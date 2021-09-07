https://ria.ru/20210907/netrebko-1749038764.html

Умер отец Анны Нетребко

Умер отец Анны Нетребко - РИА Новости, 07.09.2021

Умер отец Анны Нетребко

Умер отец оперной дивы Анны Нетребко Юрий. Об этом сообщил в своем Instagram муж певицы Юсиф Эйвазов. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:05

2021-09-07T16:05

2021-09-07T16:05

шоубиз

новости культуры

краснодар

анна нетребко

юсиф эйвазов

знаменитости

опера

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Умер отец оперной дивы Анны Нетребко Юрий. Об этом сообщил в своем Instagram муж певицы Юсиф Эйвазов.Юсиф отметил, что Юрий "ушел" к своей жене, которая умерла несколько лет назад."Теперь ты ушел к своей супруге, о которой ты со слезами на глазах помнил все эти 19 лет без нее. Теперь вы снова вместе, нам очень больно, но мы знаем, что тебе хорошо… Покойся с миром", – добавил артист.Прощальную публикацию в социальных сетях написала также сестра Анны Наталья.Юрию было 86 лет. Нетребко регулярно приезжала к нему в гости в родной Краснодар.

https://ria.ru/20210907/krasnov-1748965479.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, краснодар, анна нетребко, юсиф эйвазов, знаменитости, опера