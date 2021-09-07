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Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий
Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий - РИА Новости, 07.09.2021
Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий
Перечень "запрещенных" для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий, заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:43
2021-09-07T15:47
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
алексей вовченко
россия
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СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Перечень "запрещенных" для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий, заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко."Перечень "запрещенных" для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше", - заявил он журналистам.Он добавил что министерство планирует и дальше совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), алексей вовченко, россия, навигатор абитуриента, кем стать
15:43 07.09.2021 (обновлено: 15:47 07.09.2021)
 
Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий

Минтруд: в списке запрещенных для женщин останутся профессии, где есть риск для них

© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкНа кирпичном заводе "Лемакс" в Таганроге
На кирпичном заводе Лемакс в Таганроге - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Перечень "запрещенных" для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий, заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.
"Перечень "запрещенных" для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше", - заявил он журналистам.
Он добавил что министерство планирует и дальше совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин.
"Ведь в некоторых случаях идентичные работы могут выполняться в разных условиях – необходимо уточнять перечень так, чтобы ограничения затрагивали только те рабочие места, которые действительно представляют риск для женщин", - уточнил Вовченко.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 17:32
Минтруд прокомментировал изменения в перечне "неженских" профессий
 
ОбществоМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Алексей ВовченкоРоссияНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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