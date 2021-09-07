https://ria.ru/20210907/luk-1748949071.html

Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук

Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук - РИА Новости, 07.09.2021

Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук

Кому полезен репчатый лук, а кому стоит относиться к этому овощу с осторожностью, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T04:15

2021-09-07T04:15

2021-09-07T04:15

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кому полезен репчатый лук, а кому стоит относиться к этому овощу с осторожностью, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.Репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ, отметила она. Благодаря своему уникальному химическому составу лук подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Кроме того, он полезен людям с некоторыми заболеваниями, добавила врач-диетолог.Насыщенный вкус лука поможет также снизить потребление соли, отметила она.Однако не следует воспринимать лук как лекарство, которое нужно "принимать" лишь тем, кто уже заболел. Лучше есть этот овощ регулярно, для профилактики, считает врач-диетолог."Единственное, потом будет запах. Но не изо рта — на самом деле будет пахнуть от кожи, потому что вещества будут выделяться через поры", — пояснила Нефедова.Некоторые люди могут страдать непереносимостью репчатого лука, продолжила она."Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой. Но даже при этих состояниях не обязательно будет непереносимость, человек должен попробовать и понять", — сказала Нефедова.Чтобы лук не гнил и сохранял свои полезные свойства, нужно держать его в прохладе и отделять луковицы друг от друга, заключила она.

https://ria.ru/20210826/mozg-1747282360.html

https://rsport.ria.ru/20210628/yaichnitsa-1738930267.html

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общество, питание, еда, здоровье, россия, наталья нефедова