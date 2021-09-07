https://ria.ru/20210907/ovoschi-1748968831.html

Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора"

Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора" - РИА Новости, 07.09.2021

Абрамченко дала поручения по ввозу продуктов "борщевого набора"

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:00

2021-09-07T10:00

2021-09-07T10:00

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

снг

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

виктория абрамченко

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила проработать расширение сотрудничества российских торговых сетей с поставщиками овощей из стран СНГ для ввоза в Россию продуктов "борщевого набора" в период сокращения запасов отечественной продукции, следует из перечня поручений, утвержденных по итогам совещания в августе.Заместитель председателя правительства поручила Минпромторгу и Минсельхозу "проработать вопрос расширения сотрудничества торговых сетей с поставщиками и производителями сельскохозяйственной продукции государств - участников Содружества независимых государств в части поставок на территорию Российской Федерации овощей, входящих в состав "борщевого набора", в период сокращения запасов урожая собственного производства".Расширение сотрудничества, в том числе, должно предполагать замещение соответствующей продукции, поставляемой из стран дальнего зарубежья.В свою очередь Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ поручено продолжить осуществление на постоянной основе мониторинга формирования в торговых сетях наценки на социально значимые товары, в том числе на овощи "борщевого набора", и о результатах ежеквартально докладывать в правительство.Кроме того, Минпромторгу необходимо будет доработать критерии оценки (нормативы) обеспеченности населения ярмарками и рынками сельскохозяйственной продукции с учетом плотности расселения. О результатах по данному вопросу необходимо до 15 сентября доложить в правительство.Согласно перечню поручений, для стабилизации цен на сельхозпродукцию руководителям субъектов РФ необходимо исходить, в частности, из необходимости увеличения ярмарочной торговли в административных центрах регионов и крупных городах, выделения площадок для организации ярмарок в проходных местах, а также недопущения необоснованных отказов в предоставлении площадок для организации ярмарок и недопущения снижения уже имеющегося количества ярмарок.

https://ria.ru/20210819/tseny-1746447138.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), снг, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), виктория абрамченко, россия