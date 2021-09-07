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Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях - РИА Новости, 07.09.2021

Лавров стал героем нового флешмоба в соцсетях

Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T17:22

2021-09-07T17:22

2021-09-07T19:48

технологии

юар

сергей лавров

брикс

мария захарова

маите нкоана-машабане

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров стал героем нового флешмоба #ПомахалМне, передает корреспондент РИА Новости.Чтобы принять в нем участие, пользователи берут старый ролик с участием министра, на котором он кому-то машет и шлет воздушный поцелуй, и монтируют к нему видео с собственным участием. Результат размещают в соцсетях с тегом #ПомахалМне. Как убедился корреспондент РИА Новости, сейчас такие посты можно найти на всех основных платформах.За основу флешмоба взяли видео 2015 года с саммита БРИКС. Представитель МИД Мария Захарова тогда объяснила что воздушный поцелуй Сергея Лаврова предназначался его южноафриканской коллеге Маите Нкоана-Машабане.

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2021

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технологии, юар, сергей лавров, брикс, мария захарова, маите нкоана-машабане, россия