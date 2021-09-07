https://ria.ru/20210907/obyavleniya-1749073852.html

РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса"

РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса" - РИА Новости, 07.09.2021

РКН потребовал от Facebook удалить объявления с символикой "Роскосмоса"

Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с использованием символики "Роскосмоса", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:07

2021-09-07T19:07

2021-09-07T19:09

россия

общество

технологии

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

антон горелкин

facebook

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с использованием символики "Роскосмоса", сообщается на сайте ведомства.Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в МВД, Роскомнадзор и ФАС в связи с рекламной кампанией новой мошеннической схемы в соцсети Facebook, где пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме "Роскосмоса"."Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием принять меры по удалению и недопущению распространения в социальной сети Facebook мошеннических рекламных объявлений, использующих официальное наименование и символику российской государственной корпорации "Роскосмос", - говорится в сообщении.По данным Роскомнадзора, в рекламе пользователя приглашают зарегистрироваться для участия в якобы проекте "Роскосмоса", чтобы заработать на фондовых рынках. После перехода по ссылке и заполнения анкеты участнику предлагается передать свои банковские данные. Такие объявления направлены на мошенническое изъятие денег у граждан, указывает ведомство."Роскомнадзор также потребовал от руководства Facebook провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ. О результатах в максимально короткие сроки проинформировать ведомство", - добавляется в сообщении.Ведомство напоминает, что согласно требованиям российского законодательства, за нарушение порядка ограничения доступа к противоправной информации (в том числе неудаление недостоверной информации) юридическим лицам может грозить штраф до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Кроме того, в феврале этого года вступил в силу закон о самоконтроле соцсетей, согласно которому они должны своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент.

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/skandal-1748682576.html

https://ria.ru/20210906/dostup-1748896237.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, технологии, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), антон горелкин, facebook