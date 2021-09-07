09:26 07.09.2021 (обновлено: 12:57 07.09.2021)
Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба
Глава МИД Украины Кулеба: тема Крыма должна быть в повестке дня встречи Путина с Зеленским
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему Крыма на двусторонних переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полуостров не может быть пунктом повестки дня на встрече лидеров двух стран, поэтому продвинуться в ее подготовку пока не удаётся.
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"Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня", — сказал он.
По его словам, саммит "Крымской платформы" показал, что украинская сторона не забудет о полуострове, и не намерена идти на компромиссы по этому вопросу.
Он отметил, что Киев готов к переговорам и считает, что Москва "постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить".
"Мы призываем Росси все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", — заявил Кулеба.
В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".