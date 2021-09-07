01:33 07.09.2021 (обновлено: 03:22 07.09.2021)
Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным
Сенатор Пушков: для встречи Путина с Зеленским требуется сблизить подходы Киева и Москвы
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в беседе с газетой "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.
Ранее в эфире телеканала "Интер" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "поиске отговорок" для того, чтобы избежать встречи лидеров двух стран.
Член Совфеда подчеркнул, что Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским для обсуждения вопросов двусторонних отношений.
"Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов", — пояснил Пушков.
Однако, как отметил сенатор, Украина настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые обсуждать бессмысленно.
"Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт", — высказался политик.
Пушков заключил, что Зеленский и Кулеба не стремятся сблизить подходы Киева и Москвы, что необходимо для проведения встречи, а лишь используют дипломатический вопрос в пропагандистских целях.
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