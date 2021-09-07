https://ria.ru/20210907/professii-1749038225.html
Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий
Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий - РИА Новости, 07.09.2021
Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий
Перечень "запрещенных" для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий, заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:43
2021-09-07T15:43
2021-09-07T15:47
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
алексей вовченко
россия
навигатор абитуриента
кем стать
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/26369/16/263691602_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_dea3611b673c8017ac4a3315b91d685d.jpg
СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Перечень "запрещенных" для женщин профессий будет сокращаться по мере развития технологий, заявил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко."Перечень "запрещенных" для женщин профессий по мере развития технологий будет сокращаться и дальше", - заявил он журналистам.Он добавил что министерство планирует и дальше совершенствовать документ с точки зрения формулировок, чтобы речь шла не только о номинальном сокращении позиций, но и о фактическом расширении перечня профессий, доступных для женщин.
https://ria.ru/20210803/mintrud-1744207912.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/26369/16/263691602_0:0:2498:1873_1920x0_80_0_0_67d38ea00df6ac62977f7e8cef30e3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), алексей вовченко, россия, навигатор абитуриента, кем стать
15:43 07.09.2021 (обновлено: 15:47 07.09.2021)
Минтруд планирует сокращать перечень "неженских" профессий
Минтруд: в списке запрещенных для женщин останутся профессии, где есть риск для них