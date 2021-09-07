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Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко
Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.09.2021
Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко
Выборы в Госдуму не принесут никакого риска ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T15:19
2021-09-07T15:19
2021-09-07T15:39
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму не принесут никакого риска ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я абсолютно уверена, что никакого влияния на ухудшение ситуации с COVID выборы не дадут", - заявила Матвиенко журналистам. Она отметила, что трехдневное голосование позволит "рассредоточить" избирателей для максимального снижения риска заражения.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210618/vybory-1737559529.html
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политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, выборы в государственную думу, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:19 07.09.2021 (обновлено: 15:39 07.09.2021)
Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: влияния на ухудшение ситуации с COVID-19 выборы не дадут