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Религия
https://ria.ru/20210907/mitropolit-1749051725.html
Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков
Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков - РИА Новости, 07.09.2021
Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации протестов в ходе его РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T16:57
2021-09-07T16:57
религия
черногория
мвд черногории
мило джуканович
здравко кривокапич
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БЕЛГРАД, 7 сен - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации протестов в ходе его интронизации в Цетине.В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич также возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов Джукановича."За всеми препятствиями и беспорядками стоял Мило Джуканович, который усиливал напряженность и старался придать собранию политический характер. А мы трудились, чтобы оно сохранило религиозный характер, и оно его сохранило", - цитирует митрополита Иоанникия агентство Танюг. Он добавил, что СПЦ и черногорское правительство вскоре подпишут договор о правах и положении Сербской церкви в республике.Бывший глава МВД Черногории Горан Данилович в разговоре с РИА Новости накануне указал на исключительные меры безопасности, предпринятые противотеррористическим подразделением. Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия доставили к монастырю в Цетине на вертолете.Всего при протестах в Цетине различные травмы получили 20 полицейских, задержано восемь человек. Сообщалось также о четырех пострадавших демонстрантах. Полиция в ответ на брошенные камни и пиротехнику активно применяла спецсредства и слезоточивый газ.
https://ria.ru/20210907/napadki-1749005003.html
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черногория, мвд черногории, мило джуканович, здравко кривокапич
16:57 07.09.2021
 

Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков

© AFP 2021 / Savo PrelevicАкция протеста в Цетине против интронизации митрополита Иоанникия
Акция протеста в Цетине против интронизации митрополита Иоанникия - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© AFP 2021 / Savo Prelevic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 сен - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации протестов в ходе его интронизации в Цетине.
В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич также возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов Джукановича.
Сотрудники службы безопасности сопровождают Патриарха Портфирия и епископа Иоаникия у монастыря в Цетине, Черногория - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Вчера, 13:08Религия
РПЦ: у антицерковных акций в Черногории и на Украине "общий почерк"
"За всеми препятствиями и беспорядками стоял Мило Джуканович, который усиливал напряженность и старался придать собранию политический характер. А мы трудились, чтобы оно сохранило религиозный характер, и оно его сохранило", - цитирует митрополита Иоанникия агентство Танюг. Он добавил, что СПЦ и черногорское правительство вскоре подпишут договор о правах и положении Сербской церкви в республике.
Бывший глава МВД Черногории Горан Данилович в разговоре с РИА Новости накануне указал на исключительные меры безопасности, предпринятые противотеррористическим подразделением. Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия доставили к монастырю в Цетине на вертолете.
Всего при протестах в Цетине различные травмы получили 20 полицейских, задержано восемь человек. Сообщалось также о четырех пострадавших демонстрантах. Полиция в ответ на брошенные камни и пиротехнику активно применяла спецсредства и слезоточивый газ.
Сотрудники полиции стоят в облаке слезоточивого газа во время столкновений на акции протеста против интронизации митрополита Иоанникия - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 14:35Религия
При беспорядках в Черногории пострадали 20 полицейских
 
РелигияЧерногорияМВД ЧерногорииМило ДжукановичЗдравко Кривокапич
 
 
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