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В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей
В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей - РИА Новости, 07.09.2021
В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей
За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, педофилов следует подвергать обязательной... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T12:05
2021-09-07T12:21
общество
убийство школьниц в кузбассе
совет федерации рф
валерий рязанский
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, педофилов следует подвергать обязательной принудительной химической кастрации, чтобы обезопасить несовершеннолетних, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.Ранее в Кемерово два школьницы после учебы не вернулись домой. В итоге были обнаружены тела девочек. Подозреваемый в их убийстве задержан."Если листать в интернете региональную повестку о преступлениях против детей, становится просто страшно", - сказал Рязанский.Он напомнил, что уже был случай, когда за преступление против несовершеннолетнего толпа растерзала насильника. "Народный гнев может достичь такого предела", - отметил он.Рязанский подчеркнул, что за преступления против несовершеннолетних нужно вводить самые жесткие наказания. "За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без возможности рассмотрения смягчающих обстоятельств", - уверен политик.По его словам, "педофилов должны подвергать обязательной принудительной химической кастрации, чтобы обезопасить детей".Рязанский также напомнил, что тема ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних неоднократно поднималась в парламенте, готовились законодательные инициативы.
https://ria.ru/20210902/samara-1748393468.html
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общество, убийство школьниц в кузбассе, совет федерации рф, валерий рязанский
12:05 07.09.2021 (обновлено: 12:21 07.09.2021)
 
В Совфеде призвали ужесточить наказание за преступления против детей

Сенатор Рязанский: за тяжкие преступления против детей надо вводить пожизненное заключение

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 22 мая 2018
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский на пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 22 мая 2018 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без рассмотрения смягчающих обстоятельств, педофилов следует подвергать обязательной принудительной химической кастрации, чтобы обезопасить несовершеннолетних, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Ранее в Кемерово два школьницы после учебы не вернулись домой. В итоге были обнаружены тела девочек. Подозреваемый в их убийстве задержан.
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"Если листать в интернете региональную повестку о преступлениях против детей, становится просто страшно", - сказал Рязанский.
Он напомнил, что уже был случай, когда за преступление против несовершеннолетнего толпа растерзала насильника. "Народный гнев может достичь такого предела", - отметил он.
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Рязанский подчеркнул, что за преступления против несовершеннолетних нужно вводить самые жесткие наказания. "За тяжкие преступления против детей нужно вводить пожизненное заключение без возможности рассмотрения смягчающих обстоятельств", - уверен политик.
По его словам, "педофилов должны подвергать обязательной принудительной химической кастрации, чтобы обезопасить детей".
Рязанский также напомнил, что тема ужесточения наказания за преступления против несовершеннолетних неоднократно поднималась в парламенте, готовились законодательные инициативы.
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ОбществоУбийство школьниц в КузбассеСовет Федерации РФВалерий Рязанский
 
 
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