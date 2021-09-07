https://ria.ru/20210907/matvienko-1749023040.html

Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе

Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 07.09.2021

Матвиенко оценила перспективы признания "Спутника V" в Европе

Россия продолжает работать над признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, перспективы есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T14:25

2021-09-07T14:25

2021-09-07T14:28

распространение коронавируса

в мире

европа

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Россия продолжает работать над признанием российской вакцины от коронавируса "Спутник V " в Европе, перспективы есть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Пока сроки такого признания назвать нельзя, добавила она."Поверьте, у нас хватит для этого терпения", - заявила Матвиенко.Россия также продолжит работу над взаимным признанием сертификатов о вакцинации с европейскими государствами, сообщила Матвиенко.

https://ria.ru/20210903/vaktsiny-1748477035.html

европа

россия

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в мире, европа, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"