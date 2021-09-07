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В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка
В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка - РИА Новости, 07.09.2021
В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка
Фейерверк упал в толпу на праздновании Дня поселка Архара в Амурской области, пострадала женщина, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник прокуратура... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:14
2021-09-07T10:51
происшествия
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Фейерверк упал в толпу на праздновании Дня поселка Архара в Амурской области, пострадала женщина, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник прокуратура региона.Инцидент произошел 5 сентября во время праздничного фейерверка в честь 110-ления поселка."Установлено, что во время празднования 34-летняя девушка, находившаяся на центральной площади поселка Архара, получила ожег от фейерверка, была испорчена ее верхняя одежда", - сообщает прокуратура в своем аккаунте в Instagram.Прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия, проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности.Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", добавили в надзорном ведомстве.По данному факту Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Следствие добавляет, что в женщину попал пиротехнический заряд. "Установлена организация, ответственная за проведение праздничного фейерверка. В рамках возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, организовавших и проводивших указанное мероприятие", - добавили в СУСК.
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Залпы салюта попали по людям на празднике в Амурской области. Видео очевидцев
В Амурской области во время праздника залпы салюта попали по людям. Фейерверк запускали в честь 110-летия посёлка Архара и 95-летия Архаринского района. На кадрах видно, как один из залпов чуть не попал в коляску с ребёнком.
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происшествия, амурская область, россия
10:14 07.09.2021 (обновлено: 10:51 07.09.2021)
 
В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка

В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка , возбуждено дело

Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Фейерверк упал в толпу на праздновании Дня поселка Архара в Амурской области, пострадала женщина, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник прокуратура региона.
Инцидент произошел 5 сентября во время праздничного фейерверка в честь 110-ления поселка.
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"Установлено, что во время празднования 34-летняя девушка, находившаяся на центральной площади поселка Архара, получила ожег от фейерверка, была испорчена ее верхняя одежда", - сообщает прокуратура в своем аккаунте в Instagram.
Прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия, проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", добавили в надзорном ведомстве.
По данному факту Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следствие добавляет, что в женщину попал пиротехнический заряд. "Установлена организация, ответственная за проведение праздничного фейерверка. В рамках возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, организовавших и проводивших указанное мероприятие", - добавили в СУСК.
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