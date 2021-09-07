https://ria.ru/20210907/oberlender-1749053194.html
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера - РИА Новости, 07.09.2021
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера
Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев Канады во вторник возобновила слушания по депортации известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:04
2021-09-07T17:04
2021-09-07T17:04
в мире
ссср
канада
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
гельмут оберлендер
россия
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ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев Канады во вторник возобновила слушания по депортации известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.Слушания проходят в виртуальном формате. В начале процесса представитель канадских иммиграционных властей Карен Гринвуд подала ходатайство о рассмотрении дела Оберлендера в закрытом режиме.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
https://ria.ru/20210622/voyna-1738015833.html
https://ria.ru/20210705/salsk-1739854945.html
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в мире, ссср, канада, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, гельмут оберлендер, россия
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера
Власти Канады возобновили слушания по депортации нацистского преступника Оберлендера