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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749034285.html
Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко
Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.09.2021
Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко
Выборы в Госдуму не принесут никакого риска ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:19
2021-09-07T15:39
распространение коронавируса
политика
госдума рф
совет федерации рф
валентина матвиенко
здоровье - общество
выборы в государственную думу
коронавирус covid-19
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму не принесут никакого риска ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я абсолютно уверена, что никакого влияния на ухудшение ситуации с COVID выборы не дадут", - заявила Матвиенко журналистам. Она отметила, что трехдневное голосование позволит "рассредоточить" избирателей для максимального снижения риска заражения.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, выборы в государственную думу, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:19 07.09.2021 (обновлено: 15:39 07.09.2021)
 
Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: влияния на ухудшение ситуации с COVID-19 выборы не дадут

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму не принесут никакого риска ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Я абсолютно уверена, что никакого влияния на ухудшение ситуации с COVID выборы не дадут", - заявила Матвиенко журналистам. Она отметила, что трехдневное голосование позволит "рассредоточить" избирателей для максимального снижения риска заражения.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
 
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