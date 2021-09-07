https://ria.ru/20210907/priamure-1748970816.html

В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка

В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка - РИА Новости, 07.09.2021

В Приамурье женщина пострадала от фейерверка на праздновании Дня поселка

Фейерверк упал в толпу на праздновании Дня поселка Архара в Амурской области, пострадала женщина, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник прокуратура... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:14

2021-09-07T10:14

2021-09-07T10:51

происшествия

амурская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/07/1748977696_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_04e20c2fdeb69d0a0855d1dad06ecd3b.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сен – РИА Новости. Фейерверк упал в толпу на праздновании Дня поселка Архара в Амурской области, пострадала женщина, возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник прокуратура региона.Инцидент произошел 5 сентября во время праздничного фейерверка в честь 110-ления поселка."Установлено, что во время празднования 34-летняя девушка, находившаяся на центральной площади поселка Архара, получила ожег от фейерверка, была испорчена ее верхняя одежда", - сообщает прокуратура в своем аккаунте в Instagram.Прокуратура выясняет обстоятельства и причины происшествия, проверяет исполнение законодательства о пожарной безопасности.Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", добавили в надзорном ведомстве.По данному факту Бурейским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Следствие добавляет, что в женщину попал пиротехнический заряд. "Установлена организация, ответственная за проведение праздничного фейерверка. В рамках возбужденного уголовного дела будет дана правовая оценка действиям или бездействию лиц, организовавших и проводивших указанное мероприятие", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20210907/altay-1748969802.html

https://ria.ru/20210730/chp-1743643428.html

амурская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Залпы салюта попали по людям на празднике в Амурской области. Видео очевидцев В Амурской области во время праздника залпы салюта попали по людям. Фейерверк запускали в честь 110-летия посёлка Архара и 95-летия Архаринского района. На кадрах видно, как один из залпов чуть не попал в коляску с ребёнком. 2021-09-07T10:14 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, амурская область, россия