https://ria.ru/20210907/pushkov-1748950162.html

Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным

Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным - РИА Новости, 07.09.2021

Пушков назвал единственное условие для встречи Зеленского с Путиным

Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T01:33

2021-09-07T01:33

2021-09-07T03:22

украина

киев

москва

владимир путин

владимир зеленский

алексей пушков

мид украины

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Прежде чем обвинять Москву в том, что она якобы находит отговорки, президент Украины Владимир Зеленский должен определиться, на какие темы он хочет говорить на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, заявил в беседе с газетой "Взгляд" сенатор Алексей Пушков.Ранее в эфире телеканала "Интер" глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обвинил Россию в "поиске отговорок" для того, чтобы избежать встречи лидеров двух стран.Член Совфеда подчеркнул, что Путин неоднократно выражал готовность встретиться с Зеленским для обсуждения вопросов двусторонних отношений.Однако, как отметил сенатор, Украина настаивает на рассмотрении тех вопросов, которые обсуждать бессмысленно.Пушков заключил, что Зеленский и Кулеба не стремятся сблизить подходы Киева и Москвы, что необходимо для проведения встречи, а лишь используют дипломатический вопрос в пропагандистских целях.

https://ria.ru/20210902/putin-1748354630.html

украина

киев

москва

россия

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украина, киев, москва, владимир путин, владимир зеленский, алексей пушков, мид украины, дмитрий кулеба, россия