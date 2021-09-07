Митрополит обвинил президента Черногории в организации беспорядков
БЕЛГРАД, 7 сен - РИА Новости. Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникий обвинил президента Черногории Мило Джукановича в организации протестов в ходе его интронизации в Цетине.
В старой столице Черногории - Цетине - в субботу и воскресенье прошли столкновения противников интронизации митрополита СПЦ и полиции. Вице-премьер Дритан Абазович опубликовал видеозапись, на которой советник по безопасности президента, бывший директор полиции страны Веселин Вельович участвует в препирательствах и столкновениях с сотрудниками МВД, позже тот был задержан по подозрению в "нападении на лицо при исполнении служебных обязанностей". Премьер Черногории Здравко Кривокапич также возложил ответственность за насильственные протесты на Демократическую партию социалистов Джукановича.
"За всеми препятствиями и беспорядками стоял Мило Джуканович, который усиливал напряженность и старался придать собранию политический характер. А мы трудились, чтобы оно сохранило религиозный характер, и оно его сохранило", - цитирует митрополита Иоанникия агентство Танюг. Он добавил, что СПЦ и черногорское правительство вскоре подпишут договор о правах и положении Сербской церкви в республике.
Бывший глава МВД Черногории Горан Данилович в разговоре с РИА Новости накануне указал на исключительные меры безопасности, предпринятые противотеррористическим подразделением. Патриарха Сербского Порфирия и митрополита Иоанникия доставили к монастырю в Цетине на вертолете.
Всего при протестах в Цетине различные травмы получили 20 полицейских, задержано восемь человек. Сообщалось также о четырех пострадавших демонстрантах. Полиция в ответ на брошенные камни и пиротехнику активно применяла спецсредства и слезоточивый газ.
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