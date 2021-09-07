https://ria.ru/20210907/malo-1748990310.html

В Раде пожаловались на военную помощь США

В Раде пожаловались на военную помощь США - РИА Новости, 07.09.2021

В Раде пожаловались на военную помощь США

Американских противотанковых ракетных комплексов Javelin не хватит для победы Киева в войне с Москвой. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T11:55

2021-09-07T11:55

2021-09-07T13:11

в мире

украина

сша

верховная рада украины

сергей рахманин

россия

javelin (птрк)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американских противотанковых ракетных комплексов Javelin не хватит для победы Киева в войне с Москвой. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.По его словам, в настоящее время украинской армии нужно усиление в четырех областях: противовоздушной обороны, ВВС, ВМФ и РЭБ.Если США решат предоставить Украине свои самолеты, которые заменят советские истребители, то Киев воспримет это как намек на возможность более углубленного сотрудничества, заключил он.Ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть в стране средства ПВО США из-за якобы намерений России разместить ядерное оружие в Крыму. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти заявления носят провокационный характер и не соответствуют коренным интересам народа.

https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1748885542.html

украина

сша

россия

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в мире, украина, сша, верховная рада украины, сергей рахманин, россия, javelin (птрк)