https://ria.ru/20210907/otpusk-1748979713.html

Названы самые популярные города России для отдыха в октябре

Названы самые популярные города России для отдыха в октябре - РИА Новости, 07.09.2021

Названы самые популярные города России для отдыха в октябре

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, где туристы предпочитают проводить отпуск в октябре в России, сообщает Tvil.ru.Самыми популярными... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:10

2021-09-07T11:10

2021-09-07T11:10

туризм

казань

калининград

санкт-петербург

красноярск

кисловодск

сочи

осташков

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российский сервис бронирования жилья для отдыха выявил, где туристы предпочитают проводить отпуск в октябре в России, сообщает Tvil.ru.Самыми популярными городами стали Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань, Осташков, Нижний Новгород и Красноярск.По данным сервиса, туристы бронируют отпуска в октябре на период от двух до 12 ночей и тратят на проживание от 1,5 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в это время в Гагре, дороже — в Осташкове.Список составлен на основании оплаченных бронирований жилья туристами с 1 по 31 октября 2021 года.

https://ria.ru/20210906/otdykh-1748825212.html

казань

калининград

санкт-петербург

красноярск

кисловодск

сочи

осташков

москва

ялта

нижний новгород

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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