Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора"
Абрамченко поручила проработать сотрудничество ритейла с поставщиками овощей из стран СНГ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает чеснок в одном из супермаркетов в Москве
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов "борщевого набора" в период сокращения запасов отечественной продукции, следует из перечня поручений, утвержденных по итогам совещания в августе.
Заместитель председателя правительства поручила Минпромторгу и Минсельхозу "проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельскохозяйственной продукции государств - участников Содружества независимых государств в части поставок на территорию Российской Федерации овощей, входящих в состав "борщевого набора", в период сокращения запасов урожая собственного производства".
Расширение сотрудничества, в том числе, должно предполагать замещение соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья.
В свою очередь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено продолжить осуществление на постоянной основе мониторинга формирования в торговых сетях наценки на социально значимые товары, в том числе на овощи "борщевого набора", и о результатах ежеквартально докладывать в правительство.
19 августа, 19:18В "Единой России" рассказали о ценах на "борщевой набор" в регионах
Кроме того, Минпромторгу необходимо будет доработать критерии оценки (нормативы) обеспеченности населения ярмарками и рынками сельскохозяйственной продукции с учетом плотности расселения. О результатах по данному вопросу необходимо до 15 сентября доложить в правительство.
Согласно перечню поручений, для стабилизации цен на сельхозпродукцию руководителям субъектов РФ необходимо исходить, в частности, из необходимости увеличения ярмарочной торговли в административных центрах регионов и крупных городах, выделения площадок для организации ярмарок в проходных местах, а также недопущения необоснованных отказов в предоставлении площадок для организации ярмарок и недопущения снижения уже имеющегося количества ярмарок.
11 августа, 17:30Минсельхоз рассказал, когда подешевеет "борщевой набор"