https://ria.ru/20210907/matvienko-1749025055.html

Матвиенко высказалась о решении ПАСЕ по наблюдению за выборами

Матвиенко высказалась о решении ПАСЕ по наблюдению за выборами - РИА Новости, 07.09.2021

Матвиенко высказалась о решении ПАСЕ по наблюдению за выборами

Решение ПАСЕ прислать на выборы в Госдуме не наблюдателей, а лишь миссию по оценке голосования является "курсом на дискредитацию" выборов, заявила спикер Совета РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:36

2021-09-07T14:36

2021-09-07T15:14

политика

госдума рф

совет федерации рф

валентина матвиенко

выборы в государственную думу

хендрик дамс

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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Решение ПАСЕ прислать на выборы в Госдуме не наблюдателей, а лишь миссию по оценке голосования является "курсом на дискредитацию" выборов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, она обсудила этот вопрос во вторник на встрече с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом."Такое решение является курсом на дискредитацию",- сказала она журналистам.По ее мнению, ПАСЕ приняла решение о замене наблюдателей на оценочную комиссию для того, чтобы "галочку поставить".По ее словам, попытки дискредитировать выборы в России будут пресекаться на корню.

https://ria.ru/20210906/morozov-1748936963.html

https://ria.ru/20210822/mid-1746779583.html

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политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, выборы в государственную думу, хендрик дамс