https://ria.ru/20210907/piramida-1749029197.html

В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko - РИА Новости, 07.09.2021

В Татарстане задержали помощника организатора финансовой пирамиды Finiko

В Татарстане задержан помощник организатора финансовой пирамиды Finiko, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:54

2021-09-07T14:54

2021-09-07T14:54

происшествия

финансовая пирамида

казань

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ирина волк

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Татарстане задержан помощник организатора финансовой пирамиды Finiko, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.В конце августа Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по делу об особо крупном мошенничестве."Сотрудники ГСУ и УЭБиПК МВД по республике Татарстан задержали 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko. По версии следствия, задержанный являлся личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko", - говорится в сообщении.По данным правоохранителей, задержанный через сайт компании принимал криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать средства в сомнительную схему. Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещенных на интернет-ресурсах.Добавляется, что на сегодняшний день поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков на общую сумму свыше 250 миллионов рублей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Казахстана и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от ста тысяч до 81 миллиона рублей.В настоящее время проводятся обыски, расследование дела о мошенничестве продолжается.

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html

https://ria.ru/20210905/piramidy-1748728971.html

казань

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, финансовая пирамида, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк, россия