газификации северной части города. Она сообщила, что в 200 метрах от микрорайона находится газопровод, при этом затраты на газификацию домов оцениваются примерно в 200 тысяч рублей на семью. Путин тогда отметил, что подведение газопровода до границ земельных участков домов должно быть бесплатным для граждан и сообщил, что возьмет ситуацию под свой контроль.
Для подключения был смонтирован газопровод протяженностью 6,2 километра. Его строительство завершено ранее запланированного срока - в середине августа, тогда как изначально в планах был 2022 год. Вместе с Каппушевой подключены четыре абонента, еще по одному ведутся работы по технологическому присоединению. По данным администрации Усть-Джегутинского городского поселения, в новом микрорайоне 1082 земельных участка, на которых расположено 342 объекта капитального строительства: из них газифицировано 48, подлежит газификации 294 домовладения.
Новак во вторник находится с рабочим визитом в Карачаево-Черкесии, где также состоялось мероприятие, посвященное запуску в эксплуатацию межпоселкового газопровода Карачаевск-Теберда.
Как отметил вице-премьер, сегодня в Карачаево-Черкессии отмечается День республики, и в ауле Новая Теберда этот день вдвойне праздничный - 4 тысячи местных домовладений сегодня бесплатно подключили к природному газу по программе догазификации. "Президентом Владимиром Путиным поддержана инициатива партии "Единая Россия
" ускорить газификацию, было дано поручение, чтобы до конца 2022 года обеспечить догазификацию бесплатно там, где газ уже подведен к населенному пункту. В Карачаево-Черкесии таких 107 населенных пунктов", - сказал Новак.