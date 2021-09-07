https://ria.ru/20210907/krym-1748965356.html

Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба

Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба - РИА Новости, 07.09.2021

Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему Крыма на двусторонних... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T09:26

2021-09-07T09:26

2021-09-07T12:57

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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему Крыма на двусторонних переговоров.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полуостров не может быть пунктом повестки дня на встрече лидеров двух стран, поэтому продвинуться в ее подготовку пока не удаётся."Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня", — сказал он. По его словам, саммит "Крымской платформы" показал, что украинская сторона не забудет о полуострове, и не намерена идти на компромиссы по этому вопросу. Он отметил, что Киев готов к переговорам и считает, что Москва "постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить". "Мы призываем Росси все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", — заявил Кулеба.В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".

https://ria.ru/20210825/krym-1747227276.html

https://ria.ru/20210826/krym-1747296942.html

https://ria.ru/20210905/donbass-1748751040.html

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россия

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в мире, украина, республика крым, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия