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Суд продлил арест блогеру Хованскому
Суд продлил арест блогеру Хованскому - РИА Новости, 07.09.2021
Суд продлил арест блогеру Хованскому
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил на месяц содержание под стражей блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-07T13:30
2021-09-07T13:45
общество
санкт-петербург
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил на месяц содержание под стражей блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города."Суд… вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 октября", - говорится в сообщении.Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), как сообщал СК, из-за песни с "публичными призывами к терроризму", санкция которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованского отправили в СИЗО 10 июня, продлили арест на месяц 6 августа.Ранее пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня о трагедии в "Норд-Осте" "отвратительна и не имеет оправдания", а также приносит свои извинения.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
https://ria.ru/20210607/terrorizm-1735939186.html
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общество, санкт-петербург, юрий хованский
13:30 07.09.2021 (обновлено: 13:45 07.09.2021)
 
Суд продлил арест блогеру Хованскому

Суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВидеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ
Видеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
© РИА Новости / СК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил на месяц содержание под стражей блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд… вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 октября", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 08:43
Жителя Челябинской области оштрафовали за оправдание терроризма
Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), как сообщал СК, из-за песни с "публичными призывами к терроризму", санкция которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованского отправили в СИЗО 10 июня, продлили арест на месяц 6 августа.
Ранее пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня о трагедии в "Норд-Осте" "отвратительна и не имеет оправдания", а также приносит свои извинения.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 08:45
В Норильске завели дело на подозреваемого в оправдании терроризма
 
ОбществоСанкт-ПетербургЮрий Хованский
 
 
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