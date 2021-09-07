Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210907/luk-1748949071.html
Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук - РИА Новости, 07.09.2021
Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
Кому полезен репчатый лук, а кому стоит относиться к этому овощу с осторожностью, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T04:15
2021-09-07T04:15
общество
питание
еда
здоровье
россия
наталья нефедова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598648320_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b777aae83bab725aacc99fe57cf0c32c.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кому полезен репчатый лук, а кому стоит относиться к этому овощу с осторожностью, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.Репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ, отметила она. Благодаря своему уникальному химическому составу лук подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Кроме того, он полезен людям с некоторыми заболеваниями, добавила врач-диетолог.Насыщенный вкус лука поможет также снизить потребление соли, отметила она.Однако не следует воспринимать лук как лекарство, которое нужно "принимать" лишь тем, кто уже заболел. Лучше есть этот овощ регулярно, для профилактики, считает врач-диетолог."Единственное, потом будет запах. Но не изо рта — на самом деле будет пахнуть от кожи, потому что вещества будут выделяться через поры", — пояснила Нефедова.Некоторые люди могут страдать непереносимостью репчатого лука, продолжила она."Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой. Но даже при этих состояниях не обязательно будет непереносимость, человек должен попробовать и понять", — сказала Нефедова.Чтобы лук не гнил и сохранял свои полезные свойства, нужно держать его в прохладе и отделять луковицы друг от друга, заключила она.
https://ria.ru/20210826/mozg-1747282360.html
https://rsport.ria.ru/20210628/yaichnitsa-1738930267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598648320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_600384f4b48a79e7a34522e47f518fec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, питание, еда, здоровье, россия, наталья нефедова
04:15 07.09.2021
 
Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук

Диетолог Нефедова: лук нельзя есть при синдроме раздраженного кишечника и гастрите

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛук
Лук - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Кому полезен репчатый лук, а кому стоит относиться к этому овощу с осторожностью, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, член ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова.
Репчатый лук содержит витамины и минералы, клетчатку и множество фитовеществ, отметила она. Благодаря своему уникальному химическому составу лук подавляет воспалительные процессы в организме и укрепляет иммунитет. Кроме того, он полезен людям с некоторыми заболеваниями, добавила врач-диетолог.

"Помимо того, что там есть витамины и минералы, например, витамин С, витамины группы B, там еще есть клетчатка, много фитовеществ, включая флавоноидные, которые работают как антиоксиданты — снижают, подавляют воспалительные процессы в организме. Это могут быть сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология. Также лук положительно влияет на иммунитет", — сказала Нефедова.

Насыщенный вкус лука поможет также снизить потребление соли, отметила она.
Однако не следует воспринимать лук как лекарство, которое нужно "принимать" лишь тем, кто уже заболел. Лучше есть этот овощ регулярно, для профилактики, считает врач-диетолог.
Мозг - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 06:08
Названы продукты, улучшающие работу мозга
"Единственное, потом будет запах. Но не изо рта — на самом деле будет пахнуть от кожи, потому что вещества будут выделяться через поры", — пояснила Нефедова.
Некоторые люди могут страдать непереносимостью репчатого лука, продолжила она.
"Нужно быть осторожными при синдроме раздраженного кишечника, при гастрите или если человек страдает изжогой. Но даже при этих состояниях не обязательно будет непереносимость, человек должен попробовать и понять", — сказала Нефедова.
Чтобы лук не гнил и сохранял свои полезные свойства, нужно держать его в прохладе и отделять луковицы друг от друга, заключила она.
Яичница и кофе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 18:20ЗОЖ
Диетолог назвал опасные сочетания продуктов
 
ОбществоПитаниеЕдаЗдоровьеРоссияНаталья Нефедова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:17В США один человек погиб при стрельбе у клуба
14:15Талибы избили женщин на митинге, сообщил источник 0:03
14:14Стендапер Мирзализаде обжаловал нежелательность пребывания в России
14:11В Кремле рассказали, что для Путина главное в выборах
14:07На Алтае осудили бабушку и внучек за лжеобвинение деда в домогательствах
14:04Путин 9 сентября проведет заседание оргкомитета "Победа"
14:01Горизбирком Петербурга не удовлетворил жалобу на кандидатов-двойников
13:57Дерипаска предрек миру еще две тяжелых волны коронавируса
13:57В Госдуме обсудят идею об электронных браслетах для педофилов
13:51Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
13:47Проценко призвал всех врачей научиться оказывать помощь при COVID-19
13:46СМИ: в Кабуле журналисты пострадали во время освещения акций протеста
13:42В Подмосковье проверят видео с пострадавшей в лифте девушкой
13:38Тюменца задержали спустя 19 лет за изнасилование и убийство женщины
13:33Шойгу мог обсудить с Путиным идею о новых городах в Сибири, заявил Песков
13:32В Воронежской области объявили штормовое предупреждение
13:32СК показал видео с места убийства девочек в Кузбассе
13:30Юрист уточнила, на каких родственников пенсионеры могут получать выплаты
13:30В Казани после посещения кафе госпитализировали 12 человек
13:30Суд продлил арест блогеру Хованскому
Лента новостейМолния