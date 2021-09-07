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Шоубиз
https://ria.ru/20210907/netrebko-1749038764.html
Умер отец Анны Нетребко
Умер отец Анны Нетребко - РИА Новости, 07.09.2021
Умер отец Анны Нетребко
Умер отец оперной дивы Анны Нетребко Юрий. Об этом сообщил в своем Instagram муж певицы Юсиф Эйвазов. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:05
2021-09-07T16:05
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новости культуры
краснодар
анна нетребко
юсиф эйвазов
знаменитости
опера
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер отец оперной дивы Анны Нетребко Юрий. Об этом сообщил в своем Instagram муж певицы Юсиф Эйвазов.Юсиф отметил, что Юрий "ушел" к своей жене, которая умерла несколько лет назад."Теперь ты ушел к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без нее. Теперь вы снова вместе, нам очень больно, но мы знаем, что тебе хорошо… Покойся с миром", – добавил артист.Прощальную публикацию в социальных сетях написала также сестра Анны Наталья.Юрию было 86 лет. Нетребко регулярно приезжала к нему в гости в родной Краснодар.
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новости культуры, краснодар, анна нетребко, юсиф эйвазов, знаменитости, опера
16:05 07.09.2021
 

Умер отец Анны Нетребко

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОперная певица Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер отец оперной дивы Анны Нетребко Юрий. Об этом сообщил в своем Instagram муж певицы Юсиф Эйвазов.

"Когда-то в 2005 году по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу… Сегодня я смог это сделать, потому что для меня ты был вместо папы, и я очень сильно тебя любил", – написал артист.

Юсиф отметил, что Юрий "ушел" к своей жене, которая умерла несколько лет назад.
"Теперь ты ушел к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без нее. Теперь вы снова вместе, нам очень больно, но мы знаем, что тебе хорошо… Покойся с миром", – добавил артист.
Прощальную публикацию в социальных сетях написала также сестра Анны Наталья.

"Спи спокойно, дорогой папочка! Светлая тебе память! Спасибо за все!" – гласит подпись.

Юрию было 86 лет. Нетребко регулярно приезжала к нему в гости в родной Краснодар.
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