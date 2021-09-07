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Туризм
https://ria.ru/20210907/otpusk-1748979713.html
Названы самые популярные города России для отдыха в октябре
Названы самые популярные города России для отдыха в октябре - РИА Новости, 07.09.2021
Названы самые популярные города России для отдыха в октябре
Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, где туристы предпочитают проводить отпуск в октябре в России, сообщает Tvil.ru.Самыми популярными... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:10
2021-09-07T11:10
туризм
казань
калининград
санкт-петербург
красноярск
кисловодск
сочи
осташков
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, где туристы предпочитают проводить отпуск в октябре в России, сообщает Tvil.ru.Самыми популярными городами стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород и Красноярск.По данным сервиса, туристы бронируют отпуска в октябре на период от двух до 12 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в это время в Гагре, дороже — в Осташкове.Список составлен на основании оплаченных бронирований жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.
https://ria.ru/20210906/otdykh-1748825212.html
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казань, калининград, санкт-петербург, красноярск, кисловодск, сочи, осташков, москва, ялта, нижний новгород, новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь, отдых
11:10 07.09.2021
 

Названы самые популярные города России для отдыха в октябре

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, где туристы предпочитают проводить отпуск в октябре в России, сообщает Tvil.ru.

Самыми популярными городами стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород и Красноярск.

По данным сервиса, туристы бронируют отпуска в октябре на период от двух до 12 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в это время в Гагре, дороже — в Осташкове.

Список составлен на основании оплаченных бронирований жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.
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