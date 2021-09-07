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Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе
Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 07.09.2021
Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе
Россия продолжает работать над признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, перспективы есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T14:25
2021-09-07T14:28
распространение коронавируса
в мире
европа
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Россия продолжает работать над признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, перспективы есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Пока сроки такого признания назвать нельзя, добавила она."Поверьте, у нас хватит для этого терпения", - заявила Матвиенко.Россия также продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с европейскими государствами, сообщила Матвиенко.
https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html
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в мире, европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
14:25 07.09.2021 (обновлено: 14:28 07.09.2021)
 
Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе

Матвиенко: Россия работает над признанием "Спутника V" в Европе, перспективы есть

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРоссийский препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Российский препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Россия продолжает работать над признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, перспективы есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я абсолютно уверена, что вакцина "Спутник V" будет зарегистрирована и Всемирной организацией здравоохранения, и в Евросоюзе соответствующими службами", - сказала она журналистам.
Пока сроки такого признания назвать нельзя, добавила она.
"Поверьте, у нас хватит для этого терпения", - заявила Матвиенко.
Россия также продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с европейскими государствами, сообщила Матвиенко.
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Распространение коронавирусаВ миреЕвропаСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"
 
 
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