Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/malo-1748990310.html
В Раде пожаловались на военную помощь США
В Раде пожаловались на военную помощь США - РИА Новости, 07.09.2021
В Раде пожаловались на военную помощь США
Американских противотанковых ракетных комплексов Javelin не хватит для победы Киева в войне с Москвой. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T11:55
2021-09-07T13:11
в мире
украина
сша
верховная рада украины
сергей рахманин
россия
javelin (птрк)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_447750ec850ff31271bde4783c7a2db2.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американских противотанковых ракетных комплексов Javelin не хватит для победы Киева в войне с Москвой. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.По его словам, в настоящее время украинской армии нужно усиление в четырех областях: противовоздушной обороны, ВВС, ВМФ и РЭБ.Если США решат предоставить Украине свои самолеты, которые заменят советские истребители, то Киев воспримет это как намек на возможность более углубленного сотрудничества, заключил он.Ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть в стране средства ПВО США из-за якобы намерений России разместить ядерное оружие в Крыму. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти заявления носят провокационный характер и не соответствуют коренным интересам народа.
https://ria.ru/20210907/zelenskiy-1748885542.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743145109_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_7494d5849c1c3befd8db74935c6a7227.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, верховная рада украины, сергей рахманин, россия, javelin (птрк)
11:55 07.09.2021 (обновлено: 13:11 07.09.2021)
 
В Раде пожаловались на военную помощь США

Депутат Рады Рахманин: американских ПТРК Javelin не хватит для победы в войне с Россией

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий рядом с флагами Украины и США
Военнослужащий рядом с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Американских противотанковых ракетных комплексов Javelin не хватит для победы Киева в войне с Москвой. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.
По его словам, в настоящее время украинской армии нужно усиление в четырех областях: противовоздушной обороны, ВВС, ВМФ и РЭБ.
"Война, тем более с Россией, не выигрывается "Джавелинами", – пояснил парламентарий.
Если США решат предоставить Украине свои самолеты, которые заменят советские истребители, то Киев воспримет это как намек на возможность более углубленного сотрудничества, заключил он.
Ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников предложил развернуть в стране средства ПВО США из-за якобы намерений России разместить ядерное оружие в Крыму. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что эти заявления носят провокационный характер и не соответствуют коренным интересам народа.
Учения украинских военных на границе с Крымом - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
08:00
"Киев такого не ожидал". Что Вашингтон пообещал украинским военным
 
В миреУкраинаСШАВерховная Рада УкраиныСергей РахманинРоссияJavelin (ПТРК)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17В США один человек погиб при стрельбе у клуба
14:15Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник 0:03
14:14Стендапер Мирзализаде обжаловал нежелательность пребывания в России
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
Лента новостейМолния