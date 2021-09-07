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Матвиенко высказалась о решении ПАСЕ по наблюдению за выборами
Матвиенко высказалась о решении ПАСЕ по наблюдению за выборами - РИА Новости, 07.09.2021
Матвиенко высказалась о решении ПАСЕ по наблюдению за выборами
Решение ПАСЕ прислать на выборы в Госдуме не наблюдателей, а лишь миссию по оценке голосования является "курсом на дискредитацию" выборов, заявила спикер Совета РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:36
2021-09-07T15:14
политика
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
выборы в государственную думу
хендрик дамс
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Решение ПАСЕ прислать на выборы в Госдуме не наблюдателей, а лишь миссию по оценке голосования является "курсом на дискредитацию" выборов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, она обсудила этот вопрос во вторник на встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом."Такое решение является курсом на дискредитацию",- сказала она журналистам.По ее мнению, ПАСЕ приняла решение о замене наблюдателей на оценочную комиссию для того, чтобы "галочку поставить".По ее словам, попытки дискредитировать выборы в России будут пресекаться на корню.
https://ria.ru/20210906/morozov-1748936963.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, хендрик дамс
14:36 07.09.2021 (обновлено: 15:14 07.09.2021)
 
Матвиенко высказалась о решении ПАСЕ по наблюдению за выборами

Матвиенко назвала решение ПАСЕ по наблюдению за выборами "курсом на дискредитацию"

© Фото предоставлено пресс-службой Совета ФедерацииСпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото предоставлено пресс-службой Совета Федерации
Читать ria.ru в
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Решение ПАСЕ прислать на выборы в Госдуме не наблюдателей, а лишь миссию по оценке голосования является "курсом на дискредитацию" выборов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, она обсудила этот вопрос во вторник на встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом.
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"Такое решение является курсом на дискредитацию",- сказала она журналистам.
По ее мнению, ПАСЕ приняла решение о замене наблюдателей на оценочную комиссию для того, чтобы "галочку поставить".
"На самом деле они, видимо, хотят дистанцироваться от этой истории, чтобы следовать уже утвержденному кем-то курсу на дискредитацию российских парламентских выборов", - заявила спикер Совфеда.
По ее словам, попытки дискредитировать выборы в России будут пресекаться на корню.
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ПолитикаГосдума РФСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоВыборы в Государственную думуХендрик Дамс
 
 
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