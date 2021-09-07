19:07 07.09.2021 (обновлено: 19:09 07.09.2021)
РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса"
РКН потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с символикой "Роскосмоса"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с использованием символики "Роскосмоса", сообщается на сайте ведомства.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в МВД, Роскомнадзор и ФАС в связи с рекламной кампанией новой мошеннической схемы в соцсети Facebook, где пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме "Роскосмоса".
"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.
По данным Роскомнадзора, в рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса", чтобы заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные. Такие объявления направлены на мошенническое изъятие денег у граждан, указывает ведомство.
"Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах в максимально короткие сроки проинформировать ведомство", - добавляется в сообщении.
Ведомство напоминает, что согласно требованиям российского законодательства, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) юридическим лицам может грозить штраф до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Кроме того, в феврале этого года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому они должны своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент.