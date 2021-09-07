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РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса"
РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.09.2021
РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса"
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с использованием символики "Роскосмоса", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:07
2021-09-07T19:09
россия
общество
технологии
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
антон горелкин
facebook
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с использованием символики "Роскосмоса", сообщается на сайте ведомства.Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в МВД, Роскомнадзор и ФАС в связи с рекламной кампанией новой мошеннической схемы в соцсети Facebook, где пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме "Роскосмоса"."Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.По данным Роскомнадзора, в рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса", чтобы заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные. Такие объявления направлены на мошенническое изъятие денег у граждан, указывает ведомство."Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах в максимально короткие сроки проинформировать ведомство", - добавляется в сообщении.Ведомство напоминает, что согласно требованиям российского законодательства, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) юридическим лицам может грозить штраф до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Кроме того, в феврале этого года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому они должны своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/skandal-1748682576.html
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россия, общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), антон горелкин, facebook
19:07 07.09.2021 (обновлено: 19:09 07.09.2021)
 
РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса"

РКН потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с символикой "Роскосмоса"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с использованием символики "Роскосмоса", сообщается на сайте ведомства.
Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в МВД, Роскомнадзор и ФАС в связи с рекламной кампанией новой мошеннической схемы в соцсети Facebook, где пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме "Роскосмоса".
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"Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.
По данным Роскомнадзора, в рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса", чтобы заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные. Такие объявления направлены на мошенническое изъятие денег у граждан, указывает ведомство.
"Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах в максимально короткие сроки проинформировать ведомство", - добавляется в сообщении.
Ведомство напоминает, что согласно требованиям российского законодательства, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) юридическим лицам может грозить штраф до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Кроме того, в феврале этого года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому они должны своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент.
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РоссияОбществоТехнологииГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Антон ГорелкинFacebook
 
 
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