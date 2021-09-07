https://ria.ru/20210907/migranty-1748978024.html

Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?

Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов? - РИА Новости, 07.09.2021

Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?

По статистике МВД в российских школах учится 140 тыс. детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях не равномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские". Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?

2021-09-07T11:00

2021-09-07T11:00

2021-09-07T11:16

это надолго

общество

школа

психология

мигранты

подкаст

воспитание детей

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Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов? По статистике МВД в российских школах учится 140 тыс. детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях не равномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские". Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом? audio/mpeg

Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов? По статистике МВД в российских школах учится 140 тыс. детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях не равномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские". Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом? audio/mpeg

Об адаптации детей-мигрантов в российских школах говорим с методистом, преподавателем московской школы №1186 им. Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борисом Литинским.Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше, ответив на несколько вопросов.03:50 Чем сложна адаптация детей-мигрантов в начальной школе?04:40 А в старших классах?10:20 Как интегрировать детей-иностранцев в российскую культурную среду?11:50 Исторические межнациональные конфликты13:00 О хиджабах в школе15:20 Преимущества школ, где учатся дети-мигранты17:20 Чего боятся родители остальных детей?19:50 Как преодолеть страх "свой-чужой"22:30 Родительские установки, которые могут негативно сказаться на будущем детей24:40 Тест ДНК, или Все мы родственникиПартнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, школа, психология, мигранты, подкаст, воспитание детей, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор