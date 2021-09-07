https://ria.ru/20210907/moskalkova-1749074574.html
Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки
Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки - РИА Новости, 07.09.2021
Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T19:13
2021-09-07T19:13
2021-09-07T19:25
общество
татьяна москалькова
россия
республика дагестан
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают обязательно носить косынки на занятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что замдиректора школы запрещает входить в школу девочкам без головного убора. Девочки в белых косынках были допущены к школьным занятиям. Позднее власти Кайтагского района Дагестана сообщили, что заместителя директора Маджалисской школы привлекут к ответственности."Большой общественный резонанс вызвала ситуация по принуждению учениц школы имени Э.Д. Темирханова села Маджалис Кайтагского района республики Дагестан к обязательному ношению головных уборов на занятиях, а также внесению изменений в уставные документы образовательной организации по данному вопросу. В связи с этим мною направлено обращение прокурору республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - приводит пресс-служба слова Москальковой. Согласно информации на сайте надзорного ведомства, прокурором Дагестана является Алексей Ежов.Москалькова подчеркнула, что омбудсмен Дагестана Джамал Алиев взял ситуацию на контроль, а министерство образования и науки республики проводит проверку школы.
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общество, татьяна москалькова, россия, республика дагестан
19:13 07.09.2021 (обновлено: 19:25 07.09.2021)
Москалькова попросила проверить школу, где требовали носить косынки
Москалькова попросила прокурора Дагестана проверить школу, где требовали носить косынки
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
обратилась к прокурору Дагестана с просьбой проверить ситуацию в школе, где учениц принуждают обязательно носить косынки на занятиях, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.
Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором видно, что замдиректора школы запрещает входить в школу девочкам без головного убора. Девочки в белых косынках были допущены к школьным занятиям. Позднее власти Кайтагского района Дагестана сообщили, что заместителя директора Маджалисской школы привлекут к ответственности.
"Большой общественный резонанс вызвала ситуация по принуждению учениц школы имени Э.Д. Темирханова села Маджалис Кайтагского района республики Дагестан к обязательному ношению головных уборов на занятиях, а также внесению изменений в уставные документы образовательной организации по данному вопросу. В связи с этим мною направлено обращение прокурору республики Дагестан с просьбой проверить указанные факты и, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования", - приводит пресс-служба слова Москальковой. Согласно информации на сайте надзорного ведомства, прокурором Дагестана является Алексей Ежов.
Москалькова подчеркнула, что омбудсмен Дагестана Джамал Алиев взял ситуацию на контроль, а министерство образования и науки республики проводит проверку школы.