https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749034285.html

Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко

Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко - РИА Новости, 07.09.2021

Выборы в Госдуму не ухудшат ситуацию с COVID-19, заявила Матвиенко

Выборы в Госдуму не принесут никакого риска ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T15:19

2021-09-07T15:19

2021-09-07T15:39

распространение коронавируса

политика

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совет федерации рф

валентина матвиенко

здоровье - общество

выборы в государственную думу

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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Выборы в Госдуму не принесут никакого риска ухудшения ситуации с коронавирусом в стране, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я абсолютно уверена, что никакого влияния на ухудшение ситуации с COVID выборы не дадут", - заявила Матвиенко журналистам. Она отметила, что трехдневное голосование позволит "рассредоточить" избирателей для максимального снижения риска заражения.Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210618/vybory-1737559529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, совет федерации рф, валентина матвиенко, здоровье - общество, выборы в государственную думу, коронавирус covid-19, коронавирус в россии