13:30 07.09.2021 (обновлено: 13:45 07.09.2021)
Суд продлил арест блогеру Хованскому
Суд продлил на месяц арест обвиняемому в оправдании терроризма блогеру Хованскому
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкВидеоблогер Юрий Хованский во время задержания в Санкт-Петербурге Следственным комитетом РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил на месяц содержание под стражей блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
"Суд… вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского сроком по 8 октября", - говорится в сообщении.
Уголовное дело было заведено по статье 205.2 УК РФ (Оправдание терроризма), как сообщал СК, из-за песни с "публичными призывами к терроризму", санкция которой предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Хованского отправили в СИЗО 10 июня, продлили арест на месяц 6 августа.
Ранее пользователь "ВКонтакте" Илья Давыдов разместил у себя на странице пост с письмом блогера из СИЗО. В нем Хованский сообщает, что понимает, что его песня о трагедии в "Норд-Осте" "отвратительна и не имеет оправдания", а также приносит свои извинения.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназом были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).