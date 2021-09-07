https://ria.ru/20210907/peterburg-1749079020.html

Петербурженка через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда"

Петербурженка через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда" - РИА Новости, 07.09.2021

Петербурженка через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда"

Приморский районный суд в Петербурге удовлетворил иск Беллы Сахартовой о признании ее жительницей блокадного Ленинграда и присвоении соответствующего статуса,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T20:08

2021-09-07T20:08

2021-09-07T20:08

общество

санкт-петербург

приморский район

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Приморский районный суд в Петербурге удовлетворил иск Беллы Сахартовой о признании ее жительницей блокадного Ленинграда и присвоении соответствующего статуса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Ознакомившись с представленными документами, суд нашел установленным факт проживания истца Беллы Сахартовой в Ленинграде в период блокады не менее четырех месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Суд обязал администрацию Приморского района Санкт-Петербурга выдать Сахартовой знак "Жителю блокадного Ленинграда" и удостоверение к знаку.Уточняется, что истица родилась в Ленинграде в 1939 году, а в 2020 году обратилась в администрацию Приморского района с заявлением о вручении знака "Жителю блокадного Ленинграда". Администрация ей отказала, обосновав тем, что в предоставленных документах нет сведений о ее проживании в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Приморский суд изучил предоставленные документы: выписки из домовых книг и архивные документы, из которых следует, что Сахартова с родителями приживала на улице Шишмаревская, в июле 1942 года семья была эвакуирована.

https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

https://ria.ru/20210901/leningrad-1748119520.html

санкт-петербург

приморский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербург, приморский район, россия