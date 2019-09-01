"Я ее очень люблю": Анна Нетребко встретилась со своей первой учительницей

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Анна Нетребко в День знаний разместила в инстаграме публикацию, на которой показала встречу со своей первой учительницей.
"Это моя первая школьная учительница Светлана Ивановна! Мы, дети, запомним ее на всю жизнь за ту любовь, доброту и заботу, которую она нам подарила! Спасибо Вам большое, наши учителя!", - написала певица.
Звезда оперной сцены также поблагодарила телеведущего Андрея Малахова, который организовал эту встречу в рамках своей передачи "Привет, Андрей!".
Анна Нетребко училась в одной из общеобразовательных школ своего родного города Краснодара.