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Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки
Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки - РИА Новости, 07.09.2021
Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:13
2021-09-07T19:25
общество
татьяна москалькова
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают обязательно носить косынки на занятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что замдиректора школы запрещает входить в школу девочкам без головного убора. Девочки в белых косынках были допущены к школьным занятиям. Позднее власти Кайтагского района Дагестана сообщили, что заместителя директора Маджалисской школы привлекут к ответственности."Большой общественный резонанс вызвала ситуация по принуждению учениц школы имени Э.Д. Темирханова села Маджалис Кайтагского района республики Дагестан к обязательному ношению головных уборов на занятиях, а также внесению изменений в уставные документы образовательной организации по данному вопросу. В связи с этим мною направлено обращение прокурору республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - приводит пресс-служба слова Москальковой. Согласно информации на сайте надзорного ведомства, прокурором Дагестана является Алексей Ежов.Москалькова подчеркнула, что омбудсмен Дагестана Джамал Алиев взял ситуацию на контроль, а министерство образования и науки республики проводит проверку школы.
https://ria.ru/20210901/tanets-1748162827.html
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общество, татьяна москалькова, россия, республика дагестан
19:13 07.09.2021 (обновлено: 19:25 07.09.2021)
 
Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки

Москалькова попросила прокурора Дагестана проверить школу, где требовали носить косынки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают обязательно носить косынки на занятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что замдиректора школы запрещает входить в школу девочкам без головного убора. Девочки в белых косынках были допущены к школьным занятиям. Позднее власти Кайтагского района Дагестана сообщили, что заместителя директора Маджалисской школы привлекут к ответственности.
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"Большой общественный резонанс вызвала ситуация по принуждению учениц школы имени Э.Д. Темирханова села Маджалис Кайтагского района республики Дагестан к обязательному ношению головных уборов на занятиях, а также внесению изменений в уставные документы образовательной организации по данному вопросу. В связи с этим мною направлено обращение прокурору республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - приводит пресс-служба слова Москальковой. Согласно информации на сайте надзорного ведомства, прокурором Дагестана является Алексей Ежов.
Москалькова подчеркнула, что омбудсмен Дагестана Джамал Алиев взял ситуацию на контроль, а министерство образования и науки республики проводит проверку школы.
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ОбществоТатьяна МоскальковаРоссияРеспублика Дагестан
 
 
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