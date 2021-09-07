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Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба
Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба - РИА Новости, 07.09.2021
Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему Крыма на двусторонних... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T09:26
2021-09-07T12:57
в мире
украина
республика крым
владимир путин
владимир зеленский
дмитрий кулеба
россия
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему Крыма на двусторонних переговоров.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полуостров не может быть пунктом повестки дня на встрече лидеров двух стран, поэтому продвинуться в ее подготовку пока не удаётся."Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня", — сказал он. По его словам, саммит "Крымской платформы" показал, что украинская сторона не забудет о полуострове, и не намерена идти на компромиссы по этому вопросу. Он отметил, что Киев готов к переговорам и считает, что Москва "постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить". "Мы призываем Росси все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", — заявил Кулеба.В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
https://ria.ru/20210825/krym-1747227276.html
https://ria.ru/20210826/krym-1747296942.html
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в мире, украина, республика крым, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия
09:26 07.09.2021 (обновлено: 12:57 07.09.2021)
 
Тема Крыма будет в повестке дня встречи Зеленского и Путина, убежден Кулеба

Глава МИД Украины Кулеба: тема Крыма должна быть в повестке дня встречи Путина с Зеленским

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "1+1" заявил, что Владимир Зеленский и Владимир Путин обсудят тему Крыма на двусторонних переговоров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полуостров не может быть пунктом повестки дня на встрече лидеров двух стран, поэтому продвинуться в ее подготовку пока не удаётся.
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"Хорошая новость – они уже торгуются. Если начиналось со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видения этой встречи, то теперь они уже торгуются о ее повестке дня", — сказал он.
По его словам, саммит "Крымской платформы" показал, что украинская сторона не забудет о полуострове, и не намерена идти на компромиссы по этому вопросу.
Он отметил, что Киев готов к переговорам и считает, что Москва "постоянно ищет повод, чтобы с этого соскочить".
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"Мы призываем Росси все-таки согласиться на эту встречу и провести откровенный разговор о том, каким образом будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деоккупировать наши территории", — заявил Кулеба.
В Киеве 23 августа состоялся саммит "Крымская платформа", на котором обсуждали вопрос "возвращения" полуострова Украине. В мероприятии приняли участие 44 страны и международные организации.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал эту конференцию шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
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В миреУкраинаРеспублика КрымВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаРоссия
 
 
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