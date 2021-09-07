https://ria.ru/20210907/migranty-1748978024.html
Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?
Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов? - РИА Новости, 07.09.2021
Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?
По статистике МВД в российских школах учится 140 тыс. детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях не равномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские". Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?
2021-09-07T11:00
2021-09-07T11:00
2021-09-07T11:16
это надолго
общество
школа
психология
мигранты
подкаст
воспитание детей
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Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?
По статистике МВД в российских школах учится 140 тыс. детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях не равномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские". Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?
audio/mpeg
Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?
По статистике МВД в российских школах учится 140 тыс. детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях не равномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские". Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?
audio/mpeg
Об адаптации детей-мигрантов в российских школах говорим с методистом, преподавателем московской школы №1186 им. Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борисом Литинским.Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше, ответив на несколько вопросов.03:50 Чем сложна адаптация детей-мигрантов в начальной школе?04:40 А в старших классах?10:20 Как интегрировать детей-иностранцев в российскую культурную среду?11:50 Исторические межнациональные конфликты13:00 О хиджабах в школе15:20 Преимущества школ, где учатся дети-мигранты17:20 Чего боятся родители остальных детей?19:50 Как преодолеть страх "свой-чужой"22:30 Родительские установки, которые могут негативно сказаться на будущем детей24:40 Тест ДНК, или Все мы родственникиПартнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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общество, школа, психология, мигранты, подкаст, воспитание детей, аудио, сн_образование, детские вопросы, социальный навигатор
11:00 07.09.2021 (обновлено: 11:16 07.09.2021)
Адаптация детей-мигрантов. Стоит ли бояться интернациональных классов?
По статистике МВД в российских школах учится 140 тыс. детей-иностранцев. Когда они распределяются в учебных учреждениях не равномерно, родители остальных детей начинают делить школы на "хорошие" и "мигрантские". Оправданы ли переживания родителей? Почему учеба с детьми-иностранцами бывает преимуществом?
Об адаптации детей-мигрантов в российских школах говорим с методистом, преподавателем московской школы №1186 им. Мусы Джалиля с этнокультурным татарским компонентом Борисом Литинским.
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше, ответив на несколько вопросов.
03:50 Чем сложна адаптация детей-мигрантов в начальной школе?
04:40 А в старших классах?
10:20 Как интегрировать детей-иностранцев в российскую культурную среду?
11:50 Исторические межнациональные конфликты
15:20 Преимущества школ, где учатся дети-мигранты
17:20 Чего боятся родители остальных детей?
19:50 Как преодолеть страх "свой-чужой"
22:30 Родительские установки, которые могут негативно сказаться на будущем детей
24:40 Тест ДНК, или Все мы родственники
Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
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