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Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным
Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным - РИА Новости, 07.09.2021
Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным
Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T01:33
2021-09-07T03:22
украина
киев
москва
владимир путин
владимир зеленский
алексей пушков
мид украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в беседе с газетой "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.Ранее в эфире телеканала "Интер" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "поиске отговорок" для того, чтобы избежать встречи лидеров двух стран.Член Совфеда подчеркнул, что Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским для обсуждения вопросов двусторонних отношений.Однако, как отметил сенатор, Украина настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые обсуждать бессмысленно.Пушков заключил, что Зеленский и Кулеба не стремятся сблизить подходы Киева и Москвы, что необходимо для проведения встречи, а лишь используют дипломатический вопрос в пропагандистских целях.
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украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков, мид украины, дмитрий кулеба, россия
01:33 07.09.2021 (обновлено: 03:22 07.09.2021)
 
Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным

Сенатор Пушков: для встречи Путина с Зеленским требуется сблизить подходы Киева и Москвы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Алексей Пушков
Cенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в беседе с газетой "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.
Ранее в эфире телеканала "Интер" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "поиске отговорок" для того, чтобы избежать встречи лидеров двух стран.
Член Совфеда подчеркнул, что Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским для обсуждения вопросов двусторонних отношений.
"Это касается и пересечения границ гражданами обеих стран, и транспортного сообщения, а также политических и дипломатических вопросов", — пояснил Пушков.
Однако, как отметил сенатор, Украина настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые обсуждать бессмысленно.
"Например, вопрос о принадлежности Крыма. Москва неоднократно подчеркивала, что этот вопрос закрыт", — высказался политик.
Пушков заключил, что Зеленский и Кулеба не стремятся сблизить подходы Киева и Москвы, что необходимо для проведения встречи, а лишь используют дипломатический вопрос в пропагандистских целях.
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УкраинаКиевМоскваВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлексей ПушковМИД УкраиныДмитрий КулебаРоссия
 
 
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