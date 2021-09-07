https://ria.ru/20210907/konfety-1748969443.html

Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Минском из-за состава конфет

Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Минском из-за состава конфет - РИА Новости, 07.09.2021

Российские кондитеры оценили ущерб от спора с Минском из-за состава конфет

Российские кондитеры потеряли около девяти миллионов долларов выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Об этом пишет РБК РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-07T10:05

2021-09-07T10:05

2021-09-07T12:04

экономика

казахстан

белоруссия

евразийская экономическая комиссия

россия

парламентское собрание союза беларуси и россии

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Российские кондитеры потеряли около девяти миллионов долларов выручки из-за требований Белоруссии по содержанию сорбитового сиропа в конфетах. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию предприятий кондитерской промышленности ("Асконд").Отмечается, что продукцию изымали из оборота, если на упаковке не стояла специальная маркировка о содержании подсластителя и его "оказании слабительного действия на организм при чрезмерном употреблении". Впервые с подобными требованиями производители столкнулись в октябре 2020-го года.Российские компании настаивали, что если сироп необходим для удержания влаги в конфетах, то отметка на обертках не нужна. Госстандарт Белоруссии требовал маркировать все товары с подсластителем. В итоге под запрет в Белоруссии попала продукция "Русского кондитера", Азовской кондитерной фабрики, фабрик "Белогорье" и "АККОНД".Издание указывает, что в марте 2021 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подтвердила правоту российских кондитеров. В апреле Ассоциация пожаловалась в ЕЭК на действия белорусских властей, поскольку ограничения снимались выборочно. Полного восстановления поставок удалось добиться только в конце августа.Отмечается, что примерно треть изделий, поставляемых в Белоруссию, содержит сорбитовый сироп. При этом Белоруссия — второй после Казахстана импортер всей российской кондитерной продукции.

https://ria.ru/20210811/konfety-1745295624.html

https://ria.ru/20210724/sanktsii-1742731672.html

казахстан

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, казахстан, белоруссия, евразийская экономическая комиссия, россия