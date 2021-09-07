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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210907/krasnov-1749014323.html
Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова - РИА Новости, 07.09.2021
Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова
Алла Пугачева отреагировала на смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало сегодня. Народная артистка опубликовала в Instagram пост,... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:51
2021-09-07T13:59
культура
алла пугачева
филипп киркоров
иосиф кобзон
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новости культуры
россия
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева отреагировала на смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало сегодня. Народная артистка опубликовала в Instagram пост, посвященный ему. Краснов скончался в ночь на 7 сентября от последствий инсульта. Ему было 60 лет.В 1990-2000-х годах он ставил концертные номера для звезд российской эстрады, в том числе для Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысяч проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.
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алла пугачева, филипп киркоров, иосиф кобзон, борис краснов (борис ройтер), новости культуры, россия
13:51 07.09.2021 (обновлено: 13:59 07.09.2021)
 
Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова

Пугачева о Краснове: эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЕжегодная международная премия "Персона года 2010"
Ежегодная международная премия Персона года 2010 - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева отреагировала на смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало сегодня. Народная артистка опубликовала в Instagram пост, посвященный ему.
"Прощай, друг мой дорогой. Талантливый, эксцентричный, всегда готовый создать что-то безумное и интересное. Тебя не будет хватать мне. Жаль, очень жаль. Сегодня слова "Жил был художник один" только о тебе", — написала Пугачева.
Краснов скончался в ночь на 7 сентября от последствий инсульта. Ему было 60 лет.
В 1990-2000-х годах он ставил концертные номера для звезд российской эстрады, в том числе для Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова.
За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысяч проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.
Художник-сценограф, дизайнер Борис Краснов - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
11:54
Биография Бориса Краснова
 
КультураАлла ПугачеваФилипп КиркоровИосиф КобзонБорис Краснов (Борис Ройтер)Новости культурыРоссия
 
 
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