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Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора"
Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора" - РИА Новости, 07.09.2021
Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора"
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:00
2021-09-07T10:00
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
снг
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
виктория абрамченко
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов "борщевого набора" в период сокращения запасов отечественной продукции, следует из перечня поручений, утвержденных по итогам совещания в августе.Заместитель председателя правительства поручила Минпромторгу и Минсельхозу "проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельскохозяйственной продукции государств - участников Содружества независимых государств в части поставок на территорию Российской Федерации овощей, входящих в состав "борщевого набора", в период сокращения запасов урожая собственного производства".Расширение сотрудничества, в том числе, должно предполагать замещение соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья.В свою очередь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено продолжить осуществление на постоянной основе мониторинга формирования в торговых сетях наценки на социально значимые товары, в том числе на овощи "борщевого набора", и о результатах ежеквартально докладывать в правительство.Кроме того, Минпромторгу необходимо будет доработать критерии оценки (нормативы) обеспеченности населения ярмарками и рынками сельскохозяйственной продукции с учетом плотности расселения. О результатах по данному вопросу необходимо до 15 сентября доложить в правительство.Согласно перечню поручений, для стабилизации цен на сельхозпродукцию руководителям субъектов РФ необходимо исходить, в частности, из необходимости увеличения ярмарочной торговли в административных центрах регионов и крупных городах, выделения площадок для организации ярмарок в проходных местах, а также недопущения необоснованных отказов в предоставлении площадок для организации ярмарок и недопущения снижения уже имеющегося количества ярмарок.
https://ria.ru/20210819/tseny-1746447138.html
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экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко, россия
10:00 07.09.2021
 
Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора"

Абрамченко поручила проработать сотрудничество ритейла с поставщиками овощей из стран СНГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПокупательница выбирает чеснок в одном из супермаркетов в Москве
Покупательница выбирает чеснок в одном из супермаркетов в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов "борщевого набора" в период сокращения запасов отечественной продукции, следует из перечня поручений, утвержденных по итогам совещания в августе.
Заместитель председателя правительства поручила Минпромторгу и Минсельхозу "проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельскохозяйственной продукции государств - участников Содружества независимых государств в части поставок на территорию Российской Федерации овощей, входящих в состав "борщевого набора", в период сокращения запасов урожая собственного производства".
Расширение сотрудничества, в том числе, должно предполагать замещение соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья.
В свою очередь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено продолжить осуществление на постоянной основе мониторинга формирования в торговых сетях наценки на социально значимые товары, в том числе на овощи "борщевого набора", и о результатах ежеквартально докладывать в правительство.
Овощной рынок - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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В "Единой России" рассказали о ценах на "борщевой набор" в регионах
Кроме того, Минпромторгу необходимо будет доработать критерии оценки (нормативы) обеспеченности населения ярмарками и рынками сельскохозяйственной продукции с учетом плотности расселения. О результатах по данному вопросу необходимо до 15 сентября доложить в правительство.
Согласно перечню поручений, для стабилизации цен на сельхозпродукцию руководителям субъектов РФ необходимо исходить, в частности, из необходимости увеличения ярмарочной торговли в административных центрах регионов и крупных городах, выделения площадок для организации ярмарок в проходных местах, а также недопущения необоснованных отказов в предоставлении площадок для организации ярмарок и недопущения снижения уже имеющегося количества ярмарок.
Покупатель и продавец на овощном рынке - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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ЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СНГМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Виктория АбрамченкоРоссия
 
 
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