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Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях
Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях - РИА Новости, 07.09.2021
Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях
Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T17:22
2021-09-07T19:48
технологии
юар
сергей лавров
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россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, передает корреспондент РИА Новости.Чтобы принять в нем участие, пользователи берут старый ролик с участием министра, на котором он кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне. Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас такие посты можно найти на всех основных платформах.За основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объяснила что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.
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технологии, юар, сергей лавров, брикс, мария захарова, маите нкоана-машабане, россия
17:22 07.09.2021 (обновлено: 19:48 07.09.2021)
 
Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

Глава МИД Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне в соцсетях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода в атриуме Главного штаба Эрмитажа в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, передает корреспондент РИА Новости.
Чтобы принять в нем участие, пользователи берут старый ролик с участием министра, на котором он кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне. Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас такие посты можно найти на всех основных платформах.
За основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объяснила что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.
 
 
ТехнологииЮАРСергей ЛавровБРИКСМария ЗахароваМаите Нкоана-МашабанеРоссия
 
 
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