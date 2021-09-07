https://ria.ru/20210907/metabolizm-1748596716.html

Ешь и худей. Как с возрастом меняется метаболизм и можно ли на него влиять

Ешь и худей. Как с возрастом меняется метаболизм и можно ли на него влиять - РИА Новости, 07.09.2021

Ешь и худей. Как с возрастом меняется метаболизм и можно ли на него влиять

В детском возрасте обмен веществ в организме человека очень быстрый, а после 20 лет замедляется, однако не так резко и радикально, как считали раньше. Поэтому... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T08:00

2021-09-07T08:00

2021-09-07T10:45

наука

сон

диета

здоровье

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метаболизм

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. В детском возрасте обмен веществ в организме человека очень быстрый, а после 20 лет замедляется, однако не так резко и радикально, как считали раньше. Поэтому не стоит оправдывать лишние килограммы метаболизмом. Возраст без особенностейК концу 1990-х физиологи сходились во мнении, что после 30 из-за замедления обмена веществ в организме не располнеть можно, лишь изменив пищевые привычки и образ жизни. В 2018-м американские ученые снизили критический возраст до 25. Кроме того, специалисты отмечали: женщинам труднее контролировать вес, особенно после менопаузы. Однако, как выяснила недавно международная группа ученых, лишние килограммы с метаболизмом никак не связаны. Он остается прежним значительную часть жизни — и замедляется только после 60 лет. К таким выводам эксперты пришли, проанализировав данные примерно шести с половиной тысяч человек в возрасте от восьми дней до 95 лет. Испытуемые по утрам выпивали стакан воды, часть молекул которой вместо обычных атомов водорода и кислорода содержала тяжелые изотопы. По скорости их вымывания из организма — для этого собирали образцы слюны и мочи — и по объему углекислого газа, выдыхаемого участниками во время повседневной деятельности, отслеживали количество сожженных калорий. Такой метод называют “водой с двойной меткой” и довольно часто используют в экспериментах. Обработав полученные данные, ученые обратили внимание, что скорость обмена веществ у человека достигает пика в возрасте 12 месяцев. С поправкой на размеры тела младенцы потребляют на 50 процентов больше энергии, чем взрослые. Все детство и юность скорость метаболизма падает примерно на три процента в год. Так продолжается до 20 лет, после чего она остается стабильной вплоть до 60. Затем показатель постепенно уменьшается — на 0,7 процента в год. Замедление метаболизма в шестьдесят авторы работы объясняют тем, что в это время у человека сокращается мышечная масса. Поэтому к 90 годам организму энергии нужно на треть меньше, чем в среднем возрасте. Замедлить нельзя ускоритьВпрочем, как отмечают исследователи, выведенная ими формула замедления метаболизма работает не для всех одинаково. У некоторых обмен веществ в норме на 25 процентов ниже среднего для своего возраста, у других — на четверть выше. Эти пограничные значения не меняют общей картины. Но вот почему у двух людей одного роста и комплекции может сильно различаться скорость метаболизма, ученые не понимают. Никакие гипотезы пока не подтвердились. По крайней мере, предположения о том, что ведущую роль играют пол и возраст, специалисты опровергли. А вот данные о том, что скорость обмена веществ может зависеть от образа жизни, есть. В частности, большое влияние оказывают всевозможные диеты. Американские ученые шесть лет наблюдали за 14 добровольцами и обнаружили: если резко похудеть, метаболизм замедлится, причем значительно. Они замеряли массу тела, жир, уровень гормонов и скорость обмена веществ у участников реалити-шоу The Biggest Loser. Те за 30 недель потеряли десятки килограммов — однако уже через шесть лет 13 из них вернулись к прежнему весу или даже поправились еще больше. При этом ежедневно организм участника в среднем сжигал на пятьсот килокалорий меньше, чем можно ожидать, учитывая массу. Кроме того, концентрация гормона голода лептина у них была снижена примерно на 40 процентов по сравнению с той, что зафиксировали перед шоу. Впрочем, как отмечают авторы исследования, такого эффекта можно избежать, если худеть постепенно в течение продолжительного времени. Растолстеть со снаСудя по работе южнокорейских ученых, тормозить метаболизм может и неправильный режим сна. К таким выводам специалисты пришли, изучив данные о здоровье и образе жизни более 133 тысяч человек в возрасте от 40 до 69. Информацию собирали девять лет. В результате выяснилось, что у каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины есть проблемы с обменом веществ, которые приводят к гипертонии, ожирению, повышенному сахару и низкому уровню хорошего холестерина в крови. При этом все эти люди либо недосыпают, либо спят слишком много. Дефицит сна (менее шести часов в сутки) негативно сказывается на здоровье мужчин, а его переизбыток (более десяти часов в сутки) — на состоянии женщин. Идеальная продолжительность сна, по мнению авторов работы — семь-восемь часов в сутки. У соблюдающих такой режим скорость обмена веществ соответствует возрасту и размерам тела.Шоколадка для метаболизмаОдин из немногих способов как-то ускорить метаболизм нашли испанские и американские ученые — правда, подходит он только женщинам. В течение шести недель специалисты наблюдали за 19 участницами эксперимента, которые первые 14 дней дополнительно к обычному рациону съедали по сто граммов молочного шоколада на завтрак, следующие 14 дней — на ужин, а затем воздерживались от него. В начале и в конце каждого этапа исследователи замеряли у них метаболические и калориметрические показатели. Выяснилось, что утренняя порция шоколада уменьшила потребление калорий на триста в день, снизила уровни глюкозы натощак и увеличила уровни окисления липидов на 25 процентов. Вечерний шоколад также сократил потребление калорий, но только на 150 в день, способствовал увеличению физической активности почти на семь процентов и окислению углеводов на 35,3 процента. Стоит отметить, что вес участниц за время исследования никак не менялся, хотя сто граммов шоколада — это дополнительные 542 килокалории. Ученые предполагают: подобный эффект вызван веществами, входящими в состав шоколада, — в частности, эпикатехин, который доказанно влияет на аппетит. Однако чтобы подтвердить или опровергнуть полученные результаты, нужны дополнительные эксперименты.

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https://ria.ru/20200526/1572025235.html

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https://ria.ru/20180524/1521258438.html

https://ria.ru/20210301/shokolad-1599379630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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сон, диета, здоровье, биология, старение, сон, метаболизм, коронавирус covid-19