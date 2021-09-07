https://ria.ru/20210907/krasnov-1749014323.html

Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова

Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова - РИА Новости, 07.09.2021

Пугачева выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Краснова

Алла Пугачева отреагировала на смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало сегодня. Народная артистка опубликовала в Instagram пост,... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T13:51

2021-09-07T13:51

2021-09-07T13:59

культура

алла пугачева

филипп киркоров

иосиф кобзон

борис краснов (борис ройтер)

новости культуры

россия

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Алла Пугачева отреагировала на смерть художника-постановщика Бориса Краснова, которого не стало сегодня. Народная артистка опубликовала в Instagram пост, посвященный ему. Краснов скончался в ночь на 7 сентября от последствий инсульта. Ему было 60 лет.В 1990-2000-х годах он ставил концертные номера для звезд российской эстрады, в том числе для Аллы Пугачевой, Иосифа Кобзона и Филиппа Киркорова. За время своей творческой деятельности он осуществил более 3,5 тысяч проектов – концертов, телевизионных программ, фестивалей, презентаций, торжественных церемоний. Как театральный художник Борис Краснов сотрудничал с ведущими театрами России, Украины, Белоруссии, Азербайджана.

https://ria.ru/20210907/krasnov-1748989649.html

россия

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алла пугачева, филипп киркоров, иосиф кобзон, борис краснов (борис ройтер), новости культуры, россия