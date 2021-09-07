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Петербурженка через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда"
Петербурженка через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда" - РИА Новости, 07.09.2021
Петербурженка через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда"
Приморский районный суд в Петербурге удовлетворил иск Беллы Сахартовой о признании ее жительницей блокадного Ленинграда и присвоении соответствующего статуса,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T20:08
2021-09-07T20:08
общество
санкт-петербург
приморский район
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Приморский районный суд в Петербурге удовлетворил иск Беллы Сахартовой о признании ее жительницей блокадного Ленинграда и присвоении соответствующего статуса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Ознакомившись с представленными документами, суд нашел установленным факт проживания истца Беллы Сахартовой в Ленинграде в период блокады не менее четырех месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Суд обязал администрацию Приморского района Санкт-Петербурга выдать Сахартовой знак "Жителю блокадного Ленинграда" и удостоверение к знаку.Уточняется, что истица родилась в Ленинграде в 1939 году, а в 2020 году обратилась в администрацию Приморского района с заявлением о вручении знака "Жителю блокадного Ленинграда". Администрация ей отказала, обосновав тем, что в предоставленных документах нет сведений о ее проживании в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Приморский суд изучил предоставленные документы: выписки из домовых книг и архивные документы, из которых следует, что Сахартова с родителями приживала на улице Шишмаревская, в июле 1942 года семья была эвакуирована.
https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html
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общество, санкт-петербург, приморский район, россия
20:08 07.09.2021
 
Петербурженка через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда"

Жительница Петербурга через суд доказала статус "Житель блокадного Ленинграда"

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Приморский районный суд в Петербурге удовлетворил иск Беллы Сахартовой о признании ее жительницей блокадного Ленинграда и присвоении соответствующего статуса, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Ознакомившись с представленными документами, суд нашел установленным факт проживания истца Беллы Сахартовой в Ленинграде в период блокады не менее четырех месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
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6 мая, 16:03
Упертые русские! Опубликованы письма немца о блокаде Ленинграда
Суд обязал администрацию Приморского района Санкт-Петербурга выдать Сахартовой знак "Жителю блокадного Ленинграда" и удостоверение к знаку.
Уточняется, что истица родилась в Ленинграде в 1939 году, а в 2020 году обратилась в администрацию Приморского района с заявлением о вручении знака "Жителю блокадного Ленинграда". Администрация ей отказала, обосновав тем, что в предоставленных документах нет сведений о ее проживании в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Приморский суд изучил предоставленные документы: выписки из домовых книг и архивные документы, из которых следует, что Сахартова с родителями приживала на улице Шишмаревская, в июле 1942 года семья была эвакуирована.
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