https://ria.ru/20210907/moskalkova-1749074574.html

Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки

Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки - РИА Новости, 07.09.2021

Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T19:13

2021-09-07T19:13

2021-09-07T19:25

общество

татьяна москалькова

россия

республика дагестан

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают обязательно носить косынки на занятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что замдиректора школы запрещает входить в школу девочкам без головного убора. Девочки в белых косынках были допущены к школьным занятиям. Позднее власти Кайтагского района Дагестана сообщили, что заместителя директора Маджалисской школы привлекут к ответственности."Большой общественный резонанс вызвала ситуация по принуждению учениц школы имени Э.Д. Темирханова села Маджалис Кайтагского района республики Дагестан к обязательному ношению головных уборов на занятиях, а также внесению изменений в уставные документы образовательной организации по данному вопросу. В связи с этим мною направлено обращение прокурору республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - приводит пресс-служба слова Москальковой. Согласно информации на сайте надзорного ведомства, прокурором Дагестана является Алексей Ежов.Москалькова подчеркнула, что омбудсмен Дагестана Джамал Алиев взял ситуацию на контроль, а министерство образования и науки республики проводит проверку школы.

https://ria.ru/20210901/tanets-1748162827.html

https://ria.ru/20200303/1567737781.html

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общество, татьяна москалькова, россия, республика дагестан