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Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Минском из-за состава конфет
Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Минском из-за состава конфет - РИА Новости, 07.09.2021
Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Минском из-за состава конфет
Российские кондитеры потеряли около девяти миллионов долларов выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Об этом пишет РБК РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T10:05
2021-09-07T12:04
экономика
казахстан
белоруссия
евразийская экономическая комиссия
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские кондитеры потеряли около девяти миллионов долларов выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").Отмечается, что продукцию изымали из оборота, если на упаковке не стояла специальная маркировка о содержании подсластителя и его "оказании слабительного действия на организм при чрезмерном употреблении". Впервые с подобными требованиями производители столкнулись в октябре 2020-го года.Российские компании настаивали, что если сироп необходим для удержания влаги в конфетах, то отметка на обертках не нужна. Госстандарт Белоруссии требовал маркировать все товары с подсластителем. В итоге под запрет в Белоруссии попала продукция "Русского кондитера", Азовской кондитерной фабрики, фабрик "Белогорье" и "АККОНД".Издание указывает, что в марте 2021 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подтвердила правоту российских кондитеров. В апреле Ассоциация пожаловалась в ЕЭК на действия белорусских властей, поскольку ограничения снимались выборочно. Полного восстановления поставок удалось добиться только в конце августа.Отмечается, что примерно треть изделий, поставляемых в Белоруссию, содержит сорбитовый сироп. При этом Белоруссия — второй после Казахстана импортер всей российской кондитерной продукции.
https://ria.ru/20210811/konfety-1745295624.html
https://ria.ru/20210724/sanktsii-1742731672.html
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экономика, казахстан, белоруссия, евразийская экономическая комиссия, россия
10:05 07.09.2021 (обновлено: 12:04 07.09.2021)
 
Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Минском из-за состава конфет

РБК: российские кондитеры потеряли $9 млн из-за спора с Белоруссией о сиропе в конфетах

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШоколад на фабрике "French Kiss" в Москве
Шоколад на фабрике French Kiss в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские кондитеры потеряли около девяти миллионов долларов выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").
Отмечается, что продукцию изымали из оборота, если на упаковке не стояла специальная маркировка о содержании подсластителя и его "оказании слабительного действия на организм при чрезмерном употреблении". Впервые с подобными требованиями производители столкнулись в октябре 2020-го года.
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Российские компании настаивали, что если сироп необходим для удержания влаги в конфетах, то отметка на обертках не нужна. Госстандарт Белоруссии требовал маркировать все товары с подсластителем. В итоге под запрет в Белоруссии попала продукция "Русского кондитера", Азовской кондитерной фабрики, фабрик "Белогорье" и "АККОНД".
Издание указывает, что в марте 2021 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подтвердила правоту российских кондитеров. В апреле Ассоциация пожаловалась в ЕЭК на действия белорусских властей, поскольку ограничения снимались выборочно. Полного восстановления поставок удалось добиться только в конце августа.
Отмечается, что примерно треть изделий, поставляемых в Белоруссию, содержит сорбитовый сироп. При этом Белоруссия — второй после Казахстана импортер всей российской кондитерной продукции.
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