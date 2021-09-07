https://ria.ru/20210907/mitropolit-1749051725.html

Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков

Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков - РИА Новости, 07.09.2021

Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации протестов в ходе его РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T16:57

2021-09-07T16:57

2021-09-07T16:57

религия

черногория

мвд черногории

мило джуканович

здравко кривокапич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748765722_0:188:3304:2048_1920x0_80_0_0_db495cf49eb330b9820bddab4318953a.jpg

БЕЛГРАД, 7 сен - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации протестов в ходе его интронизации в Цетине.В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич также возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов Джукановича."За всеми препятствиями и беспорядками стоял Мило Джуканович, который усиливал напряженность и старался придать собранию политический характер. А мы трудились, чтобы оно сохранило религиозный характер, и оно его сохранило", - цитирует митрополита Иоанникия агентство Танюг. Он добавил, что СПЦ и черногорское правительство вскоре подпишут договор о правах и положении Сербской церкви в республике.Бывший глава МВД Черногории Горан Данилович в разговоре с РИА Новости накануне указал на исключительные меры безопасности, предпринятые противотеррористическим подразделением. Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия доставили к монастырю в Цетине на вертолете.Всего при протестах в Цетине различные травмы получили 20 полицейских, задержано восемь человек. Сообщалось также о четырех пострадавших демонстрантах. Полиция в ответ на брошенные камни и пиротехнику активно применяла спецсредства и слезоточивый газ.

https://ria.ru/20210907/napadki-1749005003.html

https://ria.ru/20210905/chernogoriya-1748762430.html

черногория

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черногория, мвд черногории, мило джуканович, здравко кривокапич