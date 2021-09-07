Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/oberlender-1749053194.html
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера - РИА Новости, 07.09.2021
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера
Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев Канады во вторник возобновила слушания по депортации известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:04
2021-09-07T17:04
в мире
ссср
канада
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
без срока давности
гельмут оберлендер
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564910003_0:161:634:518_1920x0_80_0_0_d7bf4f20286b555194570f9a44a71665.jpg
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев Канады во вторник возобновила слушания по депортации известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.Слушания проходят в виртуальном формате. В начале процесса представитель канадских иммиграционных властей Карен Гринвуд подала ходатайство о рассмотрении дела Оберлендера в закрытом режиме.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
https://ria.ru/20210622/voyna-1738015833.html
https://ria.ru/20210705/salsk-1739854945.html
ссср
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564910003_0:70:634:546_1920x0_80_0_0_2cff744d91b727b7c315020dbd884e64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, ссср, канада, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945), без срока давности, гельмут оберлендер, россия
17:04 07.09.2021
 
В Канаде возобновили слушания по депортации пособника нацистов Оберлендера

Власти Канады возобновили слушания по депортации нацистского преступника Оберлендера

© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© Фото : Public Domain
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен - РИА Новости. Комиссия по вопросам иммиграции и беженцев Канады во вторник возобновила слушания по депортации известного пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей во время Второй мировой войны, передает корреспондент РИА Новости.
Слушания проходят в виртуальном формате. В начале процесса представитель канадских иммиграционных властей Карен Гринвуд подала ходатайство о рассмотрении дела Оберлендера в закрытом режиме.
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристани - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 07:07
В ФСБ рассказали о жестоких экспериментах нацистских врачей в Крыму
По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В советское время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах.
Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийствам. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.
После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
Здание Федеральной службы безопасности России (ФСБ России) на Лубянской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 03:12
ФСБ рассекретила материалы о массовом убийстве нацистами жителей Сальска
 
В миреСССРКанадаСледственный комитет России (СК РФ)Великая Отечественная война (1941-1945)Без срока давностиГельмут ОберлендерРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53У острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 5,4
05:40СМИ: США финансировали исследования коронавирусов в Китае
05:22Археолог-любитель обнаружил уникальные золотые сокровища возрастом 1500 лет
05:06Россиян предупредили о дальнейшем росте цен на автомобили в 2022 году
04:57В Мексике произошло сильное землетрясение
04:41При пожаре в Индонезии погибли по меньшей мере 40 человек
04:05ProPublica рассказала, в каких случаях WhatsApp дешифрует сообщения
03:56Источник сообщил об испытании сверхточного прицела для беспилотников
03:51Россияне рассказали о своих самых сильных страхах
03:44Госдеп обеспокоило отсутствие женщин в правительстве Афганистана
03:40Однокурсник девятилетней студентки МГУ пожаловался на ее отца
03:32Макфол предположил, как Россия может уничтожить НАТО
03:23Макфол рассказал о сторонниках идей Путина в США
03:15Россиянам объяснили, сколько денег нужно для счастья
03:14В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях потери обоняния при COVID-19
03:11Гордон предложил переименовать Украину в Россию-1
03:04Постпред России в Вене заявил о готовности вести диалог с США по СВПД
03:00Врач назвала способ избежать осенней депрессии в офисе
02:54CNN: CША помогли Киеву в операции против 33 россиян в Белоруссии
02:41В МЧС предупредили о возможных масштабных пожарах почти по всей России
Лента новостейМолния