https://ria.ru/20210907/professii-1749038225.html

Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий

Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий - РИА Новости, 07.09.2021

Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий

Перечень "запрещенных" для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий, заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:43

2021-09-07T15:43

2021-09-07T15:47

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

алексей вовченко

россия

навигатор абитуриента

кем стать

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СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Перечень "запрещенных" для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий, заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко."Перечень "запрещенных" для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше", - заявил он журналистам.Он добавил что министерство планирует и дальше совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин.

https://ria.ru/20210803/mintrud-1744207912.html

россия

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), алексей вовченко, россия, навигатор абитуриента, кем стать